Die Dringlichkeit der Abrüstung – Von Pierre Laurent (Kommunistische Partei Frankreichs)

http://www.pierrelaurent.org/lurgence-du-desarmement

Wir stehen im Mittelpunkt der Internationalen Abrüstungswoche vom 24. bis 30. Oktober, aber wer weiß das schon? Das politische und mediale Schweigen unserer politischen Führer ist total, obwohl die Dringlichkeit der Abrüstung so notwendig ist, um die Eskalation der internationalen Überrüstung zu stoppen, die seit mehr als zehn Jahren wieder anhält.

Die Einsätze sind jedoch von grundlegender Bedeutung für die menschliche und kollektive Sicherheit, für die Erhaltung der biologischen Vielfalt, für das programmierte und multilaterale Verbot von Massenvernichtungswaffen und jeglichem völkerrechtswidrigen Waffenhandel.

Ein aktuelles Beispiel illustriert perfekt die neuen Gefahren, die drohen und die dazu führen sollten, dass die globale Deeskalation dringend als Priorität betrachtet wird. Die Ankündigung der Beendigung des Vertrags über den Verkauf von U-Booten durch Frankreich an Australien zugunsten eines strategischen Abkommens mit den USA, begleitet von einem Vertrag über die Lieferung von Atom-U-Booten, hat den folgenden Hintergrund: ein wahnsinniges Wettrüsten im Indopazifische Region.

Frankreich, das mit der Vereinbarung über den Verkauf von Militär-U-Booten an Australien an der westlichen Strategie der Militarisierung der Region gegenüber China gedacht hatte, wurde gerade von seinem US-amerikanischen Verbündeten scharf aus dem Spiel ausgeschlossen.

Die Vereinigten Staaten besiegelten ein strategisches Abkommen mit dem Namen AUKUS, das US-Amerikaner, Briten und Australier zusammenbringt und einen weiteren Schritt bei der Systematisierung der Spannungen mit China geht. Australien wird der Erwerb von 8 US-Atom-U-Booten versprochen. Es hat auch gerade einen Vertrag über 12 Kampfhubschrauber und ein von den Vereinigten Staaten geliefertes Kampfflugzeug unterzeichnet.

Neu und äußerst ernst: Die versprochenen U-Boote würden mit Nuklearantrieb ausgestattet, was bedeutet, Australien in den geschlossenen Klub der Mächte mit nuklearen militärischen Fähigkeiten aufzunehmen.

Die Schaffung dieses neuen westlichen Bündnisses im Indopazifik zeugt von der verdoppelten Aggressivität der Vereinigten Staaten im Wettlauf um die Militarisierung der Welt, für die sie innerhalb der NATO bereits Feuer schüren. Um diese Eskalation zu rechtfertigen, wird ständig mit der chinesischen Drohung geredet. Aber wir müssen den Rekord aufstellen.

Im Jahr 2020 hätten die Militärausgaben der USA laut einer Studie des Stockholm International Peace Research Institute fast 778 Milliarden Dollar erreicht, gegenüber 252 Milliarden für China. Während die USA 6.185 Atomsprengköpfe besitzen, haben die Chinesen nur 290. China hat 2, bald 3 Flugzeugträger, während die USA 11 Flugzeugträger besitzen.

Was die USA beunruhigt, ist daher keineswegs das militärische Ungleichgewicht, sondern die Gefahr, ihre wirtschaftliche Führung zu verlieren und ihre ohnehin schon weitgehend im Niedergang befindliche politische Hegemonie in Frage gestellt zu sehen. Indem sie ihre Aggressivität auf militärischer Ebene verdoppeln und ihre Verbündeten in diese Wiederbelebung des Wettrüstens einbezieht, will sie in erster Linie diese politische und wirtschaftliche Hegemonie verteidigen.

Aber es geschieht dies erneut, indem es die wahnsinnigen Risiken für die Sicherheit des Planeten, für die kollektive Sicherheit der Menschen, darstellt. Frankreich hat kein Interesse daran, in die Fußstapfen dieser Strategie zu treten. Im Gegenteil, Paris sollte die Führung übernehmen, wenn es darum geht, internationale Initiativen für eine globale multilaterale Abrüstung dringend wiederzubeleben.

Besonders besorgniserregend ist der nukleare Aspekt des von den USA mit Australien unterzeichneten Vertrages. Ob es gelingt oder nicht (denn es würde viele Jahre dauern, bis Australien solche Technologien beherrschen kann), es hat gravierende politische Konsequenzen. Die Vereinigten Staaten eröffnen offiziell die Möglichkeit, die Technologie des angereicherten Urans für militärische Zwecke einzusetzen.

