Die Taliban haben uigurische Militante aus einem Gebiet nahe der afghanischen Grenze zu China entfernt, was Analysten zufolge eine zunehmende Koordination zwischen Peking und den Taliban signalisiert.

Es wird angenommen, dass die uigurischen Kämpfer Mitglieder der Turkestan Islamic Party (TIP) sind – einer extremistischen uigurischen Gruppe, die Peking für die Unruhen in seiner westlichen Provinz Xinjiang verantwortlich macht.

