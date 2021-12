Thailand setzt Kalmegh (Green Chiretta) als effektives Medikament gegen Covid-19 ein.

https://www.youtube.com/watch?v=JoMWNF_LbBA

https://www.youtube.com/watch?v=PxAGp7BDf8I

https://www.youtube.com/watch?v=NJImPMrY9Ow



In Thailand aber auch in ganz Südostasien wird Kalmegh traditionell gegen schwere Erkältungen und Lungenbeschwerden eingesetzt. Nachdem jetzt in den Haftanstalten Thailands bis zu 25% der Gefangenen an Corona erkrankt sind, wird dieses Mittel neben den Impfungen als Medikament bei leichten und schweren Fällen eingesetzt.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related