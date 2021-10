NATO bewegt sich in Richtung Krieg gegen Russland in der Ukraine (informationclearinghouse.info)

http://www.informationclearinghouse.info/56838.htm

Was die Ukraine angeht, scheint Ankara das Tempo für die sich vertiefende Beteiligung der NATO am Krieg des Landes vorzugeben.

Russland untersucht Berichte über den erstmaligen Einsatz türkischer Angriffsdrohnen im achtjährigen Bürgerkrieg in der Ukraine. Die ukrainischen Streitkräfte (UAF) unter dem Kommando des Kiewer Regimes behaupteten, die Drohnen seien Anfang dieser Woche im Kampf gegen ethnische russische Rebellen eingesetzt worden.

Dies ist eine potenziell dramatische Eskalation des schwelenden Krieges. Denn es markiert die direkte Beteiligung des Nato-Mitglieds Türkei an dem Konflikt. Bislang lieferten die USA und andere NATO-Staaten dem Kiewer Regime tödliche Waffen, um seinen Krieg gegen die abtrünnigen selbsternannten Republiken Donezk und Luhansk zu führen.

Es ist auch bekannt, dass US-amerikanische, britische und kanadische Militärberater Trainingsmissionen mit UAF-Kampfeinheiten durchgeführt haben. Großbritannien verhandelt über den Verkauf von Brimstone-Raketen an die ukrainische Marine.

Aber der scheinbare Einsatz türkischer Angriffsdrohnen ist ein potenzieller Game-Changer. Russlands Außenminister Sergej Lawrow deutete die Ernsthaftigkeit an, als er am Mittwoch bekannt gab, dass Moskau dringende Ermittlungen über die angebliche Beteiligung der in der Türkei hergestellten unbemannten Luftfahrzeuge Bayraktar TB2 durchführt.

Zuvor warnte Lawrow die Türkei, sich aus dem Konflikt herauszuhalten und die ukrainischen Feindseligkeiten nicht zu nähren.

Letzte Woche warnte der russische Präsident Wladimir Putin, dass die Unterstützung des Kiewer Regimes durch die NATO eine direkte Bedrohung für die nationale Sicherheit Russlands darstelle. Die Einschätzung des Kremls kann nur noch alarmierender sein, da das NATO-Mitglied Türkei nun als einer der Protagonisten des Krieges involviert ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach müsste türkisches Militärpersonal bei der Durchführung der Drohnenflüge mithelfen.

Der Krieg in der Ostukraine, bekannt als Donbass, dauert fast acht Jahre an. Auslöser war ein von der NATO unterstützter Staatsstreich in Kiew im Februar 2014 gegen eine gewählte, mit Russland verbündete Regierung. Das neue Regime war geprägt von antirussischer Politik und neonazistischer Ideologie. Die ethnisch-russische Bevölkerung des Donbass lehnte das vom Westen unterstützte Regime ab, was zu einem Krieg führte. Auch die ethnischen Russen der Krim stimmten im März 2014 in einem Referendum für die Abspaltung von der Ukraine und den Beitritt zur Russischen Föderation, mit der sie eine jahrhundertelange gemeinsame Geschichte hat. Kiews Streitkräften werden Aggression und potenzielle Kriegsverbrechen durch den Beschuss ziviler Häuser und Infrastruktur vorgeworfen. Diese Woche war ein Öldepot in Donezk von einer Drohne bombardiert . Es ist nicht klar, ob die Drohne eine der türkischen Waffen war.

Westliche Regierungen und die NATO werfen Russland vor, in die Ostukraine einzudringen und die Krim zu annektieren. Moskau weist das als absurde Verzerrung der Realität zurück. Eine solche Verleumdung ist zweifellos einer der Gründe, warum Russland letzte Woche die diplomatischen Verbindungen zur NATO abgebrochen hat.

Russland sagt, es sei keine direkte Partei am Ukraine-Konflikt. Er verweist auf das 2015 mit Frankreich und Deutschland ausgehandelte Minsker Abkommen, das eindeutig feststellt, dass Russland keine Konfliktpartei ist. Das Abkommen verpflichtet Kiew, der Donbass-Region Autonomie zu gewähren. Das Kiewer Regime hat sich jedoch hartnäckig geweigert, das Minsker Abkommen umzusetzen, obwohl der amtierende Präsident Wolodymyr Selenskyj 2019 mit Wahlversprechen gewählt wurde, eine politische Lösung anzustreben.

