Belt & Road / Neue Seidenstrasse: Der China-Laos-Thailand-Korridor (newatlas.report)

Chinas Belt and Road Initiative (BRI) reicht in alle Richtungen, über Zentralasien nach Europa, bis nach Russland, durch die Meere und Ozeane Asiens, nach Afrika und natürlich, tief nach Südostasien.

Der südostasiatische Teil von BRI besteht hauptsächlich aus einer derzeit im Bau befindlichen Hochgeschwindigkeitsstrecke (HSR), die die chinesische Provinz Yunnan mit Laos, Thailand und möglicherweise schließlich Malaysia und Singapur verbindet.

Eine große Anzahl angrenzender Projekte ist ebenfalls in Vorbereitung und wird andere Infrastrukturprojekte ergänzen, die kürzlich in den letzten zehn Jahren errichtet wurden oder sich derzeit im Bau befinden.

Dazu gehören verschiedene Schnellstraßen, insbesondere durch das gebirgige Laos, die bereits Fahrten auf der Straße von der chinesischen Grenze zu Laos im Norden in die Landeshauptstadt Vientiane nahe der laotisch-thailändischen Grenze von Tagen auf nur noch einen Tag verkürzt haben. Weitere Schnellstraßen sind im Bau, um mehr Verkehr innerhalb und durch Laos zu ermöglichen.

Derzeit wird eine weitere Schnellstraße vorgeschlagen, die Nordthailand über Laos mit Südchina verbinden soll, wodurch die Reisezeit zwischen den beiden Nationen auf nur 2 Stunden verkürzt wird.

Der Artikel der Bangkok Post , „Laos untersucht die neue Schnellstraße zwischen Thailand und China“, hat Folgendes festgestellt:

Die neue Straße wird über die bestehende Brücke über den Mekong mit dem Bezirk Chiang Khong in Chiang Rai verbunden. Die 180 Kilometer lange Autobahn würde es Fahrzeugen ermöglichen, mit 80 Stundenkilometern zu fahren, und eine Fahrt von Thailand nach China durch Laos würde weniger als zwei Stunden dauern.

Die HSR-Linie selbst wird sowohl Personen- als auch Frachtdienste umfassen und in ganz Laos ein Netzwerk von „Landhäfen“ umfassen, um regionale Logistikvorgänge zu erleichtern.

Das gesamte Streckennetz befindet sich bereits im Bau, wobei Bangkoks neue Bang Sue Grand Station fertiggestellt und in diesem Jahr eröffnet werden soll, in der die Hochgeschwindigkeitszüge Thailands in den kommenden Jahren aufgenommen werden, und die laotische Etappe kurz vor der Fertigstellung steht, wobei die Zugverbindungen möglicherweise bis Ende 2021 online gehen werden oder Anfang 2022.

Ziel ist es den Spott & die Hoffnungen des Westen zu untergraben

Kritik am Netzwerk von Verkehrsprojekten, die sich bis nach Südostasien erstreckt, entspringt wie die Kritik an der BRI selbst hauptsächlich aus westlichen Ambitionen, den Aufstieg Chinas und damit den Aufstieg des restlichen Asiens zu verhindern.

US-Medienquellen wie Voice of America des US-Außenministeriums erheben wiederholt Vorwürfe, Peking betreibe eine „Schuldenfallendiplomatie“ und räumen gleichzeitig ein, dass Laos bis zum Beginn dieser Projekte ein Binnenstaat war, es von den regionalen Märkten isoliert und dass dies das Wirtschaftswachstum verhindert habe.

Es ist offensichtlich, dass die derzeitige Wirtschaft von Laos nicht gut geeignet ist, um massive Infrastrukturprojekte abzubezahlen, aber die Infrastrukturprojekte werden seine Wirtschaft auf das dafür erforderliche Niveau und darüber hinaus erweitern, was das grundlegende Prinzip hinter Investitionen in die Infrastruktur ist .

