NATO, Atombomben und Nazis: Die nicht erzählte Geschichte vom Eintritt Westdeutschlands in den Kalten Krieg (antiwar.com)

Eines der Schlüsselereignisse, über das in der westlichen (insbesondere der US-amerikanischen) Geschichte des Kalten Krieges oft gesprochen wird, ist die Aufrüstung Deutschlands. In den frühen 1950er Jahren, als sich der Kalte Krieg zuspitzte, wurde das westdeutsche Militär nach seiner Auflösung am Ende des Zweiten Weltkriegs wieder aufgebaut, was schließlich mit dem Beitritt des Landes zur NATO im Jahr 1955 gipfelte. Dies wird in der meisten Geschichtsdisziplinen positiv diskutiert, als ob es eine Art demokratische Reaktion auf die kommunistische Machtübernahme in Osteuropa Ende der 1940er Jahre wäre. Gleichzeitig wird es von den meisten Schülern, die es lernen, normalerweise nicht hinterfragt und es wird nicht widersprochen. Auch wenn sie über Deutschlands abscheuliche Rolle im Zweiten Weltkrieg Bescheid wissen, über den sie normalerweise kurz vor dem Kalten Krieg erfahren, hören die meisten nie auf, ihn in Frage zu stellen. Letztendlich,

Wie bei den meisten Mainstream-Erzählungen zur Außenpolitik ist die Wahrheit jedoch normalerweise weit von dem entfernt, was uns in den Schulen gelehrt wird. In Wirklichkeit war die Aufrüstung Westdeutschlands weder eine Reaktion auf die sowjetische Aggression noch diente sie der Erhöhung des Friedens und der Stabilität in Europa. Tatsächlich hat es die Leute, die gerade den Zweiten Weltkrieg kämpften, wieder ganz oben auf das politische System gebracht, mit Reaktionen aus der Sowjetunion, die man erwarten würde. Diese Ereignisse sind der Schlüssel zum Verständnis der Eskalation des Kalten Krieges, der negativen Wahrnehmung der USA und der NATO während der Zeit des Kalten Krieges und der modernen amerikanischen internationalen Beziehungen.

Um den Kontext der Situation vollständig zu verstehen, muss man einige Jahre zum Zweiten Weltkrieg zurückspulen. In den ersten beiden Kriegsjahren, von September 1939 bis Juni 1941, waren Deutschland und die Sowjetunion im Wesentlichen Verbündete. Der Molotow-Ribbentrop-Pakt schrieb vor , dass die UdSSR und Deutschland zusammenarbeiten würden, um Polen ( Grenzen von 1939 ) sowie einen Großteil Europas zu erobern . Deutschland nutzte diesen Pakt, um Westpolen zu erobern, von dem ein Großteil vor dem Versailler Vertrag zum Deutschen Reich gehörteam Ende des Ersten Weltkriegs unterzeichnet wird, sowie westliche Alliierte wie Frankreich, Belgien und die Niederlande. Denken Sie daran, dass die Vereinigten Staaten noch nicht in den Zweiten Weltkrieg eingetreten waren, während britische Commonwealth-Länder wie Kanada, Australien und Neuseeland dies taten. Unterdessen eroberte die UdSSR Regionen, die vor dem russischen Bürgerkrieg Teil des Russischen Reiches waren, wie Ostpolen, Teile Finnlands und die baltischen Staaten. Dieses Bündnis wurde jedoch am 22. Juni 1941 gebrochen, als Deutschland die Operation Barbarossa startete, in die Sowjetunion einmarschierte, um ihre Philosophie des Lebensraums zu verwirklichenund die UdSSR dazu brachte, sich den alliierten Mächten anzuschließen.

