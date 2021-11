Impfpflicht mit westlichen Präperaten durch die Hintertür steht bevor:

https://www.tagesspiegel.de/berlin/inzidenz-knapp-unter-200-berlin-bereitet-flaechendeckende-2g-regelung-vor/27776968.html

Wir bieten weiterhin an:

Außerdem fordern wir als Coop Anti-War Cafe, zusammen mit vielen anderen die zügige Zulassung von Impfstoffen und Medikamenten aus Russland, Kuba und China:

http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/covid19appell/







