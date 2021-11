Mexiko schlägt bei der UNO einen Plan für Brüderlichkeit und Wohlergehen vor – UN-Generalsekretär António Guterres kritisierte ungleichen weltweiten Zugang zu Anti-Covid-Impfstoffen. (telesur)

https://www.telesurtv.net/news/mexico-onu-propone-plan-mundial-fraternidad-bienestar–20211109-0019.html

Präsident Andrés Manuel López Obrador kündigte am Dienstag an, Mexiko werde der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) in den kommenden Tagen einen „Weltplan der Brüderlichkeit und des Wohlergehens“ vorschlagen.

„Ziel ist es, 750 Millionen Menschen, die mit weniger als zwei Dollar am Tag auskommen, das Recht auf ein menschenwürdiges Leben zu garantieren“, betonte der mexikanische Präsident, als er an diesem Dienstag die Debatte über Ungleichheit im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen leitete.

In seiner Rede erwähnte López Obrador als mexikanischer Präsident und nicht als Präsident der Debatte, dass der Plan darauf abzielt, die Ungleichheit in der Welt zu beenden.

Der Sicherheitsrat der Organisation der Vereinten Nationen hat am Dienstag auf Vorschlag von Mexiko, dem Land, das diesem Weltgremium vorsitzt, die hochrangige Debatte zur Wahrung des Friedens und der internationalen Sicherheit eingeleitet.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterrez, rief bei seiner Gelegenheit dazu auf, die globale Ungleichheit gerade in Zeiten der Coronavirus-Pandemie abzubauen. „Die Covid-19-Pandemie hat die Schwierigkeiten der Ungleichheit für die ärmsten und am stärksten gefährdeten Menschen verschärft“, sagte er.

„Zusätzliche 120 Millionen Menschen sind in Armut geraten. Hunger und Hungersnot verfolgen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt “, fügte er hinzu.

In diesem Sinne sagte er, dass die Bewohner der reichsten Länder die dritte Dosis des Impfstoffs gegen Covid-19 erhalten, während in Afrika nur fünf Prozent der Bevölkerung mindestens einen Impfstoff haben.

„Reichtum ist nicht ansteckend, Ausgrenzung und Ungleichheiten aller Art haben verheerende Kosten“, sagte er.

Guterrez kritisierte, dass angesichts der gewaltsamen Machtergreifung durch Militärputsche und der Verletzung von Menschenrechten und Rechtsstaaten ein Gefühl der Straflosigkeit bestehe.

„Ohne Einbeziehung fehlen dem Friedenspuzzle immer noch Teile und es gibt viele Lücken, die man hinzufügt“, fügte er hinzu.

Im Gegenzug kritisierte der Diplomat, wie die Militärausgaben im Jahr 2020 gestiegen sind, während dieses Geld hätte verwendet werden können, um die Ungleichheit einzudämmen.

In seiner Rede als mexikanischer Präsident kritisierte López Obrador die Anhäufung von Reichtum in so wenigen Händen wie nie zuvor auf der Welt und die Zunahme der Korruption in transnationalen Mächten.

„Der wichtigste Punkt ist die Korruption in all ihren Dimensionen, politisch, moralisch, wirtschaftlich, rechtlich, steuerlich und finanziell. Es wäre töricht, nicht zu sagen, dass Korruption die Hauptursache für Ungleichheit, Armut, Frustration, Gewalt, Migration und ernsthafte soziale Konflikte ist, sagte er.

Der mexikanische Präsident wies darauf hin, dass der Covax-Mechanismus ein „schmerzhaftes und durchschlagendes Versagen“ für die Verteilung von Anti-Covid-19-Impfstoffen in der Welt sei. Ebenso wies er darauf hin, dass die grundlegenden Maßnahmen zur Eindämmung des Migrations- und Sicherheitsphänomens keine Zwangsmaßnahmen seien.

Andererseits forderte er die UNO auf, aus ihrer Lethargie und der Routine des Formalismus herauszukommen, um die Korruption in der Welt zu reformieren, anzuprangern und zu bekämpfen.

„Noch nie in der Geschichte dieser Organisation wurde etwas wirklich Wesentliches zugunsten der Armen getan“, sagte López Obrador. In diesem Sinne kommentierte er, dass Mexiko einen Weltbrüderschafts- und Wohlfahrtsplan vorschlagen werde, um „den Menschen, die mit weniger als zwei Dollar am Tag überleben, ein würdevolles Leben zu garantieren“.

Nach Angaben des Staatsoberhaupts wird es durch drei Arten von Beiträgen jährlich rund 1 Milliarde Dollar aufbringen, um die Bedürftigsten direkt zu unterstützen.

„Mexikos Vorschlag für eine globale Bruderschaft kann mit einem Fonds aus mindestens drei Quellen finanziert werden: der Sammlung eines freiwilligen Beitrags von vier Prozent ihres Vermögens von den reichsten Menschen der Welt, einem ähnlichen Beitrag an Unternehmen und einer Kooperation von 0,02 Prozent des BIP jedes der Mitgliedsländer der Gruppe der 20 ”, erklärte er.

Dies ist das fünfte Mal, dass Mexiko den Sicherheitsrat leitet, aber die erste Präsentation von López Obrador vor dem Weltgremium.