Während der 22. Juni 1941 ein Datum ist, das in den Köpfen der meisten Amerikaner wenig präsent ist, ist es für russische und ehemalige Sowjetbürger ein Datum, das bei denen, die es hören, oft Trauer, Wut, Traumata und Leere auslöst. Die Sowjetunion verlor im Zweiten Weltkrieg 13% ihrer Bevölkerung, 26 Millionen Menschen, von denen fast alle durch die Invasion der Achsenmächte starben. Vergleichen Sie Frankreich, das 1,4 % verlor, Großbritannien, das 0,9 % verlor, und die USA, die 0,3 % verloren, von denen die meisten Soldaten waren, und Sie können sehen, warum dieses Datum und dieses Ereignis bei den Russen eine viel stärkere emotionale Reaktion hervorrufen und Sowjets als Pearl Harbor gegenüber den Amerikanern. Der technologische, wirtschaftliche und militärische Vorteil Deutschlands gegenüber der kommunistischen Hardcore-Sowjetunion sowie die massiven taktischen FehlerStalins Weigerung, Truppen und Zivilisten in den ersten Tagen des Krieges an eine bessere Frontlinie zurückzuziehen, was dazu führte, dass sie überflügelt und eingekesselt wurden, trugen alle zu den massiven Verlusten der Nation bei. 1946 gab es in Moskau, Leningrad, Krasnodar oder Stalingrad nur wenige Menschen, die nicht einen Sohn, eine Tochter, eine Mutter oder einen Vater durch den Krieg verloren hatten. PTSD betraf nicht nur Soldaten und andere an der Front, es war eine fast kollektive Krankheit, die die gesamte Nation und jeden, der es schaffte, den Krieg zu überleben, mit dem Hungertod, den Bombenanschlägen auf Zivilisten und den Massenhinrichtungen, die während des Krieges stattfanden, betraf. Gleichzeitig tötete die UdSSR fast 80%der Truppen der europäischen Achsenmächte, die während des Zweiten Weltkriegs starben und zweifellos Millionen von Menschenleben in Frankreich, England und den anderen westlichen alliierten Ländern verschonten. Es teilte auch den Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen in zwei Perioden; vor und nach der Kriegserklärung der UdSSR an Deutschland.

Angesichts dieser Tatsache und der Tatsache, dass Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg im Wesentlichen ein „Wiederholungstäter“ war, ist es verständlich, dass die UdSSR und andere alliierte Mächte das Land für seine Rolle im Krieg hart bestrafen wollten und so es könnte nie wieder einen Krieg dieser Größenordnung führen. Der ursprüngliche Plan, dem alle alliierten Mächte auf der Konferenz von Jalta zugestimmt hatten, bestand darin, die industrielle Komponente der deutschen Wirtschaft erheblich zu reduzieren und die deutsche Gesellschaft zu entnazifizieren, gefolgt von einer Wiedervereinigung der Besatzungszonen des Landes. Die Sowjets würden aber auch alle Volksdeutschen vertreibenaus deutschen Gebieten östlich der Oder-Neiße-Linie sowie der Tschechoslowakei, während sie Königsberg (jetzt Kaliningrad) annektiert und den Rest des Territoriums an Polen übergibt und etwa 4 Millionen deutsche Bürger versklavt , um beim Wiederaufbau Osteuropas zu helfen. Darüber hinaus wurde die Ostgrenze Deutschlands an der Oder-Neiße-Linie, der schmalsten verfügbaren Landgrenze in der Region, neu gezogen, um in Zukunft eine weitere deutsche Offensive nach Osten einzudämmen.

Während sich die UdSSR im Wesentlichen an den ursprünglichen Wirtschaftsplan der Konferenz von Jalta hielt, taten dies die westlichen Alliierten weitgehend nicht. Zunächst wurden viele deutsche Fabriken, Mühlen und Produktionsstätten demontiert . Dieser Prozess endete jedoch weitgehend im Jahr 1947, als Westdeutschland noch über eine große industrielle Basis verfügte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Kalte Krieg bereits begonnen zu eskalieren. Viele Länder Osteuropas wie Polen, Bulgarien und Jugoslawien waren bereits kommunistisch geworden. Darüber hinaus annektierte die Sowjetunion die baltischen Staaten, die sie vor der Operation Barbarossa erobert hatte, ein Schritt, den die westlichen Alliierten nicht anerkannten. Die UdSSR deportierte große Teile der Bevölkerung dieser Nationen und siedelte ethnische russische Siedler in sie ein, um die Region zu „russifizieren“. Darüber hinaus wurden auch alle anderen Gebiete, die die UdSSR vor Barbarossa eroberte, vom Land annektiert, darunter noch mehr Finnland, mit dem offiziellen Grund für diese Annexionen, die massiven Bevölkerungsverluste der Sowjetunion während des Krieges auszugleichen. Diese letztgenannten Annexionen wurden jedoch von den Westmächten anerkannt, sodass sie zu dieser Zeit nicht so umstritten waren.

