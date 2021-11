Ursula Peters ist am 28. August verstorben. Nur wenig später, am 12. Oktober ist auch ihre Tochter Katarina Peters verstorben.



Die Beisetzung für Ursula und Katarina findet am Dienstag, den 23.11. um 11 Uhr auf dem Dreifältigskeitsfriedhof in Berlin statt. Zuvor treffen sich Angehörige und Freunde ab 10 Uhr in der Kapelle des Alten Luisenstädtischen Friedhofs (Südstern 8).

Kontakt für Infos:

monguja@t-online.de



