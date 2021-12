Erklärung des US-Friedensrats: Kein Kalter Krieg mit China! Kein AUKUS-Pakt!

https://uspeacecouncil.org

9. Dezember 2021

Die Anzeichen des neuen Kalten Krieges mit China sind überall. Das politische Signal kommt von oben. In Präsident Bidens Interim National Security Strategic Guidance, treffend als Renewing America’s Advantages bezeichnet wird, heißt es: „Wir müssen auch mit der Realität fertig werden, dass sich die Machtverteilung auf der ganzen Welt verändert und neue Bedrohungen schafft. Insbesondere China ist schnell selbstbewusster geworden. Es ist der einzige Konkurrent, der potenziell in der Lage ist, seine wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht zu bündeln, um ein stabiles und offenes internationales System nachhaltig herauszufordern.“

Der Wettbewerb mit China hat sich in fast jeden Aspekt der Politik der Regierung von US-Präsident Biden ausgewirkt. Biden rechtfertigt seine großen Pläne für die Inlandsausgaben für physische und soziale Infrastruktur oft mit der „Notwendigkeit, effektiver mit China zu konkurrieren“.

Noch kein Jahr alt, hat die Biden-Regierung eine Provokation nach der anderen gegenüber der Volksrepublik China aufgebaut: neue militärische Hilfe und politische Unterstützung für Taiwan, intensive Marine- und U-Boot-Aktivitäten im Südchinesischen Meer, der Taiwanstraße und der Straße von Malakka, durch die ein Großteil von Chinas Ölimporten transportiert wird; eine neue US-Militärbasis an der Nordwestküste Australiens mit Blick auf das Südchinesische Meer; falsche Behauptungen über „Uiguren-Völkermord“ in der Provinz Xinjiang; anhaltende Unterstützung des Separatismus und des Dalai Lama in Tibet; ganz zu schweigen von den von US-amerikanischen NGOs finanzierten „Demokratie“-Demostrationen in Hongkong im letzten Jahr.

US-Stützpunkte in Japan werden ausgebaut und verstärkt. Südkorea und Japan haben Raketenabwehrsysteme erhalten, die den USA eine Erstschlagfähigkeit gegen China ermöglichen. Guam wird weiter militarisiert. US-Diplomaten versuchen, das Bündnis The Quad (USA, Indien, Japan, Australien) zusammenzuschustern, eine beginnende regionale Militärallianz zur Einkreisung Chinas.

Rechte US-Politiker – Trump und dergleichen – haben öffentlich rassistische Tropen verwendet, um China für die globale Covid-19-Pandemie verantwortlich zu machen, was zu einem Anstieg tödlicher antiasiatischer Gewalt geführt hat.

Ein reaktionärer Kongress hat gerade eine parteiübergreifende Delegation nach Taiwan entsandt: Die Mission selbst verstößt gegen frühere, seit langem rechtsverbindliche US-Abkommen, die Ein-China-Politik zu respektieren.

Routinemäßig versuchen US-Sprecher und die Konzernmedien, die Schuld an der Klimakrise auf China abzuwälzen. Innerhalb weniger Monate nach seinem Amtsantritt richtete Bidens CIA-Direktor ein neues „Missionszentrum“ innerhalb der CIA ein, um sich auf China zu konzentrieren. Die USA forderten von Kanada eine dreijährige Inhaftierung von Meng Wanzhou, Finanzchefin des von den USA sanktionierten chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei. Spätere Versuche Washingtons, sie unter fadenscheinigen Betrugsvorwürfen an die USA auszuliefern, fügten den Beziehungen zwischen den USA und China noch mehr Schaden zu. Berichten zufolge wird von den streitlustigsten politischen Kreisen Washingtons mit einem US-Boykott der bevorstehenden Olympischen Winterspiele 2022 in China gespielt.

