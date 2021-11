Antifaschistische Aktivisten protestierten in Whitehall, London, und forderten, dass Großbritannien seine Militär- und Seestreitkräfte aus der Ukraine und dem Schwarzen Meer abzieht, nachdem Beweise aufgetaucht sind, dass kanadische und möglicherweise britische Truppen Mitglieder ukrainischer Nazi-Bataillone ausbilden. Mitglieder des Centuria-Bataillons, die Nazi-Grüße verwenden und deutsche SS-Einheiten aus dem 2.

Dutzende faschistische Bataillone wurden 2015 in die ukrainische Nationalgarde eingegliedert, und die Tatsache, dass Centuria-Mitglieder jetzt als ukrainische Armeeoffiziere dienen, deutet darauf hin, dass sie zunehmend in die regulären Streitkräfte integriert werden.

Inmitten der Hysterie der westlichen Massenmedien über eine geplante „russische Invasion“, bei der hochrangige US- und britische Beamte behaupten, Wladimir Putin bereite sich auf eine Invasion in die Ukraine vor, hat das Kiewer Regime Waffen eingesetzt, die im Rahmen des Minsk-2-Abkommens verboten sind, darunter Angriffsdrohnen, Panzer, schwere Artillerie und Raketensysteme gegen die antifaschistischen Volksrepubliken Donezk und Lugansk.

Inzwischen Olexiy Reznik, ein Neonazi, der die Donbas Rebellen „ein Krebs tumo nennt u auf Ukraine Körper r die operativ entfernt werden muss“, hat die Ukraine Verteidigungsminister ernannt. Seine Top-Berater der berüchtigte Nazi Dmitry Yarosh ist, der ehemalige Führer des Rechten Sektors, der im Februar 2014 den bewaffneten Putsch in der Ukraine anführte. Er ist den Kollaborateuren des Zweiten Weltkriegs mit Nazi-Deutschland nachempfunden, die neueren Untersuchungen zufolge aktiv am Massenmord an ukrainischen Juden beteiligt waren.

Die Wahrheit ist, dass die Ukraine zum weltweiten Epizentrum des Faschismus und der weißen Vorherrschaft geworden ist, mit Netzwerken in ganz Europa und Nordamerika. Die westlichen Massenmedien – und leider viele in der internationalen Linken – verschließen die Augen vor dieser eklatanten Realität. Schande über sie!

Weitere Informationen finden Sie unter diesem Artikellink:

http://www.newworker.org/ archive2021 / nw20211126 / alarm_ bells_over_the_Donbas.html

