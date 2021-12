Nächste Kundgebung

Samstag 4. Dezember 2021

14 bis 16 Uhr

Brandenburger Tor

VIDEOS / BILDER ALLER KUNDGEBUNGEN

http://www.haendewegvonvenezuela.net/links/kundgebung27.11.21.html