Darüber hinaus wurde der chinesische Bürgerkrieg zu dieser Zeit zum ersten Stellvertreterkonflikt des Kalten Krieges. Die UdSSR marschierte am Ende des Zweiten Weltkriegs in die Mandschurei ein und ermöglichte es ihnen, die Kommunistische Partei Chinas zu unterstützen, die bereits die überproportionale Unterstützung der Bevölkerung des Landes hatte. Unterdessen unterstützten die USA Chiang Kai-shek, den sie bereits vor dem Zweiten Weltkrieg gegen die Kommunisten unterstützt hatten. Es ist wichtig anzumerken, dass Chiang Kai-shek eine entsetzliche Menschenrechtsbilanz, nachdem er seine politischen Gegner zu Millionen massakriert hatte und sich während des Zweiten Weltkriegs sowie der vorangegangenen Bürgerkriegszeit, bei der Millionen weitere Menschen starben, an einer Politik der verbrannten Erde beteiligt hatte. Die Vereinigten Staaten und andere westliche Mächte, die Chiang unterstützen, sendeten ein starkes Signal an die UdSSR; dass sie ihr politisches System nicht billigten, den Einfluss in ganz Eurasien oder dem Rest der Welt vergrößerten, und dass sie ihr mit allen notwendigen Mitteln entgegentreten würden, selbst wenn dies bedeutete, einige der schlimmsten Menschen auf dem Planeten zu unterstützen. Darüber hinaus die Entwicklung und Nutzung von Atomwaffen durch die USA sowie die Ausarbeitung der Operation Undenkbar Großbritanniens waren zusätzliche Aktionen, die der UdSSR zu der Erkenntnis führten, dass die Westmächte in den kommenden Jahren einen Feind aus ihnen machen würden. Als solche reagierten sie in den späten 1940er Jahren mit der weiteren Unterstützung linker Elemente in Osteuropa, was letztendlich dazu führte, dass viele von ihnen kommunistisch wurden.

Zu diesem Zeitpunkt war der Kalte Krieg bereits im Gange. Im März 1947 verkündete US-Präsident Harry Truman in einer Rede vor dem Kongress die „Truman-Doktrin“, in der er versprach, den Kommunismus überall einzudämmen , wo er sich ausbreiten könnte. Diese Doktrin wurde erstmals am 4. Juli 1948 praktiziert, als Truman versprach, kommunistische Aufstände in der Türkei und in Griechenland niederzuschlagen. Im September 1947 verabschiedeten die USA den National Security Act von 1947, die Befugnisse des Präsidenten zur Führung von Kriegen erheblich auszubauen, die US-Luftwaffe zu schaffen und gleichzeitig das für die Lieferung von Atomwaffen zuständige Strategic Air Command zu integrieren, und die US-Regierung so umzustrukturieren, dass ausländische Interventionen viel einfacher würden, im direkten Widerspruch der nicht-interventionistischen Philosophie, die von den Gründervätern entwickelt und in den ersten etwa 150 Jahren der Existenz Amerikas weitgehend beibehalten wurde. Dies wird von vielen als der Beginn des Kalten Krieges angesehen. Zu diesem Zeitpunkt sahen die Westmächte Westdeutschland als potentiellen Aktivposten im Kampf gegen den internationalen Kommunismus an, was dazu führte, dass sie vor der vereinbarten Demilitarisierung und Deindustrialisierung des Landes zurückschreckten.

