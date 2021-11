4.11.2021





Der russische Präsident, Wladimir Putin, und sein weißrussischer Amtskollege, Alexander Lukaschenko, haben ein Dekret zum Unionsstaat unterzeichnet, das eine weitere Zusammenarbeit beider Länder in verschiedenen Bereichen im Rahmen der Integrationsprogramme vorsieht.

weiterlesen hier:

https://snanews.de/20211104/putin-und-lukaschenko-unterzeichnen-dekret-zu-unionsstaat-4217036.html

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related