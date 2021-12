Putin fordert detaillierte Gespräche über das Ende der NATO-Osterweiterung

Russland schlägt vor, detaillierte Gespräche über rechtliche Garantien aufzunehmen, um die Osterweiterung der NATO zu stoppen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch.

„Unsere Diplomaten stehen derzeit vor der vorrangigen Aufgabe, verlässliche und langfristige Sicherheitsgarantien zu erhalten“, sagte Putin bei der feierlichen Übergabe der Beglaubigungsschreiben ausländischer Botschafter in Moskau.

„Im Rahmen des Dialogs mit den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten werden wir auf konkreten Vereinbarungen bestehen, die eine mögliche Nato-Osterweiterung sowie den Einsatz von uns bedrohenden Waffen ausschließen, die in der Nähe von auf russischem Territorium. Wir schlagen vor, ausführliche Gespräche zu diesem Thema aufzunehmen.“

Der russische Präsident betonte, dass „gesetzliche Garantien genau das sind, was Russland braucht, weil westliche Kollegen ihre früheren mündlichen Zusagen nicht erfüllt haben“.

Putin sagte, jeder kenne die zuvor geäußerten mündlichen Zusagen gegen die Osterweiterung der Nato sehr gut.

„Allerdings wurde alles genau umgekehrt gemacht“, fuhr er fort. „Tatsächlich wurden die rechtlich geäußerten Bedenken Russlands im Bereich der Sicherheit ignoriert und werden immer noch ignoriert.“

Der russische Präsident äußerte sich auch besorgt über das Verhalten einiger Länder, die die Spannungen in der Nähe der russischen Westgrenzen weiter anheizen.

„Uns geht es nicht nur um das unkoordinierte Verhalten der globalen Gesellschaft, die sich nicht zusammenschließen kann, um wirklich wichtige Probleme zu lösen“, sagte er. „Uns beschäftigt auch ihr Verhalten gegenüber unserem Land Russland, weil einige unserer Partner auf alle Versuche zurückgreifen, unsere Entwicklung zu bremsen, Druck in Form von Sanktionen auszuüben und darüber hinaus Spannungen an unseren Grenzen zu schüren.“ .“

Quelle: https://tass.com/politics/1369341