Der Marshall-Plan wurde im April 1948 von den Vereinigten Staaten genehmigt und schickte Milliarden von Dollar an Hilfsgeldern nach Westeuropa, angeblich um den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg zu unterstützen. Zu diesem Zeitpunkt war Westeuropa jedoch bereits auf dem besten Weg zur wirtschaftlichen Erholung, und das eigentliche Hauptziel dieses Gesetzes war es, die Region in eine amerikanisch zentrierte Weltordnung zu integrieren, die den Sowjets „entgegen“ würde. Zunehmende Spannungen zwischen beiden Seiten über das Schicksal Deutschlands und die Einführung der westlichen D-Mark in West-Berlin führten schließlich zur Berlin-Blockadedie im Juni 1948 begann. Bei diesem Vorfall blockierte die Sowjetunion praktisch alle Landtransportmittel nach West-Berlin durch ihre Besatzungszone und beschränkte den Transport in die Stadt auf den Transport per Flugzeug. Die Blockade dauerte bis zum 12. th Mai 1949 und ist der erste große internationale Vorfall des Kalten Krieges betrachtet. Während dieses Vorfalls erwogen die Vereinigten Staaten zum ersten Mal ernsthaft, einen Krieg mit der Sowjetunion zu führen und Atomwaffen nach Europa zu entsenden . Operation Halbmondwar der offizielle Kriegsplan von Harry Truman im Jahr 1948. Er hätte den Abwurf von 50 Atombomben auf sowjetische und mit der Sowjetunion verbündete Städte sowie eine groß angelegte Invasion des Ostblocks, die bereits ihr größtes Ausmaß erreicht hatte, eingeleitet nach einer Reihe kommunistischer Machtübernahmen in Osteuropa zwischen 1945 und Anfang 1948.

1949 war ein Schlüsseljahr für den Aufbau des Kalten Krieges. Im April 1949 wurde die NATO gegründet , die garantierte, dass die USA und andere westliche Länder die UdSSR in Europa bekämpfen würden. Am 23. rd Mai 1949, weniger als zwei Wochen nach der Berlin – Blockade beendet, die Teile von Deutschland durch die westlichen Alliierten besetzt wurden vereinigt in ein Land: Bundesrepublik Deutschland. Für die Sowjetunion war dies eine äußerst provokative Aktion. Es widersprach direkt den Plänen der Vereinigung, die am Ende des Zweiten Weltkriegs aufgestellt wurden. Außerdem wussten die Sowjets, dass die einzigen Deutschen mit politischer Erfahrung die Führer der NSDAP waren, die nur wenige Jahre zuvor 26 Millionen Sowjetbürger ermordet hatten. Im August 1949 zündete die Sowjetunion ihre erste Atombombe RDS-1 . Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Vereinigten Staaten das einzige Land der Welt mit Atomwaffen. Daher wurde vom westlichen Militärestablishment eine weitere Bekämpfung der Sowjetunion und eine zunehmende westliche Militärpräsenz in Europa als notwendig erachtet. Zu diesem Zeitpunkt strebt eine Wiederaufrüstung Westdeutschlands anwurde zur offiziellen Politik der USA und anderer westlicher Mächte, um den USA die Möglichkeit zu geben, Luftwaffenstützpunkte mit Atombombern bis an die Grenzen des Ostblocks zu verlegen. Im Dezember 1949 gewann die Kommunistische Partei Chinas den Bürgerkrieg , was die amerikanische und westliche Motivation weiter anheizte, den Kommunismus „einzudämmen“.

Es sei darauf hingewiesen, dass viele in Westdeutschland zu dieser Zeit selbst die deutsche Aufrüstung nicht befürworteten . Linke Elemente und andere Antikriegsgruppen betrachteten die Aufrüstung als Wiederauferstehung des Nazi-Ultranationalismus, während rechte Elemente glaubten, dass das Militär ohne die Reform der Wehrmacht niemals eine angemessene Streitmacht sein würde. Auch das im Zweiten Weltkrieg besetzte Frankreich war gegen die Aufrüstung der Bundesrepublik. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die westdeutsche Aufrüstung ohne Einmischung von außen stattgefunden hätte. Die Westmächte waren jedoch entschlossen, dem Kommunismus in Europa „gegenzuwirken“ und waren bereit, mit Westdeutschland an diesem Ziel zusammenzuarbeiten. 1950 kündigte die westdeutsche Regierung unter Bundeskanzler Konrad Adenauer eine Reihe von Zugeständnissen an das Land an, die die Westmächte im Austausch für ihre Aufrüstung und den Eintritt in den Kalten Krieg erfüllen müssten.

