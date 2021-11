Laut »Every Doctor« sind seit Beginn der Pandemie 1.500 »Frontline«-Kräfte, also Pflegekräfte mit Patientenkontakt, im Pflege- und Gesundheitsbereich an einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Dies sei eine der weltweit höchsten Todesraten im Gesundheitsbereich, so die Initiative in ihrem Schreiben vom September.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/415166.britische-gesundheitsversorgung-sehenden-auges.html

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related