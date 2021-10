Putins Rede beim G20 Summit in Rom

Transkript der Rede des russischen Präsidenten:





Ich werde über die Themen sprechen, die Italien für die heutige Diskussion vorgeschlagen hat: die Weltwirtschaft und die globale Gesundheit.

Ich möchte gleich sagen, dass dieses Thema weitgehend das betrifft, woran wir alle arbeiten, und Russlands Position überschneidet sich, wie ich aus den vorherigen Reden gesehen habe, hauptsächlich mit dem, worüber unsere Kollegen hier gesprochen haben.

Im vergangenen Jahr beschlossen die Wirtschaftsbehörden der G20-Mitgliedsländer und vieler anderer Länder vor dem Hintergrund der tiefen Krise, die durch die Pandemie verursacht wurde, ihre Haushaltsdefizite deutlich zu erhöhen, was den Beginn der weltweiten wirtschaftlichen Erholung ermöglichte. Allerdings sollte eine solche außerordentliche Maßnahme, die von Wertpapierkäufen durch die Zentralbanken begleitet wird, zeitlich begrenzt sein. Tatsächlich wurde dies hier vorhin gesagt.

In Russland beispielsweise stieg das Haushaltsdefizit vor dem Hintergrund umfangreicher Stützungsmaßnahmen für die Bevölkerung, den Mittelstand und das Gesundheitswesen im Jahr 2020 auf vier Prozent des BIP. Dadurch konnten wir eine Erholung des Arbeitsmarktes erreichen. Im laufenden Jahr haben wir unsere makroökonomische Politik so weit normalisiert, dass der Haushalt einen Überschuss aufweisen wird. Das ist uns nicht nur gelungen, sondern wir haben auch die Geldpolitik gestrafft.

Insgesamt ist die Situation in den G20-Staaten etwas anders. Während 2017–2019 das durchschnittliche Haushaltsdefizit bei rund 3,8 Prozent des BIP lag, stieg es 2020 inmitten der Pandemie auf 11,2 Prozent. In diesem Jahr ist das Haushaltsdefizit zwar etwas niedriger, aber mit 8,7 Prozent recht hoch. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Vereinigten Staaten in den Jahren 2020–2021 zusammen 40 Prozent der Haushaltsdefizite der G20-Staaten ausmachen werden. Ich sage dies, weil wir alle sehr gut verstehen, dass der Zustand der US-Wirtschaft den Zustand der Weltwirtschaft bestimmt.

Übermäßige Stimulierung hat zu allgemein mangelnder Stabilität und steigenden Preisen für Geldanlagen und Güter in bestimmten Märkten wie Energie, Nahrungsmittel usw. geführt. Auch hier sind die erheblichen Haushaltsdefizite in den entwickelten Volkswirtschaften die Hauptursache für diese Entwicklungen. Bei fortbestehenden Defiziten besteht mittelfristig die Gefahr einer hohen globalen Inflation, die nicht nur das Risiko einer geringeren Geschäftstätigkeit erhöht, sondern die heute ebenfalls erwähnte Ungleichheit verstärkt und verschärft.

Deshalb ist es wichtig, eine sich verschärfende Stagflation zu verhindern und stattdessen alles zu tun, um die Haushalts- und Geldpolitik zu normalisieren, die Qualität des Nachfragemanagements in der Wirtschaft zu verbessern und die wirtschaftlichen Prioritäten zu aktualisieren – und vor allem der Überwindung von Ungleichheiten und der Steigerung des Gemeinwohls Priorität einzuräumen.

Wir haben die Bemühungen der G20 zur Unterstützung der ärmsten Länder stets begrüßt und begrüßen sie weiterhin. Ich stimme denen zu, die bereits gesagt haben, dass ein nachhaltiges Wachstum der Weltwirtschaft natürlich unmöglich ist, wenn dieses Thema nicht angegangen wird. Übrigens sind die entwickelten Länder, darunter auch viele der G20-Staaten, in letzter Zeit von Ungleichheit und Armut betroffen. Es ist wichtig, diesem Problem durch die Wirtschafts- und Haushaltspolitik zu begegnen.

