China wird strenge Maßnahmen zur Epidemiekontrolle beibehalten. Neue Welle von COVID-19 Fällen in 44 Städten (globaltimes.cn)

Vom 17. Oktober bis 5. November wurden in China etwa 918 bestätigte Fälle von COVID-19 gemeldet, wobei die aktuelle Welle 44 Städte in 20 Provinzen betroffen hat, die mit mehreren importierten Quellen verbunden sind, die nicht miteinander verwandt sind, sagte a hochrangiger Beamter der chinesischen Nationalen Gesundheitskommission (NHC) am Samstag.

Das sagte Wu Liangyou, der stellvertretende Direktor des Seuchenkontrollbüros des NHC, während einer Pressekonferenz am Samstag. Er sagte auch, dass der Druck, dem China ausgesetzt ist, um eine Erholung des inländischen Coronavirus zu verhindern, wobei importierte Fälle nach wie vor ein großes Risiko darstellen. .

Bei der Beantwortung der Frage der Medien, ob China erwägen werde, die „dynamische Null-COVID“-Politik zur Pandemieprävention und -kontrolle aufzugeben oder auszusetzen, betonte Wu, dass die Fakten bewiesen, dass Chinas strenge Politik den nationalen Bedingungen und der wissenschaftlichen Philosophie hinter der Pandemieprävention und -kontrolle entspricht, und es hat die Pandemieprävention erfolgreich mit der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Einklang gebracht.

China werde seine strengen Maßnahmen zur Pandemieprävention und -kontrolle beibehalten, um eine starke Barriere aufzubauen, die darauf abzielt, importierte Infektionen zu verhindern und ein Wiederaufleben im Inland einzudämmen, angesichts wiederholter Ausbrüche in Nachbarländern und auf der ganzen Welt, bemerkte Wu.

