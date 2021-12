Rede von Salvador Lopez für Frente Unido América Latina Berlin – 4. Dezember – Hände weg von Venezuela

https://youtu.be/ZdtMcOap6CI

Liebe Berlinerinnen und Berliner,

Liebe Genossinnen und Genossen aus Lateinamerika und der Welt,

In der lateinamerikanischen Region fanden in diesen Wochen zwei sehr wichtige Wahlen statt, in Chile, in Venezuela und kürzlich in Honduras. Die Ergebnisse geben Anlass zur Hoffnung und deuten auf einen deutlichen Linksruck hin. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der Polo Patriotico bei den Wahlen vom 21. November in Venezuela 21 von 24 Gouverneursposten gewonnen hat, was seine Verwurzelung im venezolanischen Volk bekräftigt und die Schwäche einer Opposition zeigt, die so gespalten ist wie noch nie in ihrer jüngsten Geschichte.

In Chile schafften es zwei Kandidaten in die zweite Runde: der rechtsgerichtete Jose Antonio Kast und der linksgerichtete Gabriel Boric. Die erste Partei erhielt 27 Prozent der Stimmen, die zweite 25 Prozent. Die zweite Runde, die am 19. Dezember 2021 stattfinden wird, verspricht die polarisierteste und entscheidendste Wahl in der jüngeren Geschichte des Andenlandes zu werden.

In Honduras gewann die Kandidatin der Libre-Partei, Xiomara Castro, am 28. November 53 % der Stimmen gegen Nastry Asfura von der Nationalen Partei, die 34 % der abgegebenen Stimmen erhielt. Ein Jahrzehnt nach dem blutigen Staatsstreich, mit dem der honduranische Präsident Manuel Zelaya gestürzt wurde, sind die progressiven Kräfte wieder an der Macht. Sie ist auch die erste Präsidentin, die in dem mittelamerikanischen Land gewählt wurde. Die Frente Unido América Latina gratuliert dem honduranischen Volk zum Wahlsieg der Partido Libre und Präsidentin Castro.

In Bolivien hat die bolivianische Staatsanwaltschaft unterdessen 10 Jahre Haft für die ehemalige De-facto-Präsidentin und Putschistin Jeanine Áñez in Präventivhaft gefordert. Auf der Grundlage einer nachgewiesenen Amtsanmaßung und neuer Beweise gegen sie könnte ihr Fall bald in einem Urteil zusammengefasst werden.

Auch in Peru hält die politische Instabilität an, denn die Opposition hat ein Amtsenthebungsverfahren beantragt, um die gewählte Regierung von Pedro Castillo wegen moralischer Unfähigkeit zu stürzen. Es ist zwar unklar, ob die verschiedenen Fraktionen die für eine Fortsetzung des Verfahrens erforderlichen 80 Stimmen erreichen werden, doch der verzweifelte Versuch, die fortschrittliche Regierung in der kurzen Zeit, in der sie an der Macht ist, zu behindern, zeigt ihren oligarchischen und zutiefst antidemokratischen Charakter.

In Mexiko hat Präsident Andrés Manuel López Obrador drei Jahre seit seinem Amtsantritt im Jahr 2018 hinter sich gebracht. In diesen drei politisch und gesellschaftlich nicht minder turbulenten Jahren gab es viele Versuche, sowohl den Präsidenten als auch die regierende Morena-Partei in die Enge zu treiben.

Doch nicht nur bei den Wahlen in den Bundesstaaten, sondern auch in den Umfragen zeigt sich der Rückhalt von AMLO in der Bevölkerung: Einige Umfragen sehen ihn bei über 70 Prozent. Es ist bemerkenswert, dass die Opposition zwar geeinter ist als je zuvor, ihr tatsächliches Gewicht jedoch eine Minderheit darstellt, wenn auch eine sehr mächtige und wohlhabende. Dies wird sich sehr bald mit dem Abberufungsreferendum wiederholen, das die Stärke der so genannten vierten Transformation in Mexiko bestätigen könnte.

Abschließend möchte ich mich zu den Spannungen äußern, die derzeit zwischen Russland und der Ukraine und damit auch der NATO insgesamt bestehen. Die letzte NATO-Tagung in Riga, Lettland, war ein Treffen der Außenminister der 30 Mitgliedsstaaten sowie Georgiens und der Ukraine. Obwohl sie nicht der NATO angehören, spielen sie derzeit eine Schlüsselrolle bei der Offensive gegen Russland. Es ist die Rede von der Aufstellung von Truppen an der Grenze, von einer möglichen Aggression in der Ukraine und von politischen und wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland, falls erforderlich. Das gefährliche Spiel der NATO stellt eine Bedrohung für das fragile Gleichgewicht in der osteuropäischen Region dar. Wenn in der Ukraine sogar davon die Rede ist, Russland in zehn oder mehr Länder aufzuteilen und diese unter den großen NATO-Mächten aufzuteilen, ist es fast ein Wunder, dass es nicht zu einer militärischen Konfrontation gekommen ist.

Es lebe das honduranische Volk!

Lang leben Präsident Pedro Castillo und die fortschrittlichen Kräfte Perus!

Es lebe die internationale Solidarität der Völker!

Hasta la victoria siempre,

Venceremos.

