Aufstehen: Friedenspolitische Mahnwache – Jeden Samstag 14 bis 16 Uhr, Brandenburger Tor

Aktion!

Die Gelegenheit, sofort aktiv zu werden, bietet sich allen aus Berlin und Umgebung jeden Samstag am Brandenburger Tor. Hier veranstaltet nämlich aufstehen-Mitte Woche für Woche, allen Widrigkeiten, dem Wetter und Corona trotzend, eine friedenspolitische Mahnwache. Die Aktivisten kritisieren die westliche Außenpolitik für ihre Regime-Change-Strategie und neokolonialen Tendenzen und üben Solidarität mit Lateinamerika. Hut ab vor dem unermüdlichen Engagement aus Berlin-Mitte! Jeder ist willkommen, die Gruppe zu unterstützen.

Friedenspolitische Mahnwache

Jeden Samstag 14 bis 16 Uhr, Brandenburger Tor

Hier mehr Bilder von der wöchentlichen Kundgebung:

https://bit.ly/2XR6g58

