Corona-Krise in Russland: Prominente Impfgegner bekommen die Möglichkeit, Patienten in den „roten Zonen“ des Covid-Krankenhauses zu sehen (RT)

https://www.rt.com/russia/541116-leading-anti-vaxxers-hospitals-tour/

Die Leiter einiger der größten Covid-19-Krankenhäuser Russlands haben Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die zu den führenden Impfskeptikern gehören, zu einem Rundgang durch Intensivstationen und Leichenhallen eingeladen, um die Auswirkungen des Virus zu sehen.

Am Mittwoch richteten Chefärzte von mehr als einem Dutzend spezialisierter Einrichtungen in verschiedenen russischen Städten – darunter Moskau, St. Petersburg und Sotschi – einen „offenen Brief“ an ein Dutzend hochkarätiger Dissidenten. Dazu gehören der Vorsitzende der größten Oppositionspartei Russlands, der erfahrene Kommunist Gennadi Sjuganow, und der Vorsitzende von Fair Russia, Sergey Mironov, ein weiterer wichtiger Abgeordneter des Parlaments.

Die Politiker wurden zusammen mit anderen bekannten Gesichtern aus der Welt des Fernsehens und der Kunst wegen ihrer Kritik an der Impfkampagne der Regierung ausgewählt. Die Ärzte möchten, dass sie ihre Einrichtungen besuchen, um das Leben in den „roten Zonen“ zu sehen, in denen während der Pandemie schwerkranke Patienten behandelt werden.

„Ihre Position zur Impfung russischer Staatsbürger gegen Covid-19 ist uns bekannt“ , schrieben die Ärzte, darunter Denis Protsenko, Chefarzt des Moskauer Hauptinfektionskrankenhauses Kommunarka.

Die Ärzte versprachen, in ihrem vollen Terminkalender Zeit zu finden, um „ihnen alle eine Tour durch die ‚Roten Zonen‘, die Intensivstationen (ICU) und die morbiden Anatomieabteilungen unserer Krankenhäuser zu geben“.

„Du könntest danach deine Position ändern und weniger Menschen werden sterben“ , sagten sie und fügten hinzu, dass die Leute, die sie eingeladen haben, ein großes Publikum haben.

Pjotr ​​Tolstoi, der stellvertretende Vorsitzende der Staatsduma – des Unterhauses des russischen Parlaments – und einflussreiches Mitglied der pro-Wladimir-Putin-Partei Einiges Russland, hat es auch auf die Liste geschafft.

„Zwangsimpfung“ sei inakzeptabel, sagte Sjuganow am Dienstag gegenüber Russia 24 TV und fügte hinzu, dass es eine persönliche Entscheidung sei. Er kritisierte auch die Idee, dass Arbeitgeber Mitarbeiter zur Impfung drängen können. Der kommunistische Führer kritisierte außerdem die Verwendung von QR-Codes – Russlands elektronische Gesundheitspässe, die für den Zugang zu öffentlichen Orten wie Restaurants, Bars, Theatern und sogar Einkaufszentren in einigen Regionen erforderlich sind.

Letzte Woche verurteilte Mironov einige der von den Behörden auferlegten Beschränkungen als „unbedachte und illegal“ , fügte hinzu , dass einige lokale Beamte beschäftigt sind „erarbeiten verschiedene Möglichkeiten , um die Rechte der ungeimpften zu beschränken.“ Er forderte auch einen „Neustart“ der Aufklärungskampagne über Impfungen und bezeichnete die aktuelle als gescheitert.

Tolstoi äußerte Mitte Oktober ähnliche Ansichten und sagte, dass „die Menschen Impfungen nicht trauen“ und dass die Regierung ihre eigene Impfkampagne verloren habe.

Russland wurde von einer vierten Welle von Covid-19 heimgesucht, die seit mehr als einem Monat mehr als 1.000 Menschenleben pro Tag forderte, heißt es in unmittelbaren offiziellen Zahlen. Rund 58 Millionen Menschen der 146 Millionen Einwohner des Landes sind laut Regierungsstatistik vollständig geimpft – knapp 40 % der Bevölkerung.

Dies liegt weit unter dem europäischen Durchschnitt und kommt trotz der Tatsache, dass Russland seinen eigenen Weltklasse-Impfstoff, Sputnik V, entwickelt hat.

Einige Teile Russlands haben strenge Maßnahmen zur Förderung der Impfung eingeführt. Sankt Petersburg hat obligatorische Stiche für Rentner verhängt, und die sibirische Region Khanty-Mansi hat in einigen Städten die Selbstisolation für alle unversehrten Einheimischen eingeführt.

Nur wer geimpft ist oder sich kürzlich von Covid-19 erholt hat, kann in Russland einen QR-Code erhalten.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related