Die Puebla-Gruppe trifft sich in Mexiko, um Fortschritte bei der progressiven Agenda zu diskutieren (NODAL)

Die Puebla-Gruppe trifft sich ab heute zum siebten Mal seit ihrer Gründung im Jahr 2019 in Mexiko-Stadt. Das erwartete persönliche Treffen der Gruppe, die wichtige Persönlichkeiten der iberoamerikanischen Linken zusammenbringt, wird mehr als 150 Staats- und Regierungschefs aus Lateinamerika, der Karibik und Europa zusammenbringen, um über die Präsentation einer progressiven Agenda zu diskutieren.

Diese Agenda, die die Gruppe selbst entwickelt hat, wird die Notwendigkeit eines Solidaritätsmodells der Entwicklung mit sozialer und multilateraler Gerechtigkeit, die Vertiefung und Konsolidierung der Demokratien in der Region, Gebiete frei von politischer Verfolgung und die uneingeschränkte Achtung der Selbstbestimmung der die Völker.

Beim ersten persönlichen Treffen nach der durch die Covid-19-Pandemie erzwungenen Pause werden fortschrittliche Führer aus Amerika und Europa über die dringendsten Bedürfnisse der Welt diskutieren.

Das Treffen wird auch an den voraussichtlichen Tagen für die Wahlen in Honduras und die zweite Präsidentschaftsrunde in Chile stattfinden.

Zu den Reihen der Puebla-Gruppe gehören die derzeitigen Präsidenten Alberto Fernández aus Argentinien und Luis Arce aus Bolivien. Ebenso der dreimalige Präsidentschaftskandidat Cuauhtémoc Cárdenas.

Auch teilnehmen werden die ehemaligen Präsidenten Rafael Correa aus Ecuador, Lula da Silva und Dilma Rousseff aus Brasilien, Ernesto Samper aus Kolumbien, Leonel Fernández aus der Dominikanischen Republik, Evo Morales aus Bolivien, Manuel Zelaya aus Honduras, Martín Torrijos aus Panama, Fernando Lugo aus Paraguay, José Luis Rodríguez Zapatero aus Spanien und Pepe Mujica aus Uruguay.

Diesmal werden mehr als 150 fortschrittliche Führungspersönlichkeiten erwartet, darunter Präsidenten, ehemalige Präsidenten, ehemalige Außenminister, Parlamentarier, Juristen, Akademiker und Beobachter.

Das erste Treffen dieses alternativen politischen Forums der linken Strömung fand im Juli 2019 als Raum für Reflexion und politischen Austausch statt. Das Hauptquartier war Puebla und daher kommt auch der Namen.

Bei dieser Gelegenheit versicherten linke lateinamerikanische Politiker, die sich in Puebla trafen, dass die Region eine neue Welle neoliberaler Regierungen erlebe.

Dass sie nach ihrer Überlegung darauf bestehen, die Interessen und Privilegien einer sozioökonomischen Elite „auf Kosten der Entwicklung unserer Völker zu fördern, ihre Entwicklungsmöglichkeiten und sozialen Wohlstand zu vereiteln, während sie unsere Souveränität, unsere demokratischen Institutionen, den Staat“ schwächen Recht, die Geltung der Menschenrechte und der Umwelt“.

In der offiziellen Erklärung, die nach der Gründung des alternativen multilateralen Forums veröffentlicht wurde, feierten die Gründer „den Triumph von Andrés Manuel López Obrador und Morena in Mexiko und wir ermutigen den Triumph der Volksführungen von Daniel Martínez, Evo Morales und Alberto Fernández in der nächsten“ Wahlen in Uruguay, Bolivien bzw. Argentinien“.

Der spezielle Fall der Situation in Venezuela unter der Regierung von Nicolás Maduro, zu dem sie zum Dialog aufriefen, kritisierte auch einige Führungspersönlichkeiten der lateinamerikanischen Linken.

Damit legten sie den Grundstein für die späteren Treffen im Jahr 2021, die derzeit nach der Auslieferung von Alex Saab an die Vereinigten Staaten, dem mutmaßlichen Frontmann des venezolanischen Präsidenten in einem Drogenhandelsnetzwerk, ins Stocken geraten sind.

„Wir unterstützen den Wunsch und den Willen der Länder Mexikos und Uruguays, vertreten durch ihre jeweiligen Regierungen, den Dialog zur Lösung des Konflikts zu fördern. Wir begrüßen den offenen Dialog in Norwegen und die Bereitschaft sowohl der Regierung als auch der Opposition, die Positionen in Barbados weiter enger zusammenzuführen“, hieß es in einer Sondererklärung zu diesem Thema.

Nachdem vereinbart wurde, regelmäßig, mindestens alle sechs Monate, Veranstaltungen abzuhalten, war das nächste Ziel der Puebla-Gruppe im November 2019 für ein Treffen in Buenos Aires, wo sie hauptsächlich die lateinamerikanische und karibische Integration sowie die Rolle der verschiedenen Organisationen und regionalen Konvergenzräume förderten wie unter anderem CELAC, MERCOSUR, UNASUR, die Pacific Alliance.

Das dritte Treffen fand im April 2020, als die Covid-19-Pandemie die Welt im Sturm eroberte, sodass das Treffen das erste virtuell durchgeführt werden musste.

Als Ergebnis dieses Treffens erklärte man die Solidarität mit allen Völkern der Welt. „Wir haben uns auf außergewöhnliche und virtuelle Weise getroffen, um die schwere gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Krise zu bewältigen, die die gesamte Menschheit als Folge der Covid-19-Pandemie durchmacht“, versicherten sie.

Dieses Treffen in Mexiko-Stadt wird persönlich abgehalten, da alle anderen virtuell stattfanden, die vierte aus der Ferne in Chile, die fünfte in Kolumbien und die sechste mit der Absicht, ihren ersten Jahrestag zu feiern. .

Dieses Treffen, das im Laufe dieser Woche in Mexiko-Stadt abgehalten wird, ist also der Punkt, an dem die fortschrittlichen Führer Lateinamerikas und Spaniens nach der Sperrung aufgrund der Pandemie endlich die Gespräche wieder aufnehmen werden, die anhängig waren, um politische Veränderungen zu erreichen und ideologische Visionen für die Region zu entwickeln.

