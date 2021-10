27.10. um 19:30 (Berlin) „Die bevorstehende Entscheidungen über Terrorwaffen“ (Nuklearbomben, Killerdrohnen) Veranstaltungsort: Museum des Kapitalismus

Diskussionsveranstaltung im Rahmen der KONFERENZ DER VISIONEN der Initiative „GERECHTIGKEIT JETZT!“ 20.-29.10. AKTIONSTAGE IN BERLINhttps://gerechtigkeitjetzt.de

Museum des KapitalismusKöpenicker Str. 172, 10997 Berlin

(Sprachen: Englisch / Deutsch)

Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung werden wichtige Entscheidungen zu Nuklearbomben und zu bewaffneten „Killerdrohnen“ getroffen. Die ganze Welt schaut auf Deutschland und auf Berlin: Können die friedensbewegten Kräfte in Deutschland im Zuge der Koalitionsverhandlungen Schritte für die Kontrolle und Ächtung dieser Waffen erkämpfen, die das Völkerrecht und die Menschenrechte, das Klima und das Leben am meisten bedrohen? Aktivist: innen aus USA und Deutschland mit transatlantischer Erfahrung diskutieren mit Teilnehmer*innen die Rolle, die eine neue deutsche Regierung in den internationalen Verhandlungen gegen Massenmord und Krieg — die größten Ungerechtigkeiten — spielen sollte und könnte.

Referent*innen:

BRIAN TERRELL ist seit mehr als 45 Jahren Friedensaktivist und hat an Anti-Atomwaffen-, Antikriegs- und Menschenrechtsprotesten in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Asien, dem Nahen Osten und an den Protesten gegen die Pershing-II-Atomraketen in Deutschland teilgenommen. Im Jahr 2009 nahm er an den ersten Protesten gegen Drohnenattentate auf der Creech Air Force Base in Nevada teil, und von 2010 bis 2018 war er sieben Mal in Afghanistan. Er hat wegen friedlichem Zivilwiderstand mehr als zwei Jahre in Gefängnissen verbracht und wurde aufgrund dieser Proteste aus drei Staaten abgeschoben. Er ist ein führendes Mitglied der neuen US-Initiative „Ban Killer Drones“. https://bankillerdrones.org

Beiträge von Brian Terrell auf Deutsch:https://www.heise.de/tp/features/Der-laengste-Krieg-ist-noch-nicht-vorueber-6199240.htmlhttps://warisacrime.org/2021/10/13/widerstand-gegen-atomwaffen-in-der-klimakrise/https://warisacrime.org/2021/10/13/keine-kampfdrohnen-in-kriegsgebieten/

ELSA RASSBACH ist eine 68erin, die als Studentin in Berlin gegen den Rassismus und den Vietnam-Krieg aktiv war. Die in Berlin und in Colorado lebende deutsch-amerikanische Filmemacherin (www.the-killing-floor.com), Journalistin, Friedensaktivistin und Mitbegründerin der deutschen Drohnen-Kampagne 2013 hat im Frühling 2015 auch den illegalen US-Drohnenkrieg via Ramstein Air Base und AFRICOM in Deutschland zum Thema der deutschen und US-Friedensbewegungen gemacht. Sie ist Sprecherin zu Drohnen von Attac und DFG-VK, Sprecherin in Deutschland der US-amerikanischen Basisorganisation CODEPINK: Women for Peace. codepink.org (2014 Aachener Friedenspreis) und in der Berliner Friedenskoordination aktiv. https://www.drohnen-kampagne.de und www.drohnen-kampagne.org

