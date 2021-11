Mt. Fuji Pentagon Militärbasis in Japan – Globales Netzwerk gegen Waffen & Atomkraft im Weltraum

http://space4peace.blogspot.com

Bereit zum Kampf – heute Nacht!

1952 unterzeichneten die USA und Japan einen Sicherheitsvertrag, der es Washington erlaubt, jeden beliebigen Teil Japans für militärische Operationen zu nutzen.

Das Combined Arms Training Center Camp Fuji ist der „erste“ US-Militärübungsplatz in der Pazifikregion. Das Pentagon hat die „ausschließliche Zuständigkeit“ für diese Trainingsbasis. Die US-Operation in Camp Fuji wurde irgendwann nach 1953 von Okinawa verlegt.

Einige der in Camp Fuji durchgeführten Aktivitäten umfassen:

Reichweite von Flugzeugbomben

Fallschirmjäger-Training von C-130-Flugzeugen

Hubschraubertraining

Fischadlertraining

Live-Feuerstand (Artillerie, Mörser, weißer Phosphor, Raketen usw.)

Die US Navy transportiert schwere militärische Ausrüstung in ihre Yokosuka Navy Base und wird dann nach Camp Fuji verlegt. Japanische Friedensgruppen protestieren oft am Seehafen.

Als Folge des strategischen „Pivots“ der US-Streitkräfte in den asiatisch-pazifischen Raum zwischen Obama und Hillary Clinton wächst der Bedarf an mehr Kasernen für Truppen, Flugplätzen für Kampfflugzeuge und Häfen für US-Marinekriegsschiffe. So verschafft der Ausbau von Stützpunkten in Australien, Okinawa, Südkorea, Guam und in den Inselketten der Region dem Pentagon einen schnellen Zugang für einen Krieg mit China (und Russland).

Auch die japanischen Selbstverteidigungskräfte (SDF) trainieren mit den USA in Camp Fuji. Zunehmend werden Japans SDF in US-Militäroperationen auf der ganzen Welt hineingezogen – was eindeutig gegen den friedlichen „Artikel 9“ ihrer Verfassung verstößt.

Wie bei jedem US-Militärstützpunkt rund um den Globus (mehr als 800 davon) gibt es Probleme. 1995 vergewaltigten drei US-Marines ein junges Mädchen. Andere sind:

GI Autounfälle

Nonstop-Kriegsvorbereitungslärm

Verschmutzung von Luft, Wasser und Land

Das japanische Volk wird in jedem von den USA initiierten Krieg zum Ziel

Truppen aus Großbritannien (und wahrscheinlich anderen NATO-Staaten) werden zur Ausbildung nach Camp Fuji gebracht. Dies verstößt auch gegen die japanische Verfassung und das Völkerrecht.

Ich wusste nur von dieser Camp Fuji-Basis, weil ich das Glück hatte, kürzlich an einem Webinar teilzunehmen, das von japanischen Aktivisten geleitet wurde, die sich bemühen, US-Amerikaner und andere für die beängstigenden Gefahren aufzuwecken, denen die Menschen im asiatisch-pazifischen Raum ausgesetzt sind, wenn Washington mit Vollgas gegen China mobilisiert..

US-Truppen in der Region haben einen Slogan, der so lautet: „Bereit zum Kampf – heute Abend!“

Stellen Sie sich vor, Sie würden auf Okinawa, Guam oder Jeju Island leben und sich dieser Rhetorik jeden Tag stellen. Würde dich halb verrückt machen.

Die Friedensbewegung in Japan bittet uns, diese krebserregende Kriegsmaschine aufzudecken und diese Militärübungen in Camp Fuji zu stoppen. Für uns in den USA zahlen wir dafür auf mehr als eine Weise.

Ich hatte das große Bedürfnis, dies zu teilen, und ich weiß es zu schätzen, dass Sie es gelesen haben und hoffe, dass Sie es in irgendeiner Weise weitergeben.

Bruce Gagnon

Koordinator