Wenn ja, wäre es das erste Mal, dass ein Nicht-Atomwaffenstaat dennoch Atom-U-Boote erwerben könnte. Bis dahin hatte keiner der fünf Staaten, die offiziell mit Atomwaffen ausgestattet waren, den Atomwaffensperrvertrag (NPT) von 1968 unterzeichneten und über nukleare Schiffsantriebstechnologie verfügten, diese Technologie an einen Staat übertragen, der keine Atomwaffen besaß.

Ein solcher Präzedenzfall wäre im Hinblick auf die nukleare Proliferation alarmierend, da Länder wie Kanada, Südkorea oder auch der Iran, die bereits den Erwerb von Atom-U-Booten planten, in diesem gefährlichen Rechtsvakuum fortan ohne Angst Sanktionen überstürzen könnten. Zusätzlich zu dieser Problematik besteht die Gefahr einer irrigen Nutzung von Marine-Nuklearantriebsprogrammen, die als Deckmantel dienen können, um Nuklearwaffenforschungsprogramme durchzuführen.

Weder Frankreich noch Europa sollten sich zusammenschließen und zur schrittweisen Etablierung einer solchen Zone der direkten Konfrontation im Indopazifik beitragen. Dieses Klima des Kalten Krieges, in dem die Aussicht auf hochintensive Konflikte daher offen in Betracht gezogen wird, stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit der Welt dar, die bereits in schlechtem Zustand ist.

In diesem Zusammenhang – und wir könnten von vielen anderen aktuellen Alarmen sprechen, wie der beschleunigten Militarisierung des Weltraums, die in den Vereinigten Staaten mit seiner Kommodifizierung und Privatisierung unter der Führung von Milliardären der GAFAM einhergeht – ist die Wiederaufnahme der globalen Abrüstungskämpfe ein Notfall. Im Zentrum dieser Notlagen muss der Kampf gegen die Weiterverbreitung mit dem Kampf um die Ratifizierung des am 22. multilaterale Abrüstungsverhandlungen.

Die Abschreckungsstrategie liegt im „Bluff“, der in zwei Richtungen funktioniert: Uns wird nichts angetan, und wir glauben, dass wir nie zu etwas gezwungen werden. In der heutigen Welt, in der sich Instabilitäten vermehren, in der sich auch überbewaffnete Mittler vermehren, müssen wir dieses Gleichgewicht des Terrors überdenken.

Die Warnzeichen sind zahlreich: der Austritt der USA 2019 aus dem Vertrag über nukleare Mittelstreckenraketen (INF), der im Namen einer angeblich kriegerischen chinesischen Expansion vorgesehene Technologietransfer nach Australien, die hohen Spannungen zwischen den beiden Atomwaffen Staaten Südasiens, Pakistans und Indiens, die tödlichen regionalen Kriege und Konflikte (7.000 Tote im Armenien-Aserbaidschan-Konflikt), nationalistische Eskalationen …

Ist es wirklich vernünftig, im Gleichgewicht des Terrors Sicherheit in dieser Welt zu suchen? Ist es erträglich, wenn soziale Notlagen und solche des Klimawandels so hart an die Tür klopfen? Nach Angaben der Vereinten Nationen überstiegen die weltweiten Militärausgaben 2017 1,7 Billionen US-Dollar, fast das 80-fache des für humanitäre Hilfe benötigten Betrags.

Es ist die gegenseitige Abrüstung, die mehr denn je als einzige Lösung erscheint, und die die kollektive Sicherheit der Völker gewährleisten kann. Abrüstung setzt Kooperation zwischen Staaten voraus. Und das ist umso besser, als allein die Zusammenarbeit zwischen Völkern und Nationen fähig erscheint, auf die außergewöhnlichen Herausforderungen unserer Zeit zu reagieren. Es ist der klarste und fairste Weg: Die Zeit für die einfachen Leute ist gekommen.

Es ist an der Zeit, dass Frankreich eine unabhängige Stimme findet, um auf diesem neuen Weg voranzukommen, der gestern dazu führte, dass die Volksrepublik China 1964 anerkannt wurde oder das integrierte NATO-Kommando 1966 verlassen wurde. Es ist diese kühne Diplomatie, keine abgestimmte, menschliche , ökologisch und kooperativ, die die Kommunistische Partei Frankreichs bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2022 durchführen will.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related