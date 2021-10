Aufruf gegen die Erweiterung der Kriegsmacht des US-Präsidenten (Codepink)

https://www.codepink.org/

Die US-Abgeordnete Elaine Luria möchte Biden die Macht geben, ohne Zustimmung des Kongresses gegen China in den Krieg zu ziehen, einen Atomkrieg zu riskieren und mehr unserer Steuergelder in den Militarismus umzuleiten – während US-Bürger zu Hause unter Aufruhr leiden!

Nur vier Tage nach der öffentlichen Enthüllung, dass US-Spezialeinheiten und Marinesoldaten seit mehr als einem Jahr heimlich in Taiwan sind, um dort ein Training für Taiwans Boden- und Seestreitkräfte durchzuführen, schrieb die demokratische Vertreterin Elaine Luria einen Kommentar für die Washington Post mit dem Titel „Congress muss Bidens Hände an Taiwan losbinden“, die sich für die Verabschiedung des Taiwan Invasion Prevention Act des republikanischen Senators Rick Scott einsetzte. Durch die Ausweitung der Autorität von Präsident Biden, mit China wegen Taiwan in den Krieg zu ziehen, würde das Gesetz den gesamten Planeten gefährden und einen Atomkrieg riskieren.

Bevor Luria als Kongressabgeordnete (einschließlich als stellvertretende Vorsitzende des Armed Services Committee des Repräsentantenhauses) diente, diente Luria 20 Jahre lang in der Marine. Sie ist stolz darauf, eine der ersten Frauen im Nuklearprogramm der Navy zu sein und ihre gesamte Karriere auf Kampfschiffen verbracht zu haben. Sie ist eine der entschiedensten Unterstützerinnen der Demokratischen Partei für die US-Finanzierung der israelischen Apartheid und der Kriegsverbrechen gegen indigene Palästinenser. Luria ist die letzte Person, der die Vereinigten Staaten vertrauen sollten, um zyklischere Gewalt und Kriege zu verhindern.

Senden Sie einen Brief, um Repräsentantin Luria zu sagen: Wenn Sie dem Präsidenten die Befugnis geben, mit China in den Krieg zu ziehen, wird der gesamte Planet weniger sicher!

Lurias Aufruf zur Erweiterung der Kriegsmacht des Präsidenten kommt nach Chinas jüngsten Flügen in Taiwans Luftverteidigungs-Identifikationszone (ADIZ), ein Konzept, das das US-Militär während des Kalten Krieges entwickelt hatte, um China entgegenzuwirken. Eine ADIZ ist einseitig, was bedeutet, dass sie durch keine internationalen Gesetze oder Verträge als souveräner Luftraum anerkannt ist, und die südwestliche Ecke der ADIZ, in die chinesische Kampfflugzeuge flogen, ist nicht in der Nähe von Taiwans eigentlicher Luftverteidigungszone oder Land. Noch wichtiger ist, dass der Anstieg der chinesischen Militäraktivitäten in der Region einer Zunahme von Washingtons militärischem Fußabdruck und aggressiven Aktivitäten in der Region folgt, einschließlich Flotten von US-amerikanischen und verbündeten Kriegsschiffen, die durch die Taiwanstraße segeln. Wie Benjamin Norton, stellvertretender Chefredakteur von The Grayzone News, bemerkt, sagt der führende US-General Douglas MacArthur, der Taiwan wiederholt als „unsinkbaren Flugzeugträger“ bezeichnet, „viel darüber aus, wie US-Imperialisten die Insel sehen“.

Sagen Sie Repräsentantin Luria, dass wir keine weiteren US-Kriege brauchen! Senden Sie jetzt einen Brief!

Jetzt verbündet sich Luria mit republikanischen Kriegsfalken wie Rick Scott, um den Krieg gegen China zu eskalieren! Luria argumentiert in ihrem Kommentar, dass die Ausweitung der rechtlichen Befugnisse des Präsidenten zum Einsatz militärischer Gewalt gegen China „die Situation deeskalieren“ und „einen umfassenden Krieg abschrecken“ würde – ganz abgesehen davon, dass ein Konflikt zwischen den USA und China de facto entstehen würde einen globalen Konflikt. Dies ist eine Seite direkt aus dem US – Militär-Industrial- Textbuch des Congressional Complex, und wir haben es im Irak, in Afghanistan, Libyen, Syrien, Vietnam beenden , bevor in Massen Tod, Verwüstung und zyklische Gewalt gesehen , und unzählige andere Regionen.Eine US-Militärintervention über Taiwan würde einen Atomkrieg, einen darauffolgenden nuklearen Winter und das Aussterben des Planeten ernsthaft gefährden. Schon 1958 waren die USA einem Atomkrieg mit China und der Sowjetunion um die Taiwanstraße nur knapp nahe gekommen.

Senden Sie einen Brief, um Repräsentantin Luria mitzuteilen: Interventionen des US-Militärs machen die Welt nicht sicherer – sie gefährden uns alle!

Wenn Elaine Luria wirklich „einen totalen Krieg verhindern“ will, sollte sie eine lebensbejahende Politik unterstützen, die US-Bürger so dringend brauchen, um die inländische Ernährungsunsicherheit, die Ungleichheit im Wohnungs- und Gesundheitsbereich, Klimakatastrophen und mehr zu bekämpfen! Kein US-Krieg gegen China!

