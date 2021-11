Klimagipfel in Glasgow: Russland bietet einen echten Kampf gegen die Klimaerwärmung (TV vesti.ru)

https://www.vesti.ru/article/2634452

Am Dienstag beenden die Staats- und Regierungschefs der Welt ihre Teilnahme am Klimagipfel in Glasgow. Die Konferenz wird auf Expertenebene fortgesetzt. Wladimir Putin wandte sich per Videolink an die Teilnehmer des Treffens . Der russische Präsident sprach über den Erhalt von Wäldern und einzigartigen Ökosystemen.

Heute ist der Tag der Erklärungen der Staats- und Regierungschefs in Glasgow. Nicht jeder konnte nach Schottland kommen. Der russische Präsident wandte sich in Form einer Videobotschaft an die Konferenzteilnehmer.

„Russland hat sich zum Ziel gesetzt, bis spätestens 2060 eine CO2-neutrale Wirtschaft aufzubauen, und setzt dabei auch auf die einzigartige Ressource unserer Waldökosysteme, deren erhebliches Potenzial zur Aufnahme von Kohlendioxid und zur Sauerstoffproduktion. Wir ergreifen die ernsthaftesten und energischsten Maßnahmen.“ sie zu erhalten, die Forstwirtschaft zu verbessern, illegalen Holzeinschlag und Waldbrände zu bekämpfen, die Aufforstungsfläche zu vergrößern „, sagte der Präsident Russlands.

Auf dem Gipfel hat sich Russland der Erklärung von mehr als 100 Ländern angeschlossen, die sich verpflichtet haben, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Entwaldung bis 2030 vollständig zu stoppen. Im Kampf um die Reduzierung der Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre stehe Moskau für echte Schritte, sagte Ruslan Edelgeriyev, Berater des russischen Präsidenten für den Klimawandel, dem ehemaligen Premierminister von Tschetschenien.

Russland steht für den aktiven Ausbau der Kernenergie. Der russische Pavillon präsentiert sogar ein Modell der Stadt der Zukunft, die mit Kernenergie betrieben wird.

US-Präsident Joe Biden konnte den Gipfel nicht ohne laute Äußerungen verlassen. Er versprach, die Methanemissionen seines Landes drastisch zu senken, indem er die Anforderungen an den amerikanischen Öl- und Gassektor verschärfte.

„Ich möchte allen hier heute für die Unterzeichnung der Vereinbarung danken, die neue Regeln für das Spiel festlegt“, sagte Joe Biden.

Die Vereinigten Staaten selbst verstehen sehr gut, dass dies nicht bedeutet, dass Worte zwangsläufig auf Taten folgen, wie bei Bidens anderem Versprechen – 555 Milliarden für den Kampf gegen die Erwärmung und grüne Technologien bereitzustellen. Zusätzliche Steuern auf Methanemissionen könnten die Stromkosten, die die Amerikaner aus Öl, Gas und Kohle beziehen, erheblich erhöhen. In den USA könnte das Projekt auf heftigen Widerstand stoßen. Aber in Glasgow haben sich mehr als 80 Länder Bidens Initiative angeschlossen, die Methanemissionen bis 2030 um 30 Prozent zu senken.

„Wir können nicht bis 2050 warten. Wir müssen die Emissionen schneller senken“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Der Chef der Europäischen Kommission will sich nicht persönlich einschränken. Der britische The Telegraph veröffentlichte Daten zu von der Leyens Hobby für Privatjets – sie flog sogar von Wien nach Bratislava, obwohl die Entfernung zwischen den Städten nur 70 Kilometer beträgt.

Eine Analyse von The Telegraph ergab, dass eine hochrangige EU-Beamtin seit ihrem Amtsantritt im Dezember 2019 für 18 ihrer 34 Dienstreisen ein „Flugtaxi“ gebucht hat, um den Block bis 2050 klimaneutral zu machen.

Auch der britische Premierminister Johnson verlässt den Gipfel im Privatjet. Sein Büro sagte, es sei notwendig, dass der Premierminister überall pünktlich ist.

Am wenigsten beunruhigen die Klimathemen den ukrainischen Präsidenten, die wenigen Minuten, in denen er Joe Biden abfangen konnte, verbrachte Selenskyj damit, über Donbass zu diskutieren und sah dem US-Präsidenten erwartungsvoll in die Augen.

„Bei einem Gespräch mit dem US-Präsidenten in Glasgow haben wir die Sicherheitslage im Donbass besprochen. Die Vereinigten Staaten unterstützen weiterhin die territoriale Integrität und Reformen in der Ukraine“, sagte Wolodymyr Selenskyj .

Umweltaktivisten spotten über die Ambitionen der Politiker und äußern ihre Haltung zu dem, was auf der Konferenz passiert. Umgeben von Fans ist Greta Thunberg nicht schüchtern im Ausdruck.

Ein weiterer Stern leuchtete heute am Rande des Gipfels. Schauspieler Leonardo DiCaprio genoss fast mehr Aufmerksamkeit als die hier versammelten Staatschefs.

Die britische Königin wandte sich an die Führer der Welt. Elizabeth II wurde in ihrem Schloss Windsor aufgenommen. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes konnte sie nicht persönlich an dem Gipfel teilnehmen.

„Ich hoffe, dass diese Konferenz eine der seltenen Gelegenheiten sein wird, bei der jeder die Chance hat, sich über die politischen Themen des Augenblicks zu erheben und wahre Staatskunst zu zeigen“, sagte die Königin.

Beim Gipfel in Glasgow werden globale Initiativen diskutiert, logistische Probleme haben die Organisatoren hier jedoch nicht lösen können: Überall Warteschlangen, auch Pressekonferenzen.

Plötzlich gab es auch beim israelischen Energieminister eine skandalöse Situation. Karin Elharar wird im Rollstuhl sitzen, die Organisatoren haben keine Bedingungen für Menschen mit Behinderungen geschaffen, und am Montag konnte sie nicht zu den Veranstaltungen kommen. Premierminister Johnson musste sich persönlich entschuldigen .

Die Konferenz in Glasgow dauert bis zum 12. November, dann wird eine Abschlusserklärung formuliert, an der die Experten noch arbeiten müssen. Es gibt viele Streitigkeiten, außerdem ist klar, dass der Abstand von lauten Versprechungen zu ihrer Umsetzung im Vorfeld über viele Jahrzehnte gedehnt wird, in denen sich vieles ändern kann, auch die Positionen derer, die sie heute gemacht haben.