Zu diesen Zugeständnissen gehörten:

Die Freilassung aller als Kriegsverbrecher verurteilten deutschen Soldaten

Die offizielle Diffamierung deutscher Soldaten durch die alliierten Mächte würde enden

Es müssten Maßnahmen zur Sicherung des Wohlergehens ehemaliger Soldaten und ihrer Witwen ergriffen werden

Letztendlich gaben die Westmächte den meisten dieser Forderungen nach, beendeten ihre Entnazifizierungsprogramme und ließen zahlreiche Nazi-Kriegsverbrecher frei, die in den Nachkriegsprozessen verurteilt wurden, darunter Hermann Reinecke , der das System verwaltete, das sowjetische Kriegsgefangene behandelte, bei denen über 3 Millionen Menschen getötet wurden, und Hermann Hoth , der an der Ostfront eine Schlüsselrolle spielte. 1951 begann die Aufrüstung Westdeutschlands. Darüber hinaus spielten viele andere ehemalige Nazis inzwischen eine Schlüsselrolle in der westdeutschen Regierung und Gesellschaft. Hans Speidel , ein ehemaliger Generalleutnant der Nazi-Armee, war zum militärischen Berater der Regierung Adenauer ernannt worden und spielte eine Schlüsselrolle bei der Förderung der deutschen Aufrüstung. Hasso von Manteufell, ein weiterer ehemaliger Nazi-General, wurde in das westdeutsche Parlament gewählt.

Diese Aktionen machten die Sowjetunion wütend. Es war für sie der stärkste Hinweis, dass die Westmächte nicht daran interessiert waren, dass die UdSSR eine freie, wohlhabende Nation wird, abgesehen davon, dass sie dem Land den Krieg erklärt hatte. Stattdessen waren die Vereinigten Staaten und die NATO daran interessiert, genau das zu tun, was die Nazis taten: in ihre Nation einzudringen, Zivilisten zu Dutzenden von Millionen abzuschlachten und einen Großteil ihres Territoriums im Namen der „Befreiung“ der Sowjets vom Kommunismus zu annektieren. Warum sollten sie schließlich ihre ehemaligen Führer unterstützen?

Es ist hier wichtig anzumerken, dass die UdSSR nach dem Tod von Joseph Stalin im März 1953 und insbesondere unter der Führung von Nikita Chruschtschow ab September desselben Jahres viel ergebener wurdezur Bewahrung des Weltfriedens, wohl genauso wie die Vereinigten Staaten. Die UdSSR versuchte häufig, dem Westen klarzumachen, dass sie keinen Krieg wollte. Chruschtschow kritisierte häufig die Rolle der UdSSR im Kalten Krieg und verkleinerte das Militär der Nation erheblich. Er war auch ein Kritiker der gegenseitig gesicherten Zerstörung und ließ viele politische Gefangene frei, die während der Stalin-Ära inhaftiert waren. Eine Wiedervereinigung Deutschlands und ein gerechtes Ende des Kalten Krieges hätten zu dieser Zeit mit ziemlicher Sicherheit erreicht werden können, solange ein angemessenes Abkommen über die Aufteilung der Macht ausgehandelt und von den beteiligten Parteien respektiert wurde. Sogar Stalin war bereit, für die deutsche Wiedervereinigung zu verhandeln.

Trotzdem drängten die USA und die NATO weiter auf die Aufrüstung Deutschlands. Der Koreakrieg verstärkte den Wunsch, Westdeutschland in die NATO aufzunehmen. Dieser Krieg begann mit einer chinesisch-sowjetisch-nordkoreanischen Offensive, um die von den USA unterstützte, rechte Diktatur von Syngman Rhee zu stürzen, die seit ihrer Gründung ihre Gegner massakriert hatte. Das westliche Militärestablishment bezeichnete dies als Beweis dafür, dass die Sowjetunion und das kommunistische China genau wie Nazi-Deutschland waren und dass ihre Intervention, die nicht von der NATO abgewehrt wurde, einer Beschwichtigung gleichkam. Natürlich war es ihnen egal, dass der Unterschied zwischen den beiden darin bestand, dass die Vereinigten Staaten von Korea auf der anderen Seite der Welt waren, die UdSSR eine Wirtschaft hattewesentlich kleiner als die Westeuropas, und sie hatten nur wenige Jahre zuvor 13% ihrer Bevölkerung durch den Zweiten Weltkrieg verloren.

