Mögliche Konfrontation zwischen den USA und Russland um die Ukraine – von Medea Benjamin und Nicolas JS Davies (World BEYOND War)

Von Medea Benjamin und Nicolas JS Davies, World BEYOND War, 22. November 2021

https://worldbeyondwar.org/the-high-stakes-of-the-u-s-russia-confrontation-over-ukraine/

Grenze zwischen der Ukraine nach dem Putsch und den Volksrepubliken Donezk und Luhansk, basierend auf den Minsker Abkommen. Quelle: Wikipedia

Ein Bericht im Covert Action Magazine aus der selbsterklärten Volksrepublik Donezk in der Ostukraine beschreibt ernste Befürchtungen vor einer neuen Offensive der ukrainischen Regierungstruppen nach dem verstärktem Beschuss, einem Drohnenangriff einer in der Türkei gebauten Drohne und einem Angriff auf das Dorf Staromaryevka innerhalb der Pufferzone, die durch die Minsker Vereinbarungen 2014-15 festgelegt wurde.

Die Volksrepubliken Donezk (DVR) und Luhansk (LPR), die als Reaktion auf den von den USA unterstützten Putsch in der Ukraine 2014 ihre Unabhängigkeit erklärten, sind erneut zu Brennpunkten im sich verschärfenden Kalten Krieg zwischen den USA und Russland geworden. Die USA und die NATO scheinen eine neue Regierungsoffensive gegen diese von Russland unterstützten Enklaven voll und ganz zu unterstützen, die schnell zu einem ausgewachsenen internationalen militärischen Konflikt eskalieren könnte.

Das letzte Mal wurde dieses Gebiet im April zu einem internationalen Brennpunkt, als die antirussische Regierung der Ukraine mit einer Offensive gegen Donezk und Luhansk drohte und Russland tausende Truppen entlang der ukrainischen Ostgrenze mobilisierte.

Bei dieser Gelegenheit kniffen die Ukraine und die NATO und brachen die Offensive ab . Russland hat auch dieses Mal schätzungsweise 90.000 Soldaten in der Nähe seiner Grenze zur Ukraine konzentriert. Wird Russland erneut eine Eskalation des Krieges verhindern oder bereiten sich die Ukraine, die USA und die NATO ernsthaft darauf vor, bei Gefahr eines Krieges mit Russland voranzuschreiten?

Seit April verstärken die USA und ihre Verbündeten ihre militärische Unterstützung für die Ukraine. Nach einer Ankündigung von 125 Millionen US-Dollar an Militärhilfe im März, darunter bewaffnete Küstenpatrouillenboote und Radarausrüstung, übergaben die USA der Ukraine im Juni ein weiteres Paket von 150 Millionen US-Dollar. Dazu gehörten Radar-, Kommunikations- und elektronische Kampfausrüstung für die ukrainische Luftwaffe, wodurch die gesamte Militärhilfe für die Ukraine seit dem von den USA unterstützten Putsch im Jahr 2014 auf 2,5 Milliarden US-Dollar angestiegen ist. Dieses jüngste Paket scheint die Entsendung von US-Ausbildungspersonal auf ukrainische Luftwaffenstützpunkte zu beinhalten.

Die Türkei liefert der Ukraine dieselben Drohnen, die sie Aserbaidschan für den Krieg mit Armenien um das umstrittene Gebiet Berg-Karabach im Jahr 2020 zur Verfügung gestellt hat. Dieser Krieg hat mindestens 6.000 Menschen getötet und ist kürzlich wieder aufgeflammt, ein Jahr nach einem von Russland vermittelten Waffenstillstand. Türkische Drohnen haben in Berg-Karabach gleichermaßen armenische Truppen und Zivilisten vernichtet, und ihr Einsatz in der Ukraine wäre eine schreckliche Eskalation der Gewalt gegen die Bevölkerung von Donezk und Luhansk.

