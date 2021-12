Olaf Scholz neuer Bundeskanzler. Wie steht die Regierung zu Russland und China?

Die Passagen im Koalitionsvertrag zu Russland enthalten starke Kritik an „Destabilisierungsversuchen gegen die Ukraine, der Gewalt in der Ostukraine und der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim“ sowie der „umfassenden Einschränkung bürgerlicher und demokratischer Freiheiten“.

Zum Thema Belarus wirft man im Koalitionsvertrag Russland Einmischung vor:

„Wir stehen an der Seite der Menschen in Belarus und unterstützen ihren Wunsch nach Neuwahlen, Demokratie, Freiheit sowie Rechtsstaatlichkeit und fordern die bedingungslose Freilassung aller politischen Gefangenen. Die russische Einmischung zugunsten Lukaschenkos ist inakzeptabel. Die demokratische Opposition in Belarus werden wir durch weitere Angebote unterstützen. Sollte sich Lukaschenko nicht zu einem Kurswechsel entschließen, streben wir eine Erweiterung der bestehenden EU-Sanktionen an, um dem Regime den Zugang zu Finanzmitteln zu erschweren.“

Und zu Themenkomplex Ukraine heisst es wie folgt:

„Wir werden die Ukraine weiter bei der Wiederherstellung voller territorialer Integrität und Souveränität unterstützen. Wir streben eine Vertiefung der Energiepartnerschaft mit der Ukraine an, mit starken Ambitionen in den Bereichen Erneuerbare Energie, Produktion von Grünem Wasserstoff, Energieeffizienz und CO2-Reduktion.“

Im Koalitionsvertrag wird auch eine enge Anbindung an die US-Politik gegenüber China angekündigt und es werden „Erwartung(en) an die chinesische Außenpolitik“ formuliert. Weiter heisst es, man wolle „klar Chinas Menschenrechtsverletzungen, besonders in Xinjiang“ thematisieren.

Und weiter liest man:

„Wir haben ein herausragendes Interesse an der Vertiefung unserer strategischen Partnerschaft mit Indien durch die Umsetzung der Agenda für die deutsch-indische Partnerschaft und der EU-Indien Konnektivitätspartnerschaft“