Die entstehende Achse Kiew-Ankara kommt nicht aus heiterem Himmel. Die Türkei unterstützt die Ukraine zunehmend. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kürzlich provokativ gemacht Erklärungen über nicht erkennen Krim als russisches Territorium und die Rückkehr der Halbinsel in die Ukraine.

Auch der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin besuchte vergangene Woche Kiew, bei dem der Pentagon-Chef Russland als „Aggressor“ im Ukraine-Konflikt beschimpfte. Austin sagte in Moskau auch, dass dessen rote Linie bezüglich des Beitritts der Ukraine zur NATO null und nichtig sei. Wie um die Entschlossenheit des Pentagons zu unterstreichen, flogen zwei atomwaffenfähige B-1B-Bomber von Texas ins Gebiet des Schwarzen Meers, wo sie von russischen Kampfjets abgewehrt wurden.

Dann gab es letzte Woche auch den Gipfel der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel, auf dem ein neuer „Masterplan zur Eindämmung Russlands“ vorgestellt wurde. Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte weiter, dass in Europa Atomwaffen benötigt werden, um Russland einzudämmen. Ihre Äußerungen lösten in Moskau eine wütende Reaktion aus, und es führte dazu, dass man den deutschen Militärgeschäftsführer aus Protest einbestellte.

Darüber hinaus ist es von großer Bedeutung, dass Frankreich und Deutschland – neben Russland die beiden anderen Garanten des Minsker Abkommens – trotz der anhaltenden Verletzungen des Waffenstillstands im Donbass durch die Streitkräfte des Kiewer Regimes geschwiegen haben. Jede Woche kommt es über die Kontaktlinie zu offensiven Beschuss- und Mörserangriffen, die zivile Stätten in Donezk treffen. Doch Paris und Berlin bewahren ein steinernes Schweigen. Dies ist nur eine stille Komplizenschaft bei der Duldung von Aggression.

Alles in allem laufen die Signale auf ein grelles grünes Licht Washingtons und seiner NATO-Verbündeten an das Kiewer Regime hinaus, die Feindseligkeiten gegen den Donbass zu verstärken. Damit ist letztlich Russland gemeint.

Jetzt mit Berichten über türkische Drohnen, die die Feuerkraft der ukrainischen Streitkräfte verstärken, was beweist, dass die NATO effektiv vor der Türschwelle Russlands Krieg führt.

Die Drohnen der Türkei wurden in mehreren jüngsten Konflikten eingesetzt: in Libyen zur Unterstützung der in Tripolis ansässigen Regierung gegen die von Russland unterstützten Streitkräfte von Khalifa Haftar; in Syrien gegen die von Russland unterstützten syrischen Regierungstruppen; in Berg-Karabach zur Unterstützung Aserbaidschans gegen Armenien. Im letzteren Krieg sollen Ankaras Drohnen eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, Aserbaidschan die Oberhand zu verschaffen.

Ironischerweise , wenn russische Präsident Vladimir Putin Gastgeber Erdogan im letzten Monat in Sotschi einlud und es so erschien, dass sich beide in einem einvernehmlichen Austausch zu mehr Engagement äusserten. Der türkische Präsident hat sich kürzlich auch über die Beziehungen zur Nato wegen angeblicher Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Türkei geärgert. Es gab Gerüchte darüber, dass sich Ankara in geopolitischer Ausrichtung auf Moskau zubewegte. Das scheint weit daneben zu liegen.

Was die Ukraine angeht, scheint Ankara das Tempo für die sich vertiefende Einbindung der NATO in den Krieg des Landes vorzugeben. Angesichts des kollektiven Verteidigungspakts der NATO und der ohnehin schon angespannten Beziehungen zu Moskau droht dem quengeligen Erdogan ein sehr gefährliches Schicksal.

Finian Cunningham hat ausführlich über internationale Angelegenheiten geschrieben und Artikel in mehreren Sprachen veröffentlicht. Er hat einen Master-Abschluss in Agrarchemie und arbeitete als wissenschaftlicher Redakteur für die Royal Society of Chemistry, Cambridge, England, bevor er eine Karriere im Zeitungsjournalismus einschlug. Er ist auch Musiker und Songwriter. Fast 20 Jahre lang arbeitete er als Redakteur und Autor bei großen Nachrichtenmedien, darunter The Mirror, Irish Times und Independent.