Die Medien schüren die Flammen des neuen Kalten Krieges. Die NY Times, die „Rekordzeitung des Landes“, druckt selten einen Artikel über China, der nicht nach Feindseligkeit gegenüber der Regierung dieses Landes riecht. Die Dämonisierung der chinesischen Führer ist in vollem Gange. Ein CNN-Experte für auswärtige Angelegenheiten, Fareed Zakaria, hat zur besten Sendezeit eine einstündige Sondersendung veranstaltet, in der der chinesische Präsident Xi Jinping als „Chinas eiserne Faust“ dargestellt wird. Um sich gegenseitig zu übertreffen, leisten auch Verlage einen Beitrag zum Kriegsfieber: ein „Geopolitik-Thriller“, 2034, ein Roman des nächsten Weltkriegs (Penguin Random House, 2021) ist erschienen. Das Buch prognostiziert für dieses Jahr einen Atomkrieg zwischen den USA und China, der mit einem von den USA provozierten Vorfall im Südchinesischen Meer beginnt. Ko-Autor ist Admiral James Stavridis, ein ehemaliger NATO-Generalsekretär, der heute regelmäßig in den morgendlichen Kabelfernsehsendungen zu hören ist.

Die Idee eines heißen Krieges mit China – bis hin zum Atomkrieg – wird denkbar gemacht.

Der Kalte Krieg gegen China begann nicht mit Biden; es geht zumindest auf Präsident Obamas „Pivot to Asia“ im Jahr 2012 zurück. Allerdings konnte Obama, verstrickt in den Nahen Osten und anderswo, die Umschichtung der US-Militärressourcen nach Ostasien nicht vollständig erreichen.

Trump bemühte sich stärker, nach Asien zu schwenken, und begann mit der Konzentration der US-Militärressourcen in einem neu definierten „Indopazifik-Kommando“, das jetzt ein Militärkommando des Pentagons wie „AFRICOM“ und „CENTCOM“ (Central Command) ist. Trumps kalter Krieg mit China bestand hauptsächlich aus Wirtschaftskriegen gegen China durch Zölle und Sanktionen. Biden baut jedoch auf der Politik seiner beiden Vorgänger auf und geht weiter.

Der AUKUS- Pakt

Die jüngste alarmierende Empörung des Kalten Krieges ist der AUKUS-Pakt vom September 2021, ein dreiseitiges australisch-britisch-us-amerikanisches Militärbündnis, das sich gegen China richtet. Im AUKUS-Abkommen stimmte Australien zu, nuklearbetriebene Angriffs-U-Boote, Marschflugkörper und andere Offensivwaffen zu kaufen und mehr US-Truppen, Kriegsschiffe, Waffen, Flugzeuge und Cyber-/Geheimdienstoperationen aufzunehmen. In Wirklichkeit wird AUKUS Australien zu einer US-Startrampe für erhöhten militärischen Druck auf China und sogar für Kriege machen. Es droht, die Tür für eine mögliche australische Entwicklung einer Nuklearwaffenfähigkeit zu öffnen. Der Deal hat bereits die Nachbarländer Indonesien und Malaysia verärgert. Australien erhält als erster Nicht-Atom-Staat Atom-U-Boote.

Nach Angaben der australischen Friedensbewegung sind die Langstrecken-U-Boote mit Atomantrieb nicht in erster Linie ein defensives Waffensystem. In jedem dieser U-Boote befindet sich ein schneller Brutreaktor, der waffenfähigen Abfall produziert, der nicht unter den Nichtverbreitungsvertrag fällt. Sie werden eine teure Waffe sein, die von us-amerikanischen oder britischen Militärtechnikern, Ingenieuren und Logistikpersonal unterstützt werden muss. Der daraus resultierende Verlust der australischen Souveränität und der Fähigkeit, ein unabhängiges Urteil zu fällen, der sich aus einer solchen anhaltenden Unterstützung ergibt, ist beunruhigend.

AUKUS ist eine gefährliche Eskalation in der anhaltenden Konfrontation des Westens mit China, die die nukleare Proliferation riskiert und den Atomwaffensperrvertrag bricht. Es erlegt dem australischen Volk die Kosten eines größeren Militärbudgets auf und bedroht die nationale Unabhängigkeit, Sicherheit und die Umwelt in der asiatisch-pazifischen Region.

Warum schüren die USA einen Kalten Krieg mit China?

Der US-Imperialismus ist entschlossen, seine Hegemonie in der wirtschaftlich expandierenden asiatisch-pazifischen Region zu behaupten.

