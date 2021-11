Russland verzeichnete in den letzten 24 Stunden 1.219 Todesfälle durch Coronaviren (TASS)

https://tass.com/society/1361131

Russlands Coronavirus-Fälle sind in den letzten 24 Stunden um 38.823 auf 9.070.674 gestiegen, teilte das Anti-Coronavirus-Krisenzentrum am Sonntag mit. Russlands neue Coronavirus-Fälle liegen seit einem Monat täglich über 30.000.

Die Coronavirus-Wachstumsrate des Landes liegt bei 0,43%. Insbesondere wurden in St. Petersburg am vergangenen Tag 3.144 neue Patienten identifiziert, 2.955 in der Region Moskau, 1.792 in der Region Samara, 851 auf der Krim und 782 in der Region Nischni Nowgorod. In Russland gibt es nach Angaben des Krisenzentrums derzeit 1.030.703 aktive Coronavirus-Fälle.

Russland verzeichnete in den letzten 24 Stunden 1.219 Todesfälle durch Coronaviren, gegenüber 1.241 am Vortag. Die Gesamtzahl der Todesopfer bei Coronaviren ist auf 255.386 gestiegen. In Russland sind nach Angaben des Krisenzentrums 2,82% der Coronavirus-Patienten gestorben.

Insbesondere wurden am vergangenen Tag in St. Petersburg 80 Todesopfer gemeldet, 59 in der Region Moskau, 49 in der Region Krasnodar, 44 in der Region Stawropol und 40 in der Region Nischni Nowgorod.

Russlands Coronavirus-Wiederherstellungen stiegen in den letzten 24 Stunden um 29.821 auf 7.784.585. In Russland sind nach Angaben des Krisenzentrums 85,8% der Coronavirus-Patienten genesen.

Insbesondere wurden am vergangenen Tag 2.551 Bergungen in der Region Moskau, 1.575 in St. Petersburg, 968 in der Region Samara, 847 auf der Krim und 691 in der Region Krasnojarsk bestätigt.

Moskau verzeichnete in den letzten 24 Stunden 3.734 Coronavirus-Fälle, gegenüber 4.185 am Vortag. Die Gesamtzahl der Fälle hat 1.895.162 erreicht.

Nach Angaben des Krisenzentrums lag die Coronavirus-Wachstumsrate in Moskau bei 0,2%.

Die Zahl der Todesopfer bei Coronaviren in der Stadt stieg am vergangenen Tag um 95 auf 32.687 und die Wiederherstellungen stiegen um 6.473 auf 1.681.439.

Derzeit gibt es in Moskau 181.036 aktive Coronavirus-Fälle.

