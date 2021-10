Noticias de Chile

NOTICIAS CHILE 18.10.2021

Nueva Constitución: Constituyentes destacan inicio de redacción este #18deOctubre a dos años de la revuelta popular que propició el cambio

https://www.radionuevomundo.cl/2021/10/18/nueva-constitucion-constituyentes-destacan-inicio-de-redaccion-este-18deoctubre-a-dos-anos-de-la-revuelta-popular-que-inicio-el-cambio/

“Por primera vez los pueblos de Chile nos hemos sentado en una misma mesa”: Así empezó el esperado segundo tiempo de la Convención

https://www.theclinic.cl/2021/10/18/por-primera-vez-los-pueblos-de-chile-nos-hemos-sentado-en-una-misma-mesa-asi-empezo-el-esperado-segundo-tiempo-de-la-convencion/

Chile | A dos años del estallido social, comenzó el debate de la nueva Constitución y hubo manifestaciones en todo el país

https://www.nodal.am/2021/10/chile-a-dos-anos-del-estallido-social-comenzo-el-debate-de-la-nueva-constitucion-y-hubo-manifestaciones-en-todo-el-pais/

¿Qué pasó la decimoquinta semana de la Convención Constitucional?

https://www.elciudadano.com/chile/que-paso-la-15ava-semana-de-la-convencion-constitucional/10/18/

Miles de personas se congregan a lo largo del país para conmemorar dos años del estallido social

https://radio.uchile.cl/2021/10/18/miles-de-personas-se-congregan-a-lo-largo-del-pais-para-conmemorar-dos-anos-del-estallido-social/

Chilenos conmemoran segundo aniversario del estallido social

https://www.telesurtv.net/news/chilenos-movilizaciones-conmemoracion-estallido-social-20211018-0001.html

Chile, en medio de la tempestad

https://www.telesurtv.net/telesuragenda/chile-segundo-aniversario-estallido-social-20211018-0019.html

Detienen a estudiantes de la ACES durante protesta en el Costanera Center a dos años del estallido social

https://www.elciudadano.com/chile/detienen-a-estudiantes-de-la-aces-durante-protesta-en-el-costanera-center-a-dos-anos-del-estallido-social/10/18/

Chile. A dos años de Revuelta, el pueblo volvió a ganar las calles, desbordó la Alameda y Plaza de la Dignidad / Hubo represión pero también gran resistencia / En todo el país se repitió la conmemoración (fotos+videos)

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/chile-a-dos-anos-de-revuelta-el-pueblo-volvio-a-ganar-las-calles-desbordo-la-alameda-y-plaza-de-la-dignidad-hubo-represion-pero-tambien-gran-resistencia-en-todo-el-pais-se-repitio-la-conmemorac/

Chile. El discurso de Fabiola Campillai en Plaza de la Dignidad: «Los pacos nos siguen disparando»

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/chile-el-discurso-de-fabiola-campillai-en-plaza-de-la-dignidad-los-pacos-nos-siguen-disparando/

18 de Octubre: Diputada Cariola exige aprobación de indulto general a los presos de la revuelta

https://www.elciudadano.com/chile/18-de-octubre-diputada-cariola-exige-aprobacion-de-indulto-general-a-los-presos-de-la-revuelta/10/18/

A 2 años del estallido social, Defensoría de la Niñez revela que hay más de 1.300 casos de niños que fueron víctimas de violaciones a los DDHH

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/10/18/a-2-anos-del-estallido-social-defensoria-de-la-ninez-revela-que-hay-mas-de-1-300-casos-de-ninos-que-fueron-victimas-de-violaciones-a-los-ddhh/

Carlos Margotta: “A dos años de la revuelta ninguna de las demandas que se expresaron en la calle han sido satisfechas”

https://radio.uchile.cl/2021/10/18/carlos-margotta-a-dos-anos-de-la-revuelta-ninguna-de-las-demandas-que-se-expresaron-en-la-calle-han-sido-satisfechas/

Víctimas de trauma ocular siguen sin justicia a dos años del Estallido Social

https://resumen.cl/articulos/victimas-de-trauma-ocular-siguen-sin-justicia-a-dos-anos-del-estallido-social

Núñez y acusación constitucional: «Más allá de lo que establezca el Congreso respecto a Piñera, queda pendiente la arista penal por los delitos de cohecho, negociación incompatible, uso de información privilegiada»

https://www.radionuevomundo.cl/2021/10/18/nunez-y-acusacion-constitucional-mas-alla-de-lo-que-establezca-el-congreso-respecto-a-pinera-queda-pendiente-la-arista-penal-por-los-delitos-de-cohecho-negociaciones-incompatible-uso-de-inf/

EL EDITORIAL. 18/O. LA SOBERANÍA POPULAR SOBRE LA MESA

https://elsiglo.cl/2021/10/17/el-editorial-18-o-la-soberania-popular-sobre-la-mesa/

Saludos fraternales y solidarios

Coordinador Alemania PCChile

Chile Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende e. V.

FRENTE UNIDO AMERICA LATINA