Weltweit nimmt die Wirtschaftskraft der USA im Vergleich zu China ab. Bei den gegenwärtigen Wachstumsraten wird China bald die größte Volkswirtschaft der Welt sein und in gewisser Hinsicht gleicht die chinesische Wirtschaft in absoluter Größe bereits der US-Wirtschaft. China stellt keine militärische Bedrohung für die USA dar. Im Gegensatz zu den USA konzentriert sich ihr Militär auf die Verteidigung des chinesischen Staatsgebiets. Seine Militärausgaben betragen etwa dreißig Prozent der Ausgaben des Pentagon. Im Gegensatz zu den USA umringt China den Globus nicht mit 800 Militärstützpunkten. Es ist der militärisch-industrielle Komplex der USA – Lockheed-Martin, Boeing, Raytheon Technologies, General Dynamics, Northrop Grumman – der auf einen neuen Kalten Krieg sehnt, der endlose Möglichkeiten für profitable Waffenverträge bietet.

Auch das Silicon Valley ist merklich von einem Kalten Krieg begeistert. Chinesische Fortschritte in der 5G-Informationstechnologie, künstlichen Intelligenz, Robotik und Telekommunikation stellen bereits die Monopolstellungen des Silicon Valley und die technische Vormachtstellung der USA in Frage. Im weiteren Sinne ist die Volksrepublik China unweigerlich ein ideologischer Konkurrent der USA. Niemand bestreitet, dass China Hunderte Millionen chinesischer Arbeiter aus extremer Armut befreit hat. China bietet Milliarden in den Entwicklungsländern einen alternativen Entwicklungsweg aus der Armut. Chinas Großzügigkeit bei der Bereitstellung von Impfstoffen für die Entwicklungsländer ist nicht unbemerkt geblieben, während die US-Behörden im Gegensatz dazu „Patentrechte“ anerkennen, die die Gewinne der Big Pharma schützen, während Millionen in den Entwicklungsländern verwundbar und ungeimpft bleiben.

Chinas Antwort

Chinas Antwort auf die Provokationen des Kalten Krieges in den USA war geduldig und umsichtig. Der Kontrast zu den USA ist stark. Auszüge aus den offiziellen Äußerungen von Xi Jinping auf der UN-Vollversammlung im Oktober 2021 in New York lassen den Tenor der außenpolitischen Reaktion Chinas erahnen.

China ist das größte Entwicklungsland der Welt, ein Land, das sich für eine friedliche, offene, kooperative und gemeinsame Entwicklung einsetzt. Wir werden niemals Hegemonie, Expansion oder Einflusssphäre anstreben. Wir haben nicht die Absicht, mit irgendeinem Land weder einen Kalten Krieg noch einen heißen Krieg zu führen. Wir werden weiterhin Differenzen begrenzen und Streitigkeiten mit anderen durch Dialog und Verhandlungen beilegen. Wir wollen nicht nur uns selbst entwickeln oder uns auf ein Nullsummenspiel einlassen.

COVID-19 ist ein wichtiger Test für die Governance-Kapazität von Ländern; es ist auch ein Test des globalen Governance-Systems. Wir sollten dem Multilateralismus treu bleiben und das internationale System mit der UNO im Mittelpunkt schützen. Global Governance sollte auf dem Grundsatz umfassender Konsultation, gemeinsamer Zusammenarbeit und geteilter Vorteile beruhen, um sicherzustellen, dass alle Länder gleiche Rechte und Chancen genießen und dieselben Regeln befolgen. Das Global Governance-System sollte sich an sich entwickelnde globale politische und wirtschaftliche Dynamiken anpassen, globale Herausforderungen meistern und den zugrunde liegenden Trend zu Frieden, Entwicklung und Win-Win-Kooperation aufnehmen.

Kein Kalter Krieg mit China

Die US-Friedensbewegung muss alles in ihrer Macht Stehende tun, um den US-Vorstoß zu einem katastrophalen neuen kalten Krieg zu stoppen, der durch eine Fehleinschätzung zu einem noch katastrophalen heißen Krieg werden könnte. Die US-Bevölkerung wird bereits durch astronomische Ausgaben des Pentagon belastet.