Die verstärkte Unterstützung der Regierungstruppen durch die USA und die NATO im Bürgerkrieg in der Ukraine hat immer schlimmere diplomatische Konsequenzen. Anfang Oktober hat die Nato acht russische Verbindungsoffiziere aus dem Nato-Hauptquartier in Brüssel ausgewiesen und sie der Spionage beschuldigt. Unter-Außenministerin Victoria Nuland, die Managerin des Putsches von 2014 in der Ukraine, wurde im Oktober nach Moskau entsandt , angeblich um die Spannungen zu beruhigen. Nuland scheiterte so spektakulär, dass Russland nur eine Woche später das 30-jährige Engagement mit der Nato beendete und die Schließung des Nato-Büros in Moskau anordnete.

Berichten zufolge versuchte Nuland, Moskau zu versichern, dass die Vereinigten Staaten und die NATO sich weiterhin an die Minsker Abkommen über die Ukraine von 2014 und 2015 gebunden fühlen, die ein Verbot offensiver Militäroperationen und ein Versprechen größerer Autonomie für Donezk und Luhansk innerhalb der Ukraine beinhalten. Ihre Zusicherungen wurden jedoch von Verteidigungsminister Austin widerlegt, als er am 18. Oktober in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammentraf, die US-Unterstützung für die zukünftige Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO bekräftigte, weitere militärische Unterstützung versprach und Russland die Schuld gab, den Krieg in der Ostukraine aufrechtzuerhalten.

Außergewöhnlicher, aber hoffentlich erfolgreicher war der Besuch des CIA-Direktors William Burns am 2. und 3. November in Moskau, bei dem er sich mit hochrangigen russischen Militär- und Geheimdienstbeamten traf und mit Präsident Putin telefonierte.

Eine Mission wie diese gehört normalerweise nicht zu den Aufgaben des CIA-Direktors. Aber nachdem Biden eine neue Ära der amerikanischen Diplomatie versprochen hatte, ist nun allgemein anerkannt, dass sein außenpolitisches Team stattdessen die Beziehungen der USA zu Russland und China auf ein Allzeittief gebracht hat.

Nach dem Treffen von Außenminister Blinken und Nationalem Sicherheitsberater Sullivan im März mit chinesischen Beamten in Alaska, Bidens Treffen mit Putin in Wien im Juni und dem jüngsten Besuch von Unterstaatssekretär Nuland in Moskau zu urteilen , haben US-Beamte ihre Begegnungen mit russischen und chinesischen Beamten reduziert zu gegenseitigen Vorwürfen, die für den Binnenkonsum bestimmt sind, anstatt ernsthaft zu versuchen, politische Differenzen beizulegen. Im Fall von Nuland hat sie die Russen auch über das oder das Fehlen einer Verpflichtung der USA zum Minsker Abkommen in die Irre geführt. Wen könnte Biden also zu einem ernsthaften diplomatischen Dialog mit den Russen über die Ukraine nach Moskau schicken?

Im Jahr 2002 schrieb William Burns als Unterstaatssekretär für Angelegenheiten des Nahen Ostens ein vorausschauendes, aber unbeachtetes 10-seitiges Memo an Außenminister Powell, in dem er ihn vor den vielen Möglichkeiten warnte, dass eine US-Invasion im Irak „auflösen“ und eine „ perfekter Sturm“ für amerikanische Interessen. Burns ist Berufsdiplomat und ehemaliger US-Botschafter in Moskau und möglicherweise das einzige Mitglied dieser Regierung mit den diplomatischen Fähigkeiten und der Erfahrung, den Russen tatsächlich zuzuhören und sich ernsthaft mit ihnen auseinanderzusetzen.

Vermutlich haben die Russen Burns erzählt, was sie öffentlich gesagt haben: dass die US-Politik Gefahr läuft, „rote Linien“ zu überschreiten , die entschiedene und unwiderrufliche russische Reaktionen auslösen würden. Russland hat lange davor gewarnt, dass eine rote Linie die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und/oder Georgiens sein würde.