Ich möchte darauf hinweisen, dass trotz der Beschlüsse der G20 Impfstoffe und andere lebenswichtige Ressourcen noch immer nicht allen bedürftigen Ländern zur Verfügung stehen. Dies liegt unter anderem an dem aus meiner Sicht unehrlichen Wettbewerb, aber auch am Protektionismus und daran, dass bestimmte Länder, darunter auch G20-Staaten, nicht bereit sind, die Impfstoffe und Impfbescheinigungen gegenseitig anzuerkennen.

Die Weltgesundheitsorganisation muss dringend die Vorqualifizierung neuer Impfstoffe und Medikamente beschleunigen, also deren Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bewerten. Ich bin überzeugt: Je früher dies gelingt, desto einfacher wird es sein, die weltweite Geschäftstätigkeit, einschließlich des am stärksten betroffenen Tourismus, wieder aufzunehmen.

Ich schlage vor, die Gesundheitsministerien der G20 zu beauftragen, die Frage der gegenseitigen Anerkennung nationaler Impfausweise so schnell wie möglich zu behandeln.

Experten gehen davon aus, dass COVID-19 noch lange eine Bedrohung darstellen wird. Ich denke, auch WHO-Vertreter werden heute darüber sprechen. Angesichts der anhaltenden Mutation des Virus sollten wir Mechanismen entwickeln, um Impfstoffe umgehend und konsequent zu verstärken.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass Russland das erste Land der Welt war, das einen COVID-19-Impfstoff, Sputnik V, registriert hat. Derzeit ist dieser Impfstoff in 70 Ländern mit einer Gesamtbevölkerung von über 4 Milliarden Menschen zugelassen und hat sich als von hoher Qualität erwiesen, was Sicherheit und Wirksamkeit angeht. Neben dem doppelt dosierten Sputnik V haben wir auch einen Einzeldosis-Impfstoff, Sputnik Light, entwickelt und eingesetzt, der die Wirkung anderer Impfstoffe verstärken kann. Wir arbeiten mit unseren Kollegen aus Europa daran, diesen Impfstoff dort verfügbar zu machen und unseren Partnern anzubieten.

Groß angelegte Anstrengungen zur Bekämpfung des Coronavirus erfordern eine qualitativ hochwertigere und kostengünstigere medizinische Versorgung in allen Ländern und damit eine breitere internationale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Angesichts der aktuellen Situation wird die Rolle der Weltgesundheitsorganisation immer wichtiger und ihre Aktivitäten verdienen natürlich unsere volle Unterstützung. Es ist inakzeptabel, Versuche zu unternehmen, die Vorrechte der WHO, die unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen operiert, zu verletzen. In diesem Zusammenhang stimme ich dem französischen Präsidenten, Herrn Macron, voll und ganz zu.

Neben der Pandemie haben auch andere Krisen auf den regionalen Energiemärkten einmal mehr gezeigt, wie wichtig ein stabiler und zuverlässiger Energiesektor für die moderne Welt ist. Dazu möchte ich ein paar Worte sagen. Die Versorgung der Verbraucher mit bezahlbarer Energie ist äußerst wichtig, und unsere Kollegen haben gerade darüber gesprochen. Ich möchte hinzufügen, dass die Stabilität der globalen Energiemärkte unmittelbar vom verantwortungsvollen Verhalten aller Marktteilnehmer, sowohl der Energieerzeuger als auch der Energiekonsumenten, unter Berücksichtigung der langfristigen Interessen jeder Partei abhängt.

Russland unterstützt eine eingehende pragmatische Diskussion dieses Themas auf der Grundlage rein wirtschaftlicher Erwägungen.

Kollegen,

Die Schaffung von Bedingungen für eine gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Zusammenarbeit für alle Nationen ist die Hauptvoraussetzung für eine stetige und langfristige Erholung der Weltwirtschaft, eine höhere Lebensqualität und ein besseres öffentliches Wohlergehen. Dies ist unseres Erachtens das Hauptziel der G20 als Forum der führenden Volkswirtschaften der Welt.

Vielen Dank.

Quelle:

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67040

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related