Es gibt Grund zu der Annahme, dass der neue Kalte Krieg mit China gestoppt werden kann, wenn die Friedensbewegung und ihre Verbündeten vollständig dagegen mobilisieren. Es ist eine willkommene und unerwartete Entwicklung, dass Präsident Biden und Präsident Xi im November ein virtuelles Gipfeltreffen abgehalten haben. Erfreulich und unerwartet war auch die gemeinsame Erklärung zur Umweltpolitik, die die beiden Länder während der Umweltkonferenz COP26 im schottischen Glasgow abgegeben haben. Vermutlich bedeutet dies, dass einige in der US-Regierung der Meinung sind, dass die neue Kriegslust zu weit gegangen ist, was möglicherweise die Segmente des US-Großkapitals wie die Wall Street widerspiegelt, die nicht ganz der Politik der Provokation verpflichtet sind. Wir werden sehen.

Es besteht ein dringender Bedarf, den zunehmenden Antagonismus durch die Zusammenarbeit zwischen den USA und China zu ersetzen. Die Pandemie bietet eine Chance. Das Virus gedeiht, indem es so viele Menschen wie möglich infiziert. Und der einzige Weg für die Menschheit, das Virus zu besiegen, besteht darin, zu verhindern, dass es Menschen infiziert, und es letztendlich zu beseitigen. In einigen Ländern ist dies nicht möglich, während andere anfällig für Krankheiten und Übertragungen bleiben. Alle Länder müssen in dieser Frage zusammenarbeiten: bei der Entwicklung und Produktion von Impfstoffen für die ganze Welt, bei Eindämmungsmaßnahmen, beim Informationsaustausch, bei Frühwarnsystemen, bei der epidemiologischen Forschung.

Das gleiche gilt für den Klimawandel. Die Abwendung des Klimawandels – eine Situation, in der große Teile des Planeten unbewohnbar werden – ist ein Thema für die ganze Welt und alle Länder müssen es ernst nehmen und daran zusammenarbeiten. Kein einzelnes Land, keine Region oder Allianz kann sich den Folgen entziehen. Ein neuer Kalter Krieg wird den einfachen Menschen im Westen oder anderswo keinen Nutzen bringen. Es wird weniger Arbeitsplätze, geringere Investitionen in den menschlichen Bedarf, verringerte Exportmärkte und höhere Importpreise bedeuten. All dies wird von einem zunehmenden antiasiatischen Rassismus begleitet. Im Interesse von Frieden und Fortschritt müssen wir auf eine Deeskalation der Spannungen und auf respektvolle, freundschaftliche und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zwischen dem Westen und China drängen.

Einige in der US-Friedensbewegung scheinen geneigt zu sein, die USA und China gleichermaßen für den neuen Kalten Krieg verantwortlich zu machen. Eine solche Analyse ist falsch und schädlich. Es ist ein alter Fehler. Es gab diejenigen im letzten Kalten Krieg, insbesondere den verstorbenen EP Thompson, der argumentierte, dass beide Seiten – die USA und die UdSSR – gleichermaßen schuld seien, obwohl die USA Atombomben auf Städte zündeten und ständig das Wettrüsten anführten. Er und seine Unterstützer schwächten damit die Weltbewegung gegen das nukleare Wettrüsten, indem sie die wahre Quelle der Bedrohung des Friedens falsch darstellten.

Zwischen dem Bestreben der USA, ihre globale Vormachtstellung kriegerisch wiederzuerlangen, und einer chinesischen Außenpolitik, die Frieden, Zusammenarbeit und eine multipolare Welt anstrebt, liegen Welten.

Zeit zum Handeln

Friedensorganisationen in den USA, Großbritannien und Australien organisieren am Samstag, 11. Dezember 2021 , einen Internationalen Aktionstag , um die Öffentlichkeit auf den neuen Militärpakt AUKUS zwischen Großbritannien, den USA und Australien aufmerksam zu machen. Die Organisatoren des Internationalen Aktionstages ermutigen lokale Aktionen, um auf diese neue Bedrohung des Weltfriedens aufmerksam zu machen, und möchten, dass Aktivisten auf der ganzen Welt den antichinesischen Militärpakt in den sozialen Medien unter den Hashtags #NoToAKUS und #StopAUKUS verurteilen .

Der US-Friedensrat fordert volle Unterstützung für den Internationalen Aktionstag gegen AUKUS.

Kein AUKUS- Pakt! Kein neuer Kalter Krieg!

Ja zu friedlicher Zusammenarbeit!

