Berlin gegen Krieg – World Beyond War

https://worldbeyondwar.org

http://www.coopcafeberlin.de/ex/wbw

Über 80.000 Personen und 700 Organisationen aus 192 Ländern haben die Grundsatzerklärung von World Beyond War unterzeichnet.

„Wir verstehen, dass Kriege und Militarismus uns weniger sicher machen anstatt uns zu schützen, dass Kriege Erwachsene und Kinder töten, verletzen und traumatisieren, die natürliche Umwelt schwer schädigen, Bürgerrechte erodieren, unseren Volkswirtschaften schaden und Ressourcen von lebensbejahenden Aktivitäten abziehen. Wir verpflichten uns dazu, uns für gewaltfreie Bemühungen zu engagieren und diese zu unterstützen, mit dem Ziel, alle Kriege und Kriegsvorbereitungen zu beenden und einen nachhaltigen und gerechten Frieden zu schaffen.“

Hier kann man ebenfalls unterzeichnen: https://worldbeyondwar.org/personen

Als Organisation hier unterzeichnen: https://worldbeyondwar.org/organisationen

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related