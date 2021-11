Alternativen zu den China-Albträumen des Pentagons – von Joseph Gerson (commondreams.org)

https://www.commondreams.org/views/2021/11/06/alternatives-pentagons-china-nightmares

Dies ist ein Moment, um Präsident Biden und seine Umgebung zu drängen, eine No-First-Strike-Doktrin zu verabschieden, damit der Kongress die landgestützten Interkontinentalraketen und andere nukleare Erstschlagwaffen entzieht, um Verhandlungen über einen asiatisch-pazifischen Freeze einzuleiten, um den Selbstmord zu stoppen Wettrüsten.

Ich schäme mich für meine Freunde, wenn sie Fehler machen, nicht dass ich nicht selbst ein paar gemacht hätte. Als das Pentagon kürzlich seinen terrorisierenden Jahresbericht über China herausgab, in dem man davor warnte, dass Chinas Volksbefreiungsarmee bis 2030 1.000 Atomsprengköpfe haben könnte, bemerkte ein geschätzter Kollege, dass China bei diesem Tempo dann so viele Atomsprengköpfe haben wird wie Albuquerque, New Mexico.

Mein Freund lag falsch.

Bei diesem Tempo wird Xi Jinping weniger als die Hälfte der 2.500 Atomwaffen besitzen, die das Pentagon auf der Kirkland Air Base in Albuquerque stationiert hat.

Es gibt Alternativen zum national bestimmten, selbstzerstörerischen und giftigen Diskurs über die Bedrohung durch China in Washington und zu einem extrem gefährlichen nuklearen Wettrüsten mit China, das mit einem nuklearen Winter und der Ausrottung fast allen Lebens, wie wir es kennen, enden könnte.

Der jährliche China-Bericht des Pentagons an den Kongress erinnert an die nicht vorhandene Raketenlücke der späten 1950er und frühen 1960er Jahre und das Beharren von Bush-Cheney-Rice darauf, dass die USA in den Irak einmarschieren mussten, bevor Saddam Hussein uns mit Massenvernichtungswaffen angriff, die er tatsächlich nicht hatte.

Das Timing des Pentagons ist exquisit. Seine terrorisierende rote Flagge wird inmitten der Debatten der Biden-Administration (NPR) und des Kongresses über die Finanzierung von Washingtons Waffenarsenal für den ersten Atomkrieg geschwenkt. Wie die Washington Post kürzlich berichtete, ist die Biden-Administration – einschließlich des Pentagons – in eine Debatte über die Überprüfung der nuklearen Haltung über die mögliche Annahme einer Vergeltungsdoktrin des „alleinigen Gebrauchs“ im Gegensatz zur Erstschlag-Nukleardoktrin verwickelt. (Eine Doktrin zur alleinigen Verwendung würde die Gefahr eines Atomkriegs nicht beseitigen. Sie würde die US-Präsidenten einschränken, als Vergeltung den nuklearen Knopf zu drücken, erst nachdem die USA einen Atomangriff erlitten hatten.

Der Pentagon-Bericht behauptet, dass wir angesichts der chinesischen Bedrohung keine andere Wahl haben, als, wie General Milley es befürwortet, unsere bewährte Doktrin zum Kampf gegen den Erstschlag im Nuklearkrieg beizubehalten und zu modernisieren und die geschätzten 1,7 Billionen US-Dollar auszugeben, die für den Bau und die die offensiven und defensiven Waffen einzusetzen, die für die Androhung oder die tatsächliche Einleitung eines Atomkriegs unerlässlich sind.

Aber ist das unsere einzige Option?

Einsteins Diktum und chinesische Ängste

Die US-Politik gegenüber China, sei es die von Trump oder Biden, ist ein Beweis für Einsteins universelles Gesetz, dass Wahnsinn das Beharren darauf ist, „immer wieder dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten“. Millionen von Menschenleben und der nationale Schatz, der benötigt wird, um das Klimachaos umzukehren, die Weltbevölkerung zu impfen und das Sicherheitsnetz zu finanzieren, das wir so dringend brauchen, wurden als Folge dessen, was Senator Fulbright einst als „Arroganz der Macht“ bezeichnete, verschwendet. Das ist das Beharren darauf, Rivalen zum Gehorsam zu zwingen, anstatt eine Strecke in ihren Schuhen zu laufen, und ihre Ängste, Sorgen und legitimen Ambitionen zu verstehen. Die klügere Politik, die auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges verhinderte, dass er allmörderisch heiß wurde, strebt für beide Seiten vorteilhafte diplomatische Lösungen der gemeinsamen Sicherheit für Konflikte an, die in den internationalen Beziehungen unvermeidlich sind. Denken Sie an die geheimen Verhandlungen über die Kubakrise von Präsident Kennedy mit Chruschtschow und die Diplomatie von Präsident GHW Bush mit Gorbatschow, die zum Vertrag über die Zwischennuklearen Streitkräfte führten, der 1987 den Kalten Krieg vor dem Fall der Berliner Mauer beendete.