Mit dem NATO-Beitritt am 9. Mai 1955 war die Aufrüstung Deutschlands jedoch abgeschlossen . Ehemalige Nazi-Generäle wie Hans Speidel und Adolf Heusinger bekleideten jetzt hochrangige Positionen in der im November 1955 offiziell gebildeten Bundeswehr zum Weltfrieden. Fast alle wollten die nach dem Zweiten Weltkrieg verlorenen Ostgebiete Deutschlands notfalls mit militärischer Gewalt zurückerobern. Noch 1990, die Führung der Christlich Demokratischen Union, einer der großen politischen Parteien in Deutschland, lehnte eine offizielle Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Ostgrenze des Landes ab. Sie kümmerten sich nicht um das Leben und Wohlergehen der Polen und Russen, die jetzt in diesen Gebieten lebten, oder räumten ein, dass die Akzeptanz dieser Grenze der Schlüssel zum Verlassen des Zweiten Weltkriegs in der Vergangenheit war. Stattdessen waren sie genauso kriegerisch, korrupt und militant wie der Rest des westlichen Militärestablishments.

Der Beitritt Westdeutschlands zur NATO war die größte Provokation der Westmächte zu Beginn des Kalten Krieges. Dieselben Leute, die nur ein Jahrzehnt zuvor unschuldige Sowjetbürger zu Dutzenden von Millionen töteten, bilden jetzt die höchsten Ränge der westdeutschen Regierung und des Militärs. Die Tatsache, dass dies am 9. Mai 1955 geschah, dem zehnjährigen Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in der UdSSR, war für die Sowjets noch symbolischer für die Absichten der NATO, die Sowjetunion zu überfallen und zu erobern. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Vereinigten Staaten zu dieser Zeit einen erheblichen Vorteil hattenin der Nuklearwaffentechnologie über der UdSSR. Die USA verfügten zu diesem Zeitpunkt über über 2400 Atomwaffen, hatten bis 1952 bereits Fusionsbomben entwickelt und hatten bereits Hunderte davon in ihrem Arsenal sowie Hunderte weitere Spaltwaffen zusätzlich zu den von Großbritannien entwickelten. Die UdSSR hingegen verfügte nur über etwa 200 Atomwaffen, von denen die meisten Spaltbomben waren, da sie bis 1953 keine Fusionswaffen entwickelt hatte (und diese waren im Vergleich zu den amerikanischen relativ primitiv). Die NATO hatte auch einen erheblichen Vorsprung in der Waffenträgertechnologie.

All dies führte dazu, dass die UdSSR und andere Ostblockstaaten am 14. Mai 1955, nur fünf Tage nach dem Beitritt Westdeutschlands in die NATO , den Warschauer Pakt bildeten und die Voraussetzungen für den Rest des Kalten Krieges bildeten. Von hier aus verfolgten alle zukünftigen sowjetischen Führer eine Politik der Abwehr der NATO und des Westens, genau wie die andere Seite es mit ihnen tat. 1958 waren die Vereinigten Staaten fastsetzten Atomwaffen gegen China ein, als sie versuchten, die Insel Kinmen (nicht Taiwan selbst) zu erobern, die seit 1949 mit US-Unterstützung von der Republik China (Taiwan) kontrolliert wurde, nur weil sie dies aufgrund der Intervention von Präsident Eisenhower verhinderte. Der Versuch der UdSSR, nukleare ballistische Raketen in Kuba zu platzieren, wobei Amerika bereits über solche Waffen in der Türkei verfügte, führte zur Kubakrise . Danach wurde Leonid Breschnew Führer der UdSSR und beide Mächte des Kalten Krieges traten bald in die Entspannungsphase ein und konzentrierten sich stattdessen auf verschiedene Bemühungen um einen Regimewechsel und Stellvertreterkonflikte auf der ganzen Welt. Dies endete mit dem Beginn des Afghanistan-Krieges 1979 und der Wahl von Ronald Reagan, der den Kalten Krieg zu seinem absoluten Höhepunkt führte und dabei oft eine nukleare Konfrontation mit Zehntausenden von Atomsprengköpfen riskierte .

