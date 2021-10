Kuba ist jetzt Teil von Chinas Belt and Road Energy Alliance (Orinoco Tribune)

Kuba ist der Alliance for Energy of the Chinese Belt and Road Initiative (BRI) beigetreten, einem Projekt zum Aufbau einer internationalen Mega-Plattform für Kooperation und Austausch nach dem Prinzip des gemeinsamen Gewinns. Das teilte das kubanische Außenministerium am Montag, 18. Oktober, in einer Erklärung mit.

Der kubanische Botschafter in Peking, Carlos Miguel Pereira, hob die Bedeutung der Initiative für den Ausbau und die Diversifizierung der Zusammenarbeit im Energiesektor hervor, um gemeinsam die weltweiten Herausforderungen zu meistern.

Der Diplomat bestätigte Kubas Verpflichtung, zu nachhaltigem Fortschritt beizutragen, und lud chinesische Unternehmen und Institutionen sowie die übrigen Mitglieder der Partnerschaft ein, in Bereichen wie der Förderung grüner Energie und des integrativen Zugangs zu Energiedienstleistungen zu arbeiten.

Der kubanische Minister für Energie und Bergbau, Liván Arronte, erläuterte die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen in Kuba mit dem Ziel, die effiziente Nutzung dieser Ressourcen zu fördern und die Unabhängigkeit in diesem Sektor zu erreichen.

Arronte forderte eine verstärkte internationale Zusammenarbeit und Solidarität zugunsten der Länder des Globalen Südens, um sich den heutigen ökologischen und ökologischen Herausforderungen zu stellen und die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

China betrachtet die Zusammenarbeit in der Öko-Zivilisation als eine Schlüsselkomponente der BRI und hat eine Reihe grüner Maßnahmen in den Bereichen Infrastruktur, Energie und Finanzen verabschiedet, um die teilnehmenden Länder mit Mitteln, Technologie und Entwicklung von Produktionskapazitäten zu unterstützen.

Die Integration der Initiative „One Belt, One Road“ in Lateinamerika und der Karibik wurde durch Abkommen zwischen China und anderen Ländern der Region, die die Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) bilden, weiter vertieft.

Die Belt and Road Energy Alliance begann im Oktober 2018 während der Belt and Road Energy Ministerial Conference in Suzhou und wurde im April 2019 in Peking offiziell ins Leben gerufen. Derzeit umfasst die Allianz 29 Mitgliedsländer.

