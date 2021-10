Jeremy Corbyn: Sozialisten bauen Bolivien wieder auf (tribunemag.co.uk)

Von Jeremy Corbyn

2019 wurde die gewählte Regierung Boliviens durch einen Putsch der Rechten abgesetzt. Aber das Volk hat sich gewehrt – und jetzt ist die sozialistische Regierung, die es an seiner Stelle gewählt hat, beliebter denn je.

Im ersten Jahr der neuen Regierung von Luis Arce und der Partei Bewegung zum Sozialismus (MAS) hat Bolivien bedeutende Fortschritte bei der Wiedergutmachung des Schadens gemacht, der dem Land unter dem früheren rechten Putschregime unter der Führung von Jeanine Añez zugefügt wurde.

Der Putsch von 2019, der von rechten Oppositionsführern und hochrangigen Offizieren des Militärs lange im Voraus geplant wurde, sah vor, dass der langjährige und konsequent wiedergewählte Präsident Evo Morales die Präsidentschaftswahlen gewinnen würde.

In Anbetracht des Endergebnisses, das Morales einen klaren Sieg in der ersten Runde bescheren würde, da Stimmen aus ländlichen, indigenen bevölkerten und Morales-unterstützenden Gebieten gezählt wurden, startete der rechte Flügel gewalttätige Proteste. Diese wurden von der Polizei nicht kontrolliert, die meuterte – zuerst in Cochabamba und dann anderswo.

Nach seinem Rücktritt wurde Áñez, damals rechtsextremer stellvertretender Senatssprecher, verfassungswidrig an Morales‘ Stelle eingesetzt, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden.

Unter dem Putschregime kam es zu einer Welle von Menschenrechtsverletzungen. Gewerkschafter, indigene Aktivisten und MAS-Anhänger wurden ins Visier genommen, wobei die Rechte der Bevölkerung in großem Umfang verletzt und Menschenleben gekostet wurden – einschließlich des rassistischen Massakers an indigenen Demonstranten in Sacaba und Senkata durch Militär- und Polizeikräfte.

Während der elfmonatigen Amtszeit des Putschregimes war es von weitreichender Repression und einem neoliberalen Ansatz in der Wirtschafts- und Sozialpolitik geprägt.

Kritisch ist es nicht gelungen, eine kohärente Strategie zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und zur Abmilderung des damit einhergehenden wirtschaftlichen Abschwungs zu entwickeln. Stattdessen wurden die öffentlichen Ausgaben im vierten Quartal 2019 drastisch gekürzt. Die Löhne im öffentlichen Sektor wurden stark gesenkt und der Nominalwert des Mindestlohns wurde erstmals seit 2006 eingefroren.

Im Jahr 2020 verloren 400.000 Bolivianer ihren Arbeitsplatz, die Einnahmen aus Geldüberweisungen gingen um fast die Hälfte zurück und Armut und Ungleichheit stiegen an, als brutale Sparmaßnahmen in Kraft traten. Die Auslandsverschuldung wurde auf 11,2 Milliarden Dollar erhöht, einschließlich eines 300 Millionen Dollar Darlehens vom IWF, während staatliche Unternehmen privatisiert oder an Putschisten geschenkt wurden.

Doch während dieser Zeit widersetzte sich eine breite Koalition aus Gewerkschaften, Bauern- und indigenen Bewegungen zusammen mit Nachbarschaftsorganisationen, Gewerkschaften der informellen Arbeiter und der MAS heldenhaft der Repression und forderte Neuwahlen.

Als MAS-Kandidat Luis Arce schließlich im Oktober 2020 stattfand, erzielte er mit 55 Prozent der Stimmen einen entscheidenden Sieg gegen die 29 Prozent seines nächsten Herausforderers, des ehemaligen Präsidenten Carlos Mesa. MAS behielt auch die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses. Wenn wir sagen: „Trauert nicht, organisiert euch“, lassen wir uns von diesen Errungenschaften der bürgernahen Politik in Bolivien inspirieren.

Wie haben Präsident Arce und die MAS dann das Erbe des Putschregimes angegangen?

Um die verheerenden Auswirkungen einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen in der jüngeren Geschichte des Landes auf die Einkommen der Menschen zu bekämpfen, hat Arce als eine der ersten Handlungen die Initiative „Bonus gegen den Hunger“ unterzeichnet. Dies war zuvor von der MAS-kontrollierten Nationalversammlung genehmigt worden, nur um von Añez blockiert zu werden.

Die Zahlungen begannen im Dezember, um über vier Millionen Menschen zu helfen, die Auswirkungen der Pandemie auf die am stärksten gefährdeten Familien zu verringern und die bolivianische Wirtschaft zu reaktivieren.

Zusammen mit anderen Maßnahmen, wie einer Erhöhung der Renten und einer jährlichen Steuer für die sehr Reichen, deren Vermögen 4,3 Millionen US-Dollar übersteigt, hat dies der bolivianischen Wirtschaft in den ersten vier Monaten des Jahres 2021 um 5,3 Prozent zu einem Wachstum verholfen.