Aber es gibt eindeutig andere rote Linien in der schleichenden Militärpräsenz der USA und der NATO in und um die Ukraine und in der zunehmenden militärischen Unterstützung der USA für die ukrainischen Regierungstruppen, die Donezk und Luhansk angreifen. Putin hat vor dem Aufbau der militärischen Infrastruktur der NATO in der Ukraine gewarnt und sowohl der Ukraine als auch der NATO destabilisierende Aktionen unter anderem im Schwarzen Meer vorgeworfen.

Da russische Truppen in diesem Jahr zum zweiten Mal an der ukrainischen Grenze versammelt sind, würde eine neue ukrainische Offensive, die die Existenz der DVR und der LPR bedroht, sicherlich eine weitere rote Linie überschreiten, während die zunehmende militärische Unterstützung der USA und der NATO für die Ukraine gefährlich kurz davor steht, sie zu überschreiten noch einer.

Kam Burns also mit einem klareren Bild von Russlands roten Linien aus Moskau zurück? Das hatten wir besser gehofft. Sogar Websites des US- Militärs erkennen an, dass die US-Politik in der Ukraine „nach hinten losgeht“.

Der Russland-Experte Andrew Weiss, der unter William Burns bei der Carnegie Endowment for International Peace arbeitete, bestätigte gegenüber Michael Crowley von der New York Times, dass Russland eine „Eskalationsdominanz“ in der Ukraine hat und dass die Ukraine, wenn es hart auf hart kommt, einfach wichtiger ist für Russland als für die USA. Es macht daher keinen Sinn, dass die Vereinigten Staaten das Risiko eingehen, den Dritten Weltkrieg wegen der Ukraine auszulösen, es sei denn, sie wollen wirklich Krieg.

Während des Kalten Krieges entwickelten beide Seiten ein klares Verständnis der „roten Linien“ der jeweils anderen Seite. Zusammen mit einer großen Portion Glück können wir diesem Verständnis für unser Fortbestehen danken. Was die heutige Welt noch gefährlicher macht als die Welt der 1950er oder 1980er Jahre, ist, dass die neuen US-Führer die bilateralen Atomverträge und wichtigen diplomatischen Beziehungen, die ihre Großeltern geschmiedet hatten, um zu verhindern, dass der Kalte Krieg zu einem heißen wurde, unbekümmert über Bord geworfen haben.

Die Präsidenten Eisenhower und Kennedy führten mit Hilfe von Unterstaatssekretär Averell Harriman und anderen zwischen 1958 und 1963 Verhandlungen über zwei Regierungen, um einen Teilvertrag über das Verbot von Nuklearversuchen zu erreichen , der der erste einer Reihe von bilateralen Rüstungskontrollverträgen war ´´. Im Gegensatz dazu scheint die einzige Kontinuität zwischen Trump, Biden und Unterstaatssekretärin Victoria Nuland ein erschreckender Mangel an Vorstellungskraft zu sein, der sie für jede mögliche Zukunft jenseits einer Nullsumme, nicht verhandelbar und dennoch unerreichbarer US-Hegemonie.

Aber die Amerikaner sollten sich davor hüten, den „alten“ Kalten Krieg als eine Zeit des Friedens zu romantisieren, nur weil wir es irgendwie geschafft haben, einem weltuntergehenden nuklearen Holocaust auszuweichen. Veteranen des US-Korea- und Vietnamkriegs wissen es besser, ebenso wie die Menschen in den Ländern des globalen Südens, die im ideologischen Kampf zwischen den Vereinigten Staaten und der UdSSR zu blutigen Schlachtfeldern wurden

Drei Jahrzehnte nach der Erklärung des Sieges im Kalten Krieg und nach dem selbstverschuldeten Chaos des US-amerikanischen „Global War on Terror“ haben sich die US-Militärplaner auf einen neuen Kalten Krieg als überzeugendsten Vorwand geeinigt, um ihre Billionen-Dollar Kriegsmaschinerie aufrechtzuerhalten und ihren unerreichbaren Ehrgeiz, den gesamten Planeten zu beherrschen. Anstatt das US-Militär aufzufordern, sich an neue Herausforderungen anzupassen, für die es eindeutig nicht bereit ist, beschlossen die US-Führer, zu ihrem alten Konflikt mit Russland und China zurückzukehren, um die Existenz und die lächerlichen Kosten ihrer ineffektiven, aber profitablen Kriegsmaschinerie zu rechtfertigen.

