Peru: Kongress stellt Antrag auf Amtsenthebung des linken Präsidenten Pedro Castillo (Orinoco Tribune)

Am Donnerstag, den 25. November, stellten Vertreter dreier rechtsgerichteter Parteien einen formellen Antrag auf Amtsenthebung des linken Präsidenten Pedro Castillo, der erst seit vier Monaten an der Macht ist. Die Abgeordneten werfen Castillo vor, „moralische Unfähigkeit“ gezeigt zu haben, seine exekutiven Funktionen auszuüben.

Eine ähnliche Klausel in der Verfassung wurde im November 2020 erfolgreich zur Amtenthebung des peruanischen Präsidenten Martín Vizcarra eingesetzt. Die Absetzung Vizcarras, die von vielen als sanfter Putsch angesehen wurde, löste weit verbreitete Demonstrationen aus. Zu den Forderungen der Peruaner gehörte die Bildung einer verfassungsgebenden Versammlung, eine der Säulen von Castillos Präsidentschaftswahlkampf, die in seinem Wahlsieg im Juni 2021 gipfelte. Einschließlich Castillo hat Peru seit 2016 fünf amtierende Präsidenten.

Die Einzelheiten

des Antrags „Stellungnahme“ wurden von Vertretern der Parteien Go Forth Country (Social Integration), Popular Force und Popular Renewal präsentiert, die ein Drittel aller Parlamentssitze vertreten. Die Vertreter konnten 28 Unterschriften sammeln, zwei mehr als die erforderliche Zahl, um ein Amtsenthebungsverfahren vor der Plenarsitzung des Kongresses einzuleiten.

Diese Unterschriften garantieren jedoch nicht, dass einem Antrag zur Debatte vor der Plenarsitzung stattgegeben wird, da hierfür 40 % der Stimmen für eine solche Maßnahme erforderlich wären. Außerdem wären letztendlich 87 von insgesamt 130 Stimmen erforderlich, um den Präsidenten von Peru abzusetzen.

Der Kontext

Castillos mögliche Absetzung wurde in einem fruchtbaren Terrain der Rechtsstaatlichkeit mit sich überschneidenden Regierungszweigen und strukturellen Konflikten innerhalb der politischen Institutionen Perus erfunden.

Perus Einkammerparlament wird von einer rechten Opposition dominiert, während die Regierungspartei marxistische Partei Peru Libre mit 37 Sitzen die stärkste Minderheit ist.

Am Freitag, dem 26. November, gab die Oppositionsführerin und ehemalige Präsidentschaftskandidatin Keiko Fujimori bekannt, dass ihre Partei Popular Force, die zweite Minderheitskraft im Kongress mit 24 Sitzen, das Amtsenthebungsgesuch unterstützen werde.

Fujimori schrieb auf Twitter, dass „die Partei Popular Force glaubt, dass diese Regierung eine dauerhafte Unfähigkeit gezeigt hat, das Land zu führen.“

Die rechtsextreme Partei Popular Renewal wird auch Castillos Entlassung unterstützen und hat sogar einen Marsch für Samstag, den 27. November, gefordert.

Die Krise

Castillos mögliche Entlassung wird seit dem Tag nach seiner Wahl diskutiert, als rechte Parteien trotz der von den Wahlbehörden gegebenen Wahlgarantien einen angeblichen Betrug anprangerten.

Castillo übernahm am 28. Juli die peruanische Präsidentschaft und soll seine Amtszeit im Juli 2026 beenden. Castillos Regierung steht in der Kritik wegen angeblicher Orientierungslosigkeit und ständiger Ministerkrisen. In weniger als 120 Tagen im Amt hat Castillo ein Dutzend Minister gewechselt und war mit Brüchen innerhalb der Koalition konfrontiert, die ihn ins Amt brachte.

Warum das wichtig ist

Die gemäßigten linken Tendenzen innerhalb der Koalition, die aus eigener Kraft keine solide Präsidentschaftskandidatur erreichen konnten, schlossen sich mit Castillo und Peru Libre zusammen und drängten nach seiner Machtübernahme auf mehrere Änderungen in der Koalitionsregierung, um zu gewinnen höhere Quoten im Parlament. Dies geschah theoretisch, um die neue Regierung zu festigen und die politische Stabilität im Kongress zu garantieren.

Castillo hat zu viel nachgegeben, Ministerposten und Politik sowohl in Innen- als auch in Außenpolitik geändert. Nun steht die Zukunft seiner Regierung in der Schwebe, da seine schwache Parlamentskoalition gegen die Möglichkeit einer Vakanzabstimmung getestet wird. Wenn ein solcher Antrag für den rechten Flügel scheitert, wird dies sicherlich nicht ihre einzige Chance sein.

Um die Maßnahmen seiner Regierung zu rechtfertigen, hat Castillo auf das Prinzip der „Regierungsfähigkeit“ und die Einheit seiner Koalitionskräfte angespielt. Doch angesichts eines möglichen Amtsenthebungsverfahrens nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt ruht Castillos Überleben in dem schwindelerregenden und komplexen politischen Szenario, das von fragmentierten Koalitionen, kooptierten Institutionen und tiefer Instabilität geprägt ist. Dies kann durch mehrere Faktoren erklärt werden, wie etwa Loyalitätsänderungen, Korruption und unbeständige ideologische Positionen in allen politischen Spektren. Auf der anderen Seite sieht sich das peruanische Volk, das seinen Willen bei den Urnen bekundet hat, weder in einem Parlament vertreten, das ein Amtsenthebungsverfahren anstrebt, noch in den Manövern und Interessen der Elitenpolitik.

( Misión Verdad aus dem Bericht des Samuel-Robinson-Instituts vom 26. November 2021) mit Inhalt der Orinoco-Tribüne

Übersetzung: Orinoco Tribune