Längerfristig entwickelt die Regierung eine nachhaltige Industriestrategie und hat als Teil davon auch einen Fonds in Höhe von 214 Millionen US-Dollar geschaffen, um Initiativen von Kommunalverwaltungen und indigenen Gemeinschaften zu finanzieren, insbesondere solche, die sich auf produktive Infrastruktur und Projekte konzentrieren.

Im Gesundheitsbereich hat das Putschregime von Áñez den Ausbruch der Covid-19-Pandemie falsch gehandhabt, einschließlich des korrupten Kaufs überteuerter Beatmungsgeräte, die für den intensivmedizinischen Einsatz ungeeignet sind.

Outsourcing, Privatisierung und Vetternwirtschaftskapitalismus haben die Pandemiereaktion vieler rechter Regierungen – auch hier in Großbritannien – geprägt, aber die gute Nachricht ist, dass Bolivien gezeigt hat, dass dieser Ansatz umgedreht werden kann.

Die Regierung von Arce hat eine dreigleisige Strategie zur Bekämpfung der Pandemie eingeführt. Dies beinhaltete weit verbreitete Tests, die von den Gemeinden durchgeführt wurden, die Koordinierung zwischen den Abteilungs- und Gemeindeverwaltungen und die nationale Bereitstellung der erforderlichen Tests, medizinischer Versorgung und Personalausstattung; und Kauf von Impfstoffen.

Bis Oktober hatten mehr als 60 Prozent der Bevölkerung des Landes über 18 Jahren eine erste Impfdosis erhalten, während 47 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft wurden.

Auf internationaler Ebene hat Bolivien begonnen, Verbindungen zu Verbündeten und Partnern aufzubauen, die durch das Putschregime demontiert wurden. Die Regierung hat ihre Unterstützung für die regionale Integration in Lateinamerika erneuert, indem sie ihre Beteiligung an drei der wichtigsten regionalen Organisationen für Handel, Dialog und Sicherheit, ALBA, CELAC und UNASUR, wieder aufgenommen hat. Mit Venezuela und Kuba wurden die diplomatischen Beziehungen wiederhergestellt und mit Mexiko ein weitreichendes Abkommen unterzeichnet.

Bolivien ist von den Auswirkungen des Klimawandels zu Unrecht betroffen, und bei den bevorstehenden COP26-Gesprächen in Glasgow wird Bolivien erneut an vorderster Front für echte Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Klimakatastrophe plädieren.

Im Inland hat sich die neue Regierung verpflichtet, die Verantwortlichen für eine Reihe von Verbrechen und Vergehen, die im Rahmen des Putschregimes begangen wurden, zur Rechenschaft zu ziehen. Wegen seiner Rolle bei den Massakern an den Demonstranten von Sacaba und Senkata droht dem bolivianischen Polizeichef ein Strafverfahren – ebenso wie Añez, der wegen systematischer Menschenrechtsverletzungen, Volksverhetzung und Verschwörung gegen die Morales-Regierung angeklagt wird sowie Korruption.

Angesichts des Ausmaßes der militärischen Unterstützung für den Putsch und das Putschregime hat Präsident Arce auch schnell Änderungen auf höchster Ebene in den Streitkräften vorgenommen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sie sich erneut auf die Seite reaktionärer Schritte gegen die gewählte Regierung stellen.

Aber die Regierung und ihre Unterstützer müssen sich international immer noch vor Destabilisierungsversuchen durch antidemokratische Elemente des rechten Flügels hüten. Oppositionsorganisationen, angeführt von Hauptakteuren des Putsches von 2019 wie Luis Fernando Camacho und Carlos Mesa, riefen kürzlich zu einem „Bürgerstreik“ gegen die Regierung Arce auf.

Zu ihren Forderungen gehörten die Wiedereinstellung der an dem Putsch beteiligten Polizisten und die Einstellung der Anklage gegen den Cochala Youths Resistance (eine paramilitärische Gruppe, die an Destabilisierungsaktivitäten beteiligt ist), während Mesa und Camacho auch die Freiheit für Añez forderten.

Tausende Bürger in verschiedenen Teilen des Landes reagierten jedoch mit einer Straßendemonstration zur Unterstützung der Regierung.

Wir können viel von den Errungenschaften der bolivianischen Linken an der Macht lernen – vom Schutz der Natur in ihrer Verfassung über die Akzeptanz des Multikulturalismus bis hin zur Organisation unserer Gemeinschaften und Arbeitsplätze für echte Veränderungen.

Als Internationalisten müssen wir weiterhin unsere Unterstützung für die MAS, die sozialen Bewegungen und die Regierung Arce gegen alle Versuche reaktionärer Kräfte – innerhalb und außerhalb des Landes – zeigen, die Uhr zurückzudrehen und ein rechtsgerichtetes Regime, das auf Zerstörung abzielt, gewaltsam wiederherzustellen Die Bemühungen von MAS zur Förderung von Demokratie, Menschenrechten, Gleichheit und sozialem Fortschritt in Bolivien.