Das Pentagon und zu viele unserer nationalen Führer müssen noch die Lehren aus Vietnam, Afghanistan und dem Irak ziehen.

Wenn sie die notwendigen Nachforschungen anstellen und auf chinesische Gelehrte hören würden, würden sie anfangen zu verstehen, dass Chinas Atomwaffenarsenal zwar sehr gefährlich ist, Pekings offensichtliche Pläne, von einer minimalen zu einer mittleren Abschreckungsdoktrin überzugehen, jedoch eine Realpolitik und eine defensive Reaktion auf die USA sind -Doktrin des Kampfes gegen den Atomkrieg und die anderthalb Jahrzehnte alte militärische Aufrüstung der USA in Asien und im Pazifik. Seit Kurt Campbell, jetzt Bidens führendes asiatisches Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat, die Obama-Ära „Pivot to Asia“ konzipierte, um die Hegemonie der USA im asiatisch-pazifischen Raum zu stärken, haben die USA 60 % ihrer See- und Luftstreitkräfte in den asiatisch-pazifischen Raum entsandt. Pazifik (jetzt Indo-Pazifik) Theater.

Am besorgniserregendsten war für die chinesische Führung der Aufbau einer land- und seegestützten „Raketenabwehr“ der USA. Obwohl es eine defensive Begründung für diese Stationierungen gibt – um die Hunderte von US-Militärstützpunkten in Südkorea, Japan und Guam, die Nordkorea und China umgeben, sowie die verbündete Bevölkerung zu schützen – dienen sie strategisch gesehen auch als Schilde, um die USA zuerst zu stärken. Schwerter schlagen. Mit seinem relativ kleinen, wenn auch völkermörderischen, minimalen Abschreckungsarsenal von 250-300 Atomwaffen gegenüber Washingtons gemeldeten 5.550, befürchten Chinas strategische Denker und politische Entscheidungsträger, dass die USA in einer eskalierenden Krise um Taiwan oder nach einem Vorfall im Südchinesischen Meer einen entwaffnenden nuklearen Erstschlagangriff starten könnte, um sein abschreckendes Nukleararsenal zu eliminieren. In diesem Szenario die USA

Im chinesischen Denken entfacht dieses mögliche Szenario die Erinnerung an den Opiumkrieg, die Boxerrebellion und das Massaker von Nanjing, als China und seine Bevölkerung verwüstet wurde und gegen überwältigende ausländische Mächte wehrlos wurde.

Haben die Chinesen wirklich Grund zur Sorge? Es waren die Vereinigten Staaten, die Hiroshima und Nagasaki mit Atomwaffen zerstörten. Während der Taiwan-Krise von 1955 und 1958 bereiteten sich die USA darauf vor, China mit Atomwaffen anzugreifen und drohten damit. Tatsächlich haben wir seitdem erfahren, dass der damalige Außenminister John Foster Dulles 1958 bereit war, Taiwan in einer erweiterten Version des späteren Vietnamkriegsparadigmas, ein Dorf zu zerstören, um es zu retten, den sowjetischen nuklearen Vergeltungsangriffen zu opfern.

Chinesische Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger wissen wie ihre Kollegen in den USA, dass die US-Führer während internationaler Krisen und Kriege bis zu dreißig Mal, beginnend mit der Iran-Krise von 1946, einen Atomkrieg vorbereitet und/oder damit gedroht haben. Fast ein Dutzend Mal, um die Hegemonie der USA im Nahen Osten zu stärken. Mindestens sechsmal gegen Nordkorea. Viermal während des Vietnamkrieges. Und natürlich während der Kubakrise und des von der CIA 1954 unterstützten Staatsstreichs in Guatemala. Die Liste umfasst die erste Reaktion von Bush und Cheney auf die Anschläge vom 11. September, die beiden Bush-Kriege gegen den Irak, Präsident Obamas „mit allen Mitteln notwendige“ Drohungen gegen den Iran und Trumps „Feuer-und-Wut“-Drohungen gegen Nordkorea.

Diese Geschichte muss ernst genommen werden. Daniel Ellsberg, der als leitender Kampfplaner für Atomkriege in den Regierungen Kennedy, Johnson und Nixon tätig war, hat es gut formuliert, als er schrieb, dass aufeinanderfolgende US-Präsidenten „Atomwaffen benutzten“, so wie man eine Waffe benutzt, wenn man darauf zielt jemandes Kopf in einer Konfrontation … ob Sie den Abzug betätigen oder nicht. Du benutzt es auch, wenn du es demonstrativ auf der Hüfte hast.“

Gemeinsame Sicherheitsalternativen

Es gibt Alternativen zum national selbstzerstörerischen und giftigen Diskurs über die Bedrohung durch China in Washington und zu einem extrem gefährlichen nuklearen Wettrüsten mit China, das mit einem nuklearen Winter und der Ausrottung fast allen Lebens, wie wir es kennen, enden könnte.

