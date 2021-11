Chile: Stichwahl am 19. Dezember (telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/Chile-Gabriel-Boric-To-Face-Jose-Antonio-Kast-on-Dec-19-Runoff-20211121-0014.html

Bei den Präsidentschaftswahlen in Chile in der ersten Runde hat der ehemalige Studentenführer der linken Koalition Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, über 25 % der Stimmen erhalten, während der rechtsextreme Anwalt der Partido Republicano Jose Antonio Kast 28 % der Stimmen erhalten hat zwei werden in etwas mehr als drei Wochen in einer angespannten Stichwahl gegeneinander antreten.

An dritter Stelle kam der populistische Außenseiterkandidat Franco Parisi auf knapp über 13 % der Stimmen, auf Platz vier und knapp fünf kamen die Christdemokratin Yasna Provoste knapp über 12 % und der Mitte-Rechts-Kandidat Sebastian Sichel knapp 12 % der Stimmen , bzw.

Bisher wurden über 6 Millionen Stimmen gezählt, als über 15 Millionen Chilenen aufgerufen wurden, ihren neuen Präsidenten zusammen mit 155 Gesetzgebern, 27 Senatoren und 302 Regionalräten für die Amtszeit 2022-2026 zu wählen.

Als Kast mit seinem Unterstützer sprach, als er von seinem ersten Platz im ersten Wahlgang erfuhr, machte er Delinquenten und Randalierer für die sozialen Probleme Chiles verantwortlich und spielte auf diejenigen an, die für die Verfassungskonvention des Landes kämpften, als Hauptursachen für die Gewalt des Landes.

Kast bezog sich vage auf Konzepte von Demokratie, Frieden und Freiheit und machte die Linke zum Sündenbock, indem er sagte, er weigerte sich, Chile zu Venezuela werden zu lassen, und rief seine Anhänger dazu auf, zwischen Freiheit und Kommunismus zu wählen.

Auf der anderen Seite sprach der ehemalige Studentenführer Boric mit seinen Anhängern, nachdem er bei den Wahlen den zweiten Platz belegt hatte, und betonte die Notwendigkeit, die öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern, die politischen Privilegien für eine elitäre Minderheit zu beenden und eine Einheit zwischen verschiedenen Sektoren des Zentrums und der links, um den ultrarechten Kandidaten Kast zu schlagen.

Boric sagte außerdem, seine Präsidentschaft werde den Verfassungsprozess, der 2019 begann, verteidigen und versicherte, dass seine Koalition „demütig und empfänglich“ sein muss, niemals „hochmütig und arrogant“, um die zweite Runde zu gewinnen.

Boric sagte: „Wenn der Weg holprig wird, testet das den Mut der Führung, die ihn trägt. Wir gehen nicht gegen etwas, ich komme nicht, um diese Tribüne zu besetzen, um gegen den anderen Kandidaten zu sprechen, das ist nicht mein Stil ist der Kreuzzug, bei dem die Hoffnung die Angst besiegt. Ich bin dankbar für das Vertrauen von Tausenden von Menschen, die uns gesagt haben, dass wir dieses Mandat haben und dass wir heute Abend hier sind, um eine zweite Runde zu bestreiten, die historisch sein wird.“

Bei den Parlamentswahlen am Sonntag müssen noch die Stimmen der Abgeordneten, Senatoren und Regionalratsmitglieder gezählt werden, obwohl erste Ergebnisse zeigen, dass die linke Apruebo Dignidad-Liste rund 20% der Sitze gewinnt, die rechte Koalition Chile Podemos Más sichert sich über 28% der Sitze, die liberale Liste des Neuen Sozialpaktes gewinnt fast 18% der Sitze und andere unabhängige, extremistische und Randgruppen erringen die restlichen Sitze.

Diese Wahl ist das erste Mal, dass die Präsidentschaftskandidaten, die sich im zweiten Wahlgang gegenüberstehen, weder von der Unabhängigen Demokratischen Union noch der Sozialistischen Partei stammen, die die Koalitionen bilden, die seit dem Untergang des 20 Pinochet-Diktatur im Jahr 1990.