Daraus ergibt sich ein wichtiges Konzept. Uns wird oft beigebracht, der Grund für den Kalten Krieg sei, dass die Sowjetunion wollte, dass die ganze Welt kommunistisch wird, und dass Amerika und andere westliche Länder sie bekämpfen müssten, um zu verhindern, dass sich der Kommunismus auf der ganzen Welt ausbreitet. Diese Erklärung des Kalten Krieges ist jedoch genauso lächerlich wie die Behauptung, dass 9/11 passiert sei, weil Osama bin Laden verrückt war, dass die Amerikaner nicht zum Islam konvertieren würden. Obwohl Osama bin Laden gerne gesehen hätte, wie jeder auf der Welt zum Islam konvertiert wäre, war das nicht seine Hauptmotivationfür den Angriff auf die USA am 11. September. Ebenso hätten Leute wie Chruschtschow gerne gesehen, dass die Welt kommunistisch wird, aber sie waren nicht bereit, dies mit Gewalt zu tun, und waren auch nicht der Grund, warum sie in den Kalten Krieg verwickelt waren. Die Realität ist, dass die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg weder militärisch noch wirtschaftlich in der Lage war, ihren Einfluss über Osteuropa und andere Länder, mit denen sie eine Grenze teilte, auszuweiten. Darüber hinaus war die poststalinische Sowjetunion nicht bereit, in die westlichen Alliierten einzudringen.

Zu keinem Zeitpunkt während des Kalten Krieges war die UdSSR bereit oder in der Lage, Westeuropa zu erobern, geschweige denn die Vereinigten Staaten und Kanada. Chruschtschow, der im Vergleich zu Stalin ein Peaceniker war, war immer bereit, den Kalten Krieg zu deeskalieren, wenn die westlichen Verbündeten mitmachten, so wie die westlichen Verbündeten dazu bereit waren, wenn der Warschauer Pakt dasselbe tat. Alle zukünftigen sowjetischen Führer, obwohl sie in ihrer Innenpolitik sehr autoritär waren, schätzten den internationalen Frieden immer genauso sehr wie die NATO-Staaten. Es war völlig unnötig, in den letzten 70 Jahren einen Atomkrieg und den Tod eines erheblichen Prozentsatzes der Menschheit zu riskieren. Man muss sich daran erinnern, dass Michail Gorbatschow 1986 vorschlug, die Welt von Atomwaffen zu befreien, war es Ronald Reagan, der ihn ablehnte, da er dachte, dass dies die Unterstützung für seine strategische Verteidigungsinitiative oder sein Star Wars- Raketenabwehrprojekt töten würde . Natürlich war er entweder zu dumm oder hatte zu viel Geld hinter sich, um sich darum zu kümmern, dass ein solches System nach der Abschaffung von Atomwaffen und Raketen notwendig sein würde. Dies führt zu einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich dass alle militärischen Entscheidungen letztlich auf die eine oder andere Weise vom militärisch-industriellen Komplex beeinflusst werden. Jede Nation, die jemals existiert hat, hatte einen militärisch-industriellen Komplex.

Das MIC in der Sowjetunion war genauso mächtig wie das MIC in den Vereinigten Staaten, mit genau den gleichen Zielen, die Lebensqualität der Spitzenreiter auf Kosten aller anderen zu erhöhen. Sie zahlen Bestechungsgelder, kaufen Medien auf, spenden an Think Tanks und tun alles, was notwendig ist, um sicherzustellen, dass die umgesetzte Außenpolitik Deeskalation und Abkopplung von Konflikten absolut ablehnt und stattdessen so viel Militärausgaben wie möglich rechtfertigt. Der militärisch-industrielle Komplex sowohl in den USA als auch in der UdSSR erreichte nach dem Zweiten Weltkrieg seinen absoluten Höhepunkt, da er in den Kriegsjahren so viel Geld verschwendet hatte, wie die Volkswirtschaften dieser Nationen aufbringen konnten. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Seiten besteht wiederum darin, dass die eine ihre menschlichen, wirtschaftlichen und natürlichen Ressourcen im Krieg vollständig erschöpft hatte, während die Heimat der anderen während des Konflikts praktisch unberührt blieb. Darüber hinaus war die Sowjetunion vor Beginn des Zweiten Weltkriegs bereits 22 Jahre lang kommunistisch, unter extrem autoritären Führern wie Lenin und Stalin, jedoch gab es in dieser Zeit keinen Kalten Krieg. Der Grund dafür war natürlich, dass die Vereinigten Staaten nicht ständig versuchten, Spannungen mit der UdSSR zu provozieren und zu eskalieren. Die Vereinigten Staaten, die Faschisten und Kriegsverbrecher wie Chiang Kai-shek, Syngman Rhee und Adolf Speidel unterstützen, haben die Sowjetunion provoziert und zum Kalten Krieg geführt. Die westlichen Alliierten waren für diesen Konflikt ebenso, wenn nicht sogar mehr verantwortlich wie die Sowjets.

