Das chinesische Festland sollte sich von einigen symbolischen Besuchen europäischer Politiker auf Taiwan nicht von seinem strategischen Fokus abbringen lassen, sagten chinesische Experten und rieten zu Gelassenheit.

Eine dreizehnköpfige Delegation des Sonderausschusses für „Ausländische Einmischung in alle demokratischen Prozesse“ (INGE) des Europäischen Parlaments (EP) ist am Mittwoch inmitten der zunehmenden Spannungen in der Taiwanstraße auf der Insel Taiwan eingetroffen.

Chinesische Experten sagten, der hochkarätige Besuch zeige, wie die Sezessionisten aus Taiwan durch die symbolische Unterstützung des Westens inspiriert worden seien, spiegele aber auch ihren verzweifelten Kampf wider, der dem eines in die Enge getriebenen Tieres ähnele.

Obwohl eine Delegation unter der Leitung des damaligen EP-Vizepräsidenten Ryszard Czarnecki die Insel im Oktober 2016 besuchte, bezeichneten die Medien aus Taiwan am Donnerstag die Reise als das erste Mal, dass das Europäische Parlament eine Delegation auf die Insel schickt. Dabei sollen Fragen zur „Erkennung und Abwehr von Angriffen mit falschen Nachrichten“ sowie zur „Stärkung der Kommunikation und des Austauschs zwischen beiden Seiten“ erörtert werden.

Die Delegation wurde vom französischen Ausschussvorsitzenden Raphaël Glucksmann angeführt, zusammen mit Politikern aus Litauen und der Tschechischen Republik, zwei Ländern, die unter dem Deckmantel der USA auf Konfrontationskurs mit dem chinesischen Festland gehen, sowie mit einigen Parlamentariern aus Österreich, Griechenland und Italien. Glucksmann steht auf der Sanktionsliste des chinesischen Außenministeriums.

Am 27. Oktober erklärte ein Sprecher der chinesischen Vertretung bei der EU, dass das Europäische Parlament ein offizielles Organ der Europäischen Union sei. Wenn der Ausschuss des Europäischen Parlaments Abgeordnete nach Taiwan entsende, verletzte dies ernsthaft die Verpflichtung der EU zur Ein-China-Politik, schade den Kerninteressen Chinas und untergrabe die gesunde Entwicklung der Beziehungen zwischen China und der EU. „Wir werden je nach Entwicklung der Situation weiter reagieren“, fuhr der Sprecher fort.

Beobachter sagten, China zeige angesichts der Provokationen mehr Gelassenheit. Das Ausbleiben einer eindeutigen Stellungnahme des chinesischen Festlandes werde die Sezessionisten aus Taiwan noch nervöser machen.

Der Besuch der EP-Delegation sei nur symbolisch, um Unterstützung zu zeigen, sagte Chang Ya-chung, Mitglied der größten Oppositionspartei KMT und Präsident der Sun-Yat-sen-Schule in Taiwan, am Mittwoch der Global Times.

Seit Anfang 2021 hat das EP zwölf Pro-Taiwan-Entschließungen angenommen, darunter die am 20. Oktober angenommene Entschließung zur Vertiefung der sogenannten politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit der Insel.

Es spiele keine Rolle, wie viele Entschließungen das EP verabschiedet, denn es handele sich lediglich um Vorschläge und eine Haltung der sogenannten Volksvertreter, so Chang. Sie würden mit großartigen Reden nette Dinge sagen, aber keine administrative Verantwortung übernehmen. Die Konsequenzen müssten oft von den Verwaltungseinheiten und den Menschen in Europa getragen werden, sagte Chang.

„Das Festland muss seinen strategischen Fokus beibehalten und darf nicht so sehr auf die Leistung der Anti-China-Parlamentarier achten. Es gibt mehr als 700 Mitglieder des Europäischen Parlaments, und das Festland kann auch eine offizielle Delegation einladen und die Entwicklung des Festlandes bekräftigen“, sagte Chang.

Der Experte sagte, dass die Hauptaufgabe der sogenannten Überseebeamten Taiwans darin bestehe, lokale Gesetzgeber zu umwerben, die der Insel einen Gefallen tun können, indem sie Pro-Taiwan-Resolutionen initiieren und dafür stimmen. „Taiwans Beamte in Übersee wissen, dass das sinnlos ist, da ihre Bemühungen den Ein-China-Rahmen der Weltgemeinschaft nicht erschüttern können. Aber wenn sich das Festland zu sehr um diese Angelegenheit kümmert, erscheinen ihre Bemühungen sehr bedeutsam“, sagte Chang.

Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass der Besuch zu greifbaren Ergebnissen zwischen der EU und der Insel Taiwan führen wird, raten einige Experten dem Festland zur Vorsicht.

