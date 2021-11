Putin erhält Auffrischungsimpfung mit Sputnik Light

Am Sonntag traf sich der russische Präsident Wladimir Putin in Nowo-Ogarjowo mit Denis Logunow, dem stellvertretenden Direktor des Nationalen Zentrums für Epidemiologie und Mikrobiologie in Gamaleja. Putin teilte mit, er habe eine Auffrischungsimpfung gegen COVID-19 erhalten und bedankte sich bei Logunow für die Empfehlung. „Heute habe ich auf Ihre Empfehlung und die Ihrer Kollegen eine weitere Impfung erhalten, diesmal mit Sputnik Light. Das nennt man jetzt Auffrischungsimpfung“, so Putin. „Was die Schmerzunempfindlichkeit angeht: Vor zwei Stunden habe ich die Impfung bekommen und spüre nichts, mein Zustand ist normal, alles ist in Ordnung“, fügte er hinzu.Der russische Präsident wies darauf hin, dass in Russland schon mehr als 50 Millionen Menschen mit Sputnik V geimpft wurden und weltweit rund 120 Millionen Menschen diesen Impfstoff gewählt haben.

