Die Gespräche im „Moskauer Format“ am Mittwoch hoben die herausragende Rolle der chinesisch-russischen Koordinierung in der Afghanistan-Krise hervor, während die USA und einige westliche Länder sich entschieden, sich der Verantwortung zu entziehen, sagten Experten. 10 Länder und die Taliban versammelten sich in Moskau , um sich auf die sich entwickelnden politischen Maßnahmen zu konzentrieren und auf die militärische Lage in Afghanistan.

Das russische Außenministerium sagte, die politische und militärische Lage Afghanistans werde im Mittelpunkt dieses Treffens in Moskau stehen. Auf der Agenda stehen auch die Bildung einer inklusiven Regierung und Bemühungen um eine globale Reaktion zur Verhinderung einer humanitären Krise.

Es ist eine diplomatische Tradition Russlands, einen multilateralen Mechanismus zu leiten, der regionale und relevante Parteien einbezieht, um Krisen zu koordinieren und zu bewältigen. Und die Zusammenkunft der Nachbarländer Afghanistans zu diesem Treffen ist von Vorteil, um ihre Bedenken auszuräumen, einen Konsens zu erzielen und Afghanistan bei der Suche nach einem Ausweg für die Zukunft zu helfen, sagte Wang Jin, außerordentlicher Professor am Institut für Nahoststudien der Northwest University, gegenüber der Global Times on Mittwoch.

Laut Anadolu Agency war das „Moskau-Format“ ein Mechanismus, der 2017 für die Afghanistan-Frage eingerichtet wurde und China, Pakistan, Iran, Indien und Afghanistan umfasst. Experten glauben, dass diese Plattform Licht auf die herausragende Rolle der chinesisch-russischen Koordination und Zusammenarbeit in der Afghanistan-Krise wirft.

China und Russland sind an vielen multilateralen Mechanismen beteiligt, um die Anliegen Afghanistans auszuräumen und eine Zusammenarbeit aufzubauen, darunter die Shanghai Cooperation Organization, die sich auf Sicherheitsfragen konzentriert.

Die Koordinierung zwischen China und Russland in Afghanistan könnte umfassend sein, von humanitärer Hilfe über die Anerkennung der neuen Regierung, Flüchtlingsfragen bis hin zum Umgang mit Terrorismus und dem Austausch von Geheimdienstinformationen, nicht wie einige westliche Länder, die nur dann Hilfe anbieten, wenn ihre politischen Voraussetzungen erfüllt sind, Wang notiert.

Einen Tag vor dem Treffen sagte das russische Außenministerium am Dienstag nach Gesprächen mit chinesischen und pakistanischen Beamten, die drei Länder seien bereit, Afghanistan humanitäre Hilfe und wirtschaftliche Unterstützung zu leisten.

Nur einen Tag nachdem die afghanischen Taliban eine neue Übergangsregierung angekündigt hatten, kündigte der chinesische Staatsrat und Außenminister Wang Yi Anfang September an, dass China Afghanistan Getreide, Wintervorräte, Impfstoffe und andere Medikamente im Wert von 200 Millionen Yuan (31 Millionen US-Dollar) zur Verfügung stellen wird um den Bedürfnissen des afghanischen Volkes gerecht zu werden.

Medien berichteten, dass die USA zwar eingeladen, aber nicht anwesend sind. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, Moskau bedauere die Abwesenheit von US-Beamten bei internationalen Gesprächen.

Wang sagte, die Abwesenheit der USA spiegele ihre eskapistische Psychologie wider, in afghanischen Angelegenheiten unverantwortlich zu sein.

Als Hauptschuldige der Afghanistan-Krise sollten die USA eine große Verantwortung für die Bereitstellung humanitärer Hilfe für das Land übernehmen, wo im Winter alle Arten von Hilfe dringend benötigt wurden. Die USA forderten die afghanischen Taliban jedoch auf, bestimmte Anforderungen an das politische System, die Religions- und Frauen- und Kinderrechtspolitik zu erfüllen, bevor sie dem vom Krieg zerrütteten Land Hilfe leisten, bemerkte Wang.

Ein weiterer Grund, warum die USA diesem von Russland geführten Treffen auswichen, ist, dass die USA in der Afghanistan-Frage an ihre eigenen „Prinzipien“ gefesselt sind, dass sie die Legitimität der Taliban ablehnen, aber immer noch hoffen, mit der Gruppe in Dialog zu treten. Die beiden beteiligten sich nur am Doha-Dialogmechanismus, verzichteten jedoch darauf, einen Dialog in anderen Mechanismen zu führen, sagte Wang.

