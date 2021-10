„Free Alex Saab!“ Emergency Rally in NYC Times Square

Aktivisten in New York brachten ihre Ablehnung gegen die Desinformationskampagne um den venezolanischen Diplomaten und mobilisierten mit einer Demonstration auf dem Times Square zur Verteidigung der Menschenrechte und des Völkerrechts.

Zahlreiche Organisationen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens waren bei der Demonstration vertreten, darunter das Center for Political Innovation, vertreten durch Kiki Dewar, der Alberto Lovera Bolivarian Circle, vertreten durch Williams Camacaro, den ecuadorianischen Aktivisten, der auf Instagram als @jass.with.smoke bekannt ist, City University of New York Professor Danny Shaw, unter vielen anderen. Aktivisten und Redner verteidigten die Souveränität Venezuelas und anderer Nationen, die von den USA und der Europäischen Union ins Visier genommen wurden.

