Rede von Salvador Lopez für Frente Unido América Latina Berlin – 20. Noviembre / Castellano / DE

https://youtu.be/ldiY5CYviFc

20. Noviembre 2021 #ManosFueraDeVenezuela – Valmore Suarez, Frente Unido America Latina Berlin

https://youtu.be/zBxhz1kTGF0

Renate (Irlandgruppe Omega) 20. November / Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/iFY2JizXr9k

Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related