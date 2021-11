In internationalen Umfragen gelten die Russen als extrem impfkritisch. Hohe Skepsis sowohl gegenüber dem Impfstoff als auch dem Virus selbst. Präsident Wladimir Putin hat versucht, den Menschen zu versichern, dass es bei der landesweiten Einführung der Impfungen zu „keinen einzigen schwerwiegenden Fall von Komplikationen“ gekommen sei und „hier nichts zu befürchten ist“.