Ein erster Schritt wäre, Joe Bidens Erklärungen von 2017 und 2019, er könne sich keine Umstände vorstellen, unter denen die USA einen Atomkrieg einleiten müssten, in nationale Politik umzuwandeln. Der aktuelle Nuclear Posture Review, der die Richtlinien für die US-Atomwaffen- und Kriegsführungspolitik für die kommenden Jahre festlegen wird, sollte eine No-First-Use-Doktrin verabschieden, die US-Präsidenten die Einleitung eines Atomkriegs verbieten würde. Dies würde sich China in seiner No-First-Use-Doktrin anschließen, Putin dazu auffordern, dasselbe zu tun, und die Anreize für jede dieser Mächte verringern, ihre Nukleararsenale zu erweitern.

Wie uns führende chinesische Gelehrte und Analysten sagen, würde der Übergang der USA zu einer No-First-Use-Doktrin eine Grundlage für eine zukünftige, für beide Seiten vorteilhafte US-amerikanisch-chinesische Diplomatie bilden. Dies könnte die Reduzierung der Kriegsrisiken als Folge der provokativen Militärmanöver jeder Seite, ihrer Bewaffnung von Cyber- und KI-Kapazitäten zur Kriegsführung und der Bewaffnung des Weltraums umfassen.

So unterschiedliche Stimmen wie der relativ konservative Biden-Klimazar John Kerry (ein ehemaliger nuklearer Kältekrieger, der die Umwandlung des Bostoner Hafens in eine Atomwaffenbasis förderte) und der Progressive Caucus des Kongresses erinnern uns daran, dass der wahre Kampf nicht gegen China geführt wird. Es richtet sich gegen die Bedrohungen durch Klimachaos, Pandemien und Armut. Trotz der tiefgreifenden Unterschiede zwischen den Vereinigten Staaten und China hat die Menschheit ohne für beide Seiten vorteilhafte gemeinsame Sicherheitskooperationen zwischen den beiden größten Wirtschafts- und Wissenschaftsmächten der Welt keine Chance gegen diese zunehmend drohenden existenziellen Bedrohungen.

1981, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, als das US-amerikanisch-sowjetische nukleare Wettrüsten in die Katastrophe führte, brachte der schwedische Premierminister Olaf Palme führende Persönlichkeiten der USA, der Sowjetunion und Europas zusammen, darunter der ehemalige US-Außenminister Cyrus Vance, im Independent Kommission für Abrüstungs- und Sicherheitsfragen. Ihre Schlussfolgerung war, dass Sicherheit gemeinsam und nicht im Gegensatz zu den Gegnern einer Nation gefunden werden muss. Ihnen war klar, dass „Staaten nicht mehr auf Kosten der anderen Sicherheit suchen können, sondern nur durch genossenschaftliche Unternehmen erhalten werden können“. Die Diskussionen zwischen den Kommissaren, darunter Georgi Arbatov, ein leitender Berater von fünf sowjetischen Generalsekretären, spielten eine zentrale Rolle bei den Verhandlungen über den INF-Vertrag, der den Kalten Krieg beendete.

Lösungen für die dringendsten Bedrohungen der Welt – Atomwaffen und Klimachaos – sind bekannt. Was fehlt, sind politischer Mut und Volkswille. Die Aussichten auf einen Großmachtkrieg, einen Atomkrieg und ein verheerendes Klimachaos sind nicht mehr unvorstellbar. Aber was Menschen geschaffen haben, können wir ändern.

Die vor uns liegende Herausforderung besteht nicht darin, ob Peking bald über ein Nukleararsenal von der Größe Albuquerques verfügen wird. Es ist, wenn wir die Weisheit und den Willen haben, auf dem Streben nach für beide Seiten vorteilhaften gemeinsamen Sicherheitsalternativen zu bestehen, um den offensichtlichen Schicksalstrieb zu einem Atomkrieg und einem katastrophalen Klimawandel zu ersetzen. Wenn es uns wichtiger ist, eine friedlichere, gerechtere und wohlhabendere Nation zu schaffen, als ein globales Imperium zu erhalten.

Dies ist der Moment, um Präsident Biden und seine Umgebung zu drängen, eine No-First-Strike-Doktrin zu verabschieden, damit der Kongress die landgestützten Interkontinentalraketen und andere nukleare Erstschlagwaffen entzieht, um Verhandlungen über einen asiatisch-pazifischen Freeze einzuleiten, um den Selbstmord des Wettrüstens zu stoppen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related