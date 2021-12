Ministerpräsident Volker Bouffier erkennt Diether Dehms SputnikV-Impfung offiziell an

Dr. Diether Dehm (selbst gelernter Psychosomatiker) ist davon überzeugt, dass sich die Impf-Bereitschaft durch die Wahlfreiheit unter sämtlichen von der WHO anerkannten Vektor-Impfstoffen deutlich steigern ließe. Zumal auch der Europarat dies vor neun Tagen für ganz Europa gefordert hatte. Der Eindruck, dass alle Zwangsmaßnahmen nur einer verschärften Marketingstrategie für BioNTech dienten, ist bei Geimpften und Ungeimpften überwiegend. (Selbst Markus Söder beanstandete im April, Sputnik V würde aus „ideologischen Gründen vertrödelt“.) Dies gilt auch für Tot-Impfstoffe, auf die zum Beispiel Sahra Wagenknecht wartet, weshalb sie auch nicht als dogmatische Impf-Gegnerin gelten dürfte.

weiterlesen hier:

https://www.diether-dehm.de/home/presse/1593-bouffier-erkennt-diether-dehms-sputnikv-impfung-offiziell-an

