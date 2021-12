Offener Brief von Pflegegewerkschaften aus 28 Ländern fordert die WTO dazu auf, COVID-Impfstoffpatente freizugeben

Bereits im Oktober 2020 hatten Südafrika und Indien damit begonnen, die Welthandelsorganisation (WTO) aufzufordern, einem Verzicht auf Teile des multinationalen Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) zuzustimmen, um den Zugang zu Impfstoffen in ärmeren Ländern zu verbessern.

Gewerkschaften von Mitglieder der Pflegeberufe aus insgesamt 28 Ländern haben jetzt die Vereinten Nationen in einem Offenen Brief dazu aufgefordert, einen vorübergehenden Verzicht auf Patente für COVID-19-Impfstoffe zu unterstützen, und haben gleichzeitig vor einer „Krise der globalen Impfstoff-Apartheid“ gewarnt, die dazu führen könnte, dass sich weitere neue Varianten wie Omicron und Delta auf der ganzen Welt verbreiten .

In ihrem Brief werfen die Gewerkschaften der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Norwegen und Singapur vor, „die Gewinne großer Pharmaunternehmen auf Kosten der öffentlichen Gesundheit zu schützen“.

Bis Ende September dieses Jahres wurden 73 Prozent der weltweiten COVID-19-Impfstoffe in nur zehn Ländern verabreicht, heißt es in dem Brief und es heisst weiter, dass reiche Länder bsiher 7 Milliarden Dosen der Impfstoffe erhalten hätten. Im Vergleich dazu stehen Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen nur insgesamt 300 Millionen Dosen zur Verfügung.

Die Gewerkschaften, die weltweit rund 2,5 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen vertreten, forderten den UN-Sonderberichterstatter für körperliche und psychische Gesundheit, den südafrikanischen Arzt Tlaleng Mokofeng, auf, gegen die „Verbrechen der Regierungen einiger der reichsten Länder der Welt“ vorzugehen.

Gleichzeitig beklagen die Gewerkschaften, dass weltweit hunderttausende Beschäftigte in Pflegeberufen an Covid-19 erkrankt sind, und viele davon verstorben sind.

OFFENER BRIEF LINK PDF

