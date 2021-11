Exemplarisch für das Versagen der Partei DIE LINKE und AUFSTEHEN stehen diese Beiträge von Alban Werner und Roman Grabowski.

Exemplarisch für das Versagen der Partei DIE LINKE und AUFSTEHEN stehen diese beiden Beiträge von Alban Werner und Roman Grabowski.



Angesichts der zunehmenden militärischen Einkreisung Russlands durch den Westen etwas derartiges zu veröffentlichen ist verantwortungslos.

Der russische Präsident Putin wurde demokratisch gewählt und vertritt das größte Land der Welt. Ihm sollte Respekt entgegengebracht werden. Und derselbe Respekt sollte auch jedem deutschen Politiker entgegengebracht werden, der sich „schützend vor ihn (Putin) stellt“.





