Im Coop Anti-War Cafe Berlin weiterhin kostenlose Covid-19 Selbsttests für Besucher und Gäste

Im Coop Anti-War Cafe in Berlin bieten wir weiterhin kostenlose Selbsttests für Besucher und Gäste an – ggf. mit einer Bestätigung des negativen Testergebnisses, die für 24 Stunden in Berlin überall gültig ist, und zwar dort wo auch getestete Personen Zutritt haben .



Wichtig: Auch für Inhaber des Berlin Passes (Arbeitslosengeld II, Sozialgeld/Hartz IV, Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter, Erwerbsminderung) sind Tests weiterhin kostenfrei,

Hier eine Übersicht der Teststationen in Berlin:

https://www.direkttesten.berlin

Darüberhinaus treten wir ein für die zügige Zulassung von Impfstoffen und Medikamenten aus Russland, Kuba und China,

Appell für eine zügige weltweite Zulassung für russische, chinesische und kubanische Impfstoffe und Medikamente zur Bekämpfung von Covid-19. Für internationale Zusammenarbeit und Solidarität!

(am 15.2.2021 veröffentlicht)

http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/covid19appell/

