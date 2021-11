Tour für Impfgegner durch Covid-19-Krankenhaus in Moskau läuft aus dem Ruder (RT)

https://www.rt.com/russia/541555-anti-vaxxers-hospital-visit/

Die Polizei wurde am Freitag in ein Moskauer Krankenhaus gerufen, um die wachsenden Spannungen zwischen Ärzten und Anti-Vaxxern zu entschärfen. Die Pandemie-Skeptiker waren eingeladen worden, sich selbst von der erschütternden Realität von Covid-19 zu überzeugen.

Anfang der Woche schrieben führende Ärzte aus 11 Krankenhäusern einen offenen Brief, in dem mehrere prominente russische Anti-Vaxxer und Covid-Skeptiker eingeladen wurden, die sogenannten „roten Zonen“ zu besuchen – Stationen für Patienten mit schweren Symptomen. Sie wollten, dass diejenigen, die die Schwere der Pandemie herunterspielen und Unwahrheiten verbreiten, die Situation selbst sehen.

Während einige hochkarätige Anti-Vaxxer den Appell ablehnten oder ignorierten, nahm eine Gruppe von neun von ihnen das Angebot an, das Moskauer Krankenhaus №15 zu besichtigen. Einer von ihnen, YouTuber Anton Tarasov, bestand gegenüber Reportern vor dem Besuch darauf, dass das Coronavirus nicht ansteckend sei und die Menschen tatsächlich an einer Lungenentzündung durch „die auf den Straßen Moskaus versprühten Chemikalien“ und durch 5G-Antennen erkrankten.

Die Tour entgleiste jedoch fast sofort, als die Anti-Vaxxer sich weigerten, einen PCR-Schnelltest durchzuführen, mit dem Argument, dass sie sich von den Ärzten, die ihn verabreichen , „ anstecken “ könnten . Einige von ihnen lehnten es auch ab, eine Maske und andere Schutzausrüstung zu tragen, und bestanden darauf, dass sie durch einen Spaziergang durch die rote Zone ohne Schutz beweisen würden, dass Covid-19 nicht gefährlich sei.

Es kam zu einem hitzigen Streit, bei dem die Skeptiker das Personal anschrien. Ein besonders aggressiver Besucher mit einer schwarzen Skimaske wurde von der Polizei nach draußen geleitet.

Chefarzt Valery Vechorko beklagte, dass die als Bildungsveranstaltung geplante Veranstaltung zu einem „Zirkus“ geworden sei.

„Wir haben strenge Regeln. Wenn jemand es ablehnt, unser Treffen in Übereinstimmung mit diesen Regeln fortzusetzen, werden wir [die Veranstaltung] sofort beenden “, sagte Vechorko.

Von den neun Besuchern entschieden sich schließlich drei, sich testen zu lassen und die Gesundheitsprotokolle einzuhalten, sodass sie mit Patienten sprechen durften, die auf der Intensivstation behandelt wurden. Sie wirkten jedoch immer noch unbewegt, obwohl sie aus erster Hand hörten, dass diese Patienten ungeimpft waren, bevor sie ernsthaft erkrankten. „Meine Einstellung hat sich kein bisschen geändert“ , sagte ein Aktivist gegenüber Medien.

Eine ähnliche Tour war im Botkin-Krankenhaus in St. Petersburg geplant, aber es erschienen keine Möchtegern-Teilnehmer. „Mein einziges Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass weniger Menschen sterben. Das können wir heute nur durch Impfungen erreichen“, sagte der Chefarzt des Krankenhauses, Denis Gusev.

Die russischen Behörden haben versucht, die Akzeptanz von Impfungen zu erhöhen, da derzeit nur etwa 37 % der Bürger vollständig geimpft sind.