Aber die eigentliche Natur eines Kalten Krieges besteht darin, dass er die Androhung und Anwendung von Gewalt beinhaltet, offen oder verdeckt, um die politischen Loyalitäten und wirtschaftlichen Strukturen von Ländern auf der ganzen Welt in Frage zu stellen. Bei unserer Erleichterung über den Rückzug der USA aus Afghanistan, mit dem sowohl Trump als auch Biden das „Ende des endlosen Krieges“ symbolisiert haben, sollten wir uns keine Illusionen machen, dass uns einer von ihnen ein neues Zeitalter des Friedens bietet.

Ganz im Gegenteil. Was wir in der Ukraine, Syrien, Taiwan und dem Südchinesischen Meer beobachten, sind die Eröffnungssalven eines Zeitalters ideologischerer Kriege, die genauso sinnlos, tödlich und selbstzerstörerisch sein können wie der „Krieg gegen den Terror“ und vieles mehr gefährlich für die USA.

Ein Krieg mit Russland oder China würde zum Dritten Weltkrieg eskalieren. Wie Andrew Weiss der Times über die Ukraine sagte, würden Russland und China eine konventionelle „Eskalationsdominanz“ haben und bei Kriegen an ihren eigenen Grenzen einfach mehr auf dem Spiel stehen als die Vereinigten Staaten.

Was würden die Vereinigten Staaten also tun, wenn sie einen großen Krieg mit Russland oder China verlieren würden? Die US-Atomwaffenpolitik hat sich für genau dieses Szenario immer eine Option des „Erstschlags“ offen gehalten.

Der aktuelle Plan von 1,7 Billionen US- Dollar für eine ganze Reihe neuer Atomwaffen scheint daher eine Reaktion auf die Realität zu sein, dass die Vereinigten Staaten nicht erwarten können, Russland und China in konventionellen Kriegen an ihren eigenen Grenzen zu besiegen.

Aber das Paradoxe an Atomwaffen ist, dass die mächtigsten Waffen, die je geschaffen wurden, keinen praktischen Wert als tatsächliche Kriegswaffen haben, da es in einem Krieg, der alle tötet, keinen Gewinner geben kann. Jeder Einsatz von Atomwaffen würde schnell einen massiven Einsatz von ihnen durch die eine oder andere Seite auslösen, und der Krieg wäre für uns alle bald vorbei. Die einzigen Gewinner wären einige Arten strahlungsresistenter Insekten und andere sehr kleine Kreaturen.

Weder Obama, Trump noch Biden haben es gewagt, der US-Öffentlichkeit ihre Gründe für die Gefahr des Dritten Weltkriegs wegen der Ukraine oder Taiwans darzulegen, denn dafür gibt es keinen triftigen Grund. Einen nuklearen Holocaust zu riskieren, um den militärisch-industriellen Komplex zu besänftigen, ist genauso verrückt wie die Zerstörung des Klimas und der Natur, um die fossile Brennstoffindustrie zu besänftigen.

Wir hoffen also besser, dass CIA-Direktor Burns nicht nur mit einem klaren Bild von Russlands „roten Linien“ aus Moskau zurückkam, sondern dass Präsident Biden und seine Kollegen verstehen, was Burns ihnen gesagt hat und was in der Ukraine auf dem Spiel steht. Sie müssen vom Rand eines Krieges zwischen den USA und Russland zurücktreten und dann vom größeren Kalten Krieg mit China und Russland, in den sie so blind und töricht gestolpert sind.

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von CODEPINK for Peace und Autorin mehrerer Bücher, darunter Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran .

Nicolas JS Davies ist unabhängiger Journalist, Forscher bei CODEPINK und Autor von Blood on Our Hands: The American Invasion and Destruction of Iraq .

