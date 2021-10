Bolivianischer Innenminister: Putschisten versuchten, den derzeitigen Präsident Luis Arce, wenige Tage vor den Wahlen 2020 in Bolivien zu ermorden – Paramilitärs, die später Haitis Präsidenten töten würden, sowie Söldnerunternehmer berieten sich in Bolivien.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-bolivia_il_regime_golpista_ha_cercato_di_assassinare_luis_arce/8_43541/



Der derzeitige Präsident Boliviens, der Sozialist Luis Arce, sollte vor den Wahlen im Jahr 2020 während eines weiteren Putsches ermordet werden.

Das bolivianische Innenministerium gab bekannt, dass kolumbianische Söldner, die an der Ermordung von Präsident Jovenel Moise in Haiti beteiligt waren, wenige Tage vor den Wahlen 2020 in Bolivien eingereist sind, um einen zweiten Putsch in Bolivien durchzuführen und Arce zu töten.

In einer Pressekonferenz erwähnte Innenminister Eduardo del Castillo Germán Alejandro Rivera García, einen kolumbianischen Staatsbürger, der am 16. Oktober 2020 nach Bolivien eingereist und anschließend wegen des Mordes an Jovenel Moise festgenommen wurde. Neben seinem Namen sprach er vom kolumbianischen Staatsangehörigen Pretel Ortiz und dem venezolanischen Staatsangehörigen Antonio Intriago, der die in Miami ansässige „Sicherheitsfirma“ Counter Terrorist Unit Security (CTU) leitet, die die Söldner anheuerte, die den Präsidenten Haitis, Moise getötet hatten, wie Kawsachun News berichtete.

Die Söldner übernachteten im gehobenen Hotel Presidente in La Paz, nur zwei Blocks vom Präsidentenpalast entfernt. Zweck ihres Treffens war es, mit dem damaligen Verteidigungsminister Fernando Lopez Kontakt aufzunehmen, um gegen eine große Geldsumme einen Putsch gegen Arce durchzuführen.

„Tage vor der Wahl waren die Paramilitärs, die später Haitis Präsidenten töten würden, sowie Söldnerunternehmer wie Herr Arcángel Pretel und Herr Antonio Intriago in Bolivien. Nach den uns vorliegenden Informationen war ihre Absicht, das Leben von Präsident Luis Arce zu beenden “, erklärte der Innenminister Boliviens, Eduardo del Castillo.

Was vom Innenminister von La Paz angeprangert wurde, bestätigt, was Anfang des Jahres von The Intercept enthüllt wurde. In den Audios, die von der investigativen Journalismus-Site ausgestrahlt werden, hört man den Putschminister Lopez sagen: „Das militärische Oberkommando ist bereits in Vorverhandlungen … der Kampf, der Sammelruf ist, dass [die MAS] die Streitkräfte ersetzen will“ und die bolivianische Polizei mit kubanischen und venezolanischen Milizen. Dies ist der entscheidende Punkt. Sie (die Polizei und das Militär) werden Bolivien erlauben, wieder aufzustehen und eine Arce-Administration zu blockieren. Das ist die Realität“.

Präsident Arce, der an einem Treffen mit sozialen Bewegungen in La Paz teilnahm, erklärt: „Unser Innenminister hat diese Informationen im richtigen Moment preisgegeben; Sie wollten ein Attentat auf mein Leben machen. Wir werden diesen rechtsextremen Attentätern mit einem Satz des historischen bolivianischen Sozialistenführers Marcelo Quiroga Santa Cruz antworten: Wir wissen, dass sie uns früher oder später dafür bezahlen werden, was wir tun, wir sind bereit, diesen Preis zu zahlen, wir haben immer verfügbar gewesen. Wir werden niemals vor Gefahren zurückschrecken, denn es gibt etwas Furchterregenderes als diesen Feind, der nach einem Weg sucht, uns zu töten. Ein schlechtes Gewissen ist viel schlimmer, wir würden es uns nicht gefallen lassen, wenn wir unsere Pflicht nicht erfüllen würden“.

Rede des Innenministers Boliviens