Selbst jetzt unterstützen die Vereinigten Staaten oft einige der schlimmsten Menschen der Welt, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Von Dschihadisten in Syrien und im Jemen bis hin zu Warlords in Afghanistan und im Irak, so funktioniert die amerikanische Außenpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg. Amerikas Aufrüstung Deutschlands und seiner Machthaber ist bis heute ein Schatten auf die US-Außenbeziehungen. Die Realität ist, dass der Versuch, einem nicht beleidigenden Land „Demokratie zu bringen“, einfach dazu führt, dass die Oppositionsführer als ausländische Marionetten angesehen und von denen im Land, die politische Unabhängigkeit wollen, abgelehnt werden. Darüber hinaus wird ein moralisches Risiko für die Menschen geschaffen, die die USA unterstützen. Sie wissen, dass die USA sie und ihr Streben nach politischer Machtübernahme unterstützen werden, egal was passiert, also haben sie keinen Grund, ihre Positionen zu moderieren und können so korrupt sein, wie sie wollen. Selbst wenn der US-Regimewechsel „funktioniert“ hat,Rhodesien/Simbabwe , Indonesien und Chile , oder hatte weitreichende provokative Konsequenzen bei anderen Mächten, die die Bemühungen nicht lohnen ließen, etwa in Korea oder Taiwan.

Die USA und die NATO haben fast jedes Versprechen gebrochen , das sie seit dem Ende des Kalten Krieges gegeben haben, und zeigen keine Anzeichen für ein Aufhören. Gleichzeitig trugen sie dazu bei, die ehemalige sowjetische Wirtschaft mit den Misserfolgen der Perestroika und der „Schocktherapie“ vollständig zu zerstören. Reformen. Während die Beendigung des Kommunismus wirtschaftlich sinnvoll ist, machte die Art und Weise, wie diese Programme unter Einfluss des Westens umgesetzt wurden, das ehemalige sowjetische Währungs- und Wirtschaftssystem voller Korruption und Inflation. Nach dem massiven Wirtschaftswachstum, das Russland während der ersten Regierung Putins in den 2000er Jahren erlebte, betrachten moderne Russen Amerikaner heute oft mit Misstrauen, während Chinesen dasselbe tun. Der militärisch-medienindustrielle Komplex hat es geschafft, die Menschen auf der ganzen Welt distanziert und apathisch gegenüber der Außenpolitik zu machen, was die Wirkung hat, die man erwarten würde. Dem außenpolitischen Establishment ist es egal, ob Demokraten oder Republikaner im Amt sind, solange sie für den Krieg und das Establishment sind. Wenn es um Debatten über die Krim, Taiwan, Georgien oder andere strittige außenpolitische Fragen geht, Man muss sich daran erinnern, dass sich Amerika in diesen Angelegenheiten einen entsetzlichen Ruf erworben hat und dass die beteiligten Länder keine Angst vor einer Eskalation haben werden. Die Vereinigten Staaten sollten die Speidels, die Chiangs, die Batistas, die Pinochets und die Jelzin der Welt nicht unterstützen, um ihre Ziele zu erreichen. Das ist jetzt wahr, es war 1945 wahr, und es wird auch in Zukunft wahr sein.

Starté Butone wurde in den USA geboren und interessiert sich für auswärtige Angelegenheiten. Er hört regelmäßig die Scott Horton-Show und liest Antiwar.com.