Andere Analysen beinhalten Behauptungen, dass es in Südostasien und insbesondere in Laos oder Thailand keinen Markt für HSR-Dienste gibt. Dieselben fehlerhaften Argumente wurden von verbitterten westlichen Analysten vorgebracht, um Chinas eigene Entwicklung der HSR im Inland zu verhöhnen.

Analysen, die den Schluss zu ziehen versuchten, dass Passagiere mit niedrigem Einkommen nicht in der Lage oder bereit wären, Fahrkarten für Chinas HSR-Dienste zu bezahlen, übersehen die entscheidende Tatsache, dass der Bau von Infrastruktur mehr als nur Passagiere auf Schienen beschleunigt. Es verbindet Städte und ländliche Regionen, erweitert die wirtschaftliche Aktivität für eine größere Anzahl von Menschen und bringt, wenn es umfangreich genug ist (wie Chinas HSR-Netzwerk ist), ganze Gesellschaftsschichten auf der sozioökonomischen Leiter nach oben.

Ursprünglich war immer wieder von westlichen Experten behauptet worden , Chinas HSR Ambitionen seien zu groß waren und das gesamte Projekt war „in Schwierigkeiten“ , wie ein Business Insider op-ed hatte im Jahr 2011 und nun erneut im Jahr 2021 argumentierte, Trotz der Corona-Pandemie erzielt die China State Railway, welche das HSR-Netzwerk der Nation organisiert,regelmäßig einen jährlichen Gewinn, nachdem über ein Jahrzehnt lang ein Scheitern vorhergesagt wurde, das nie eintrat.

Heute befördert Chinas HSR-Netz zwischen 2 und 3 Milliarden Passagiere pro Jahr und reicht bis in die entlegensten Gebiete des Landes (mit einer Linie in Tibet, die erst im Juni dieses Jahres fertiggestellt wurde) und bringt Touristen, Investoren, Geschäftsleute und Möglichkeiten mit sich, die bisher unerreichbar waren vor allem für ländliche Regionen.

Infrastruktur steht an erster Stelle, Wohlstand folgt. Der Versuch, ausschliesslich über Infrastruktur zu argumentieren, ist schlecht durchdacht, weil sie nicht sofort Gewinn bringt, und zeigt die äußerst kurzsichtige Natur vieler westlicher Beobachter gegenüber dem langfristigen Denken der chinesischen Regierung und offenbar auch seiner Partner in Laos und Thailand.

Offensichtlich werden ländliche Regionen in Laos oder im Nordosten Thailands HSR-Dienste in den ersten Betriebsjahren nicht sofort attraktiv sein. Aber da die Wirtschaftstätigkeit durch diese Regionen fließt, die sowohl in Laos und Thailand als auch aus China viel mehr Menschen zugänglich gemacht werden, werden sich die wirtschaftlichen Bedingungen verbessern und die Fahrgastzahlen werden zunehmen, genau wie in China. Mit der Aussicht, dass dieses regionale HSR-Netzwerk auch Fracht bewegt, werden auch in diesen Regionen neue Märkte für Unternehmen und Landwirte erschlossen.

Für den Westen manifestiert sich eine spürbare Eifersucht, da China eine Infrastruktur baut, die selbst für die reichsten westlichen Nationen unerreichbar ist. Nationen wie Laos und Thailand am Aufstieg Chinas teilhaben zu sehen, scheint viele im Westen noch mehr zu schmerzen dem Westen durch eine wachsende Zahl von Metriken.

Abgesehen vom Spott in den westlichen Medien haben westliche Regierungen Oppositionsgruppen in Thailand mobilisiert, um die derzeitige Regierung vor allem wegen ihrer engen und wachsenden Beziehungen zu China zu verdrängen.

Wir können davon ausgehen, dass sich dieser Widerstand in den nächsten Jahren verstärkt und sowohl sie als auch ihre westlichen Sponsoren zu immer verzweifelteren Taktiken greifen werden, wenn diese Projekte kurz vor dem Abschluss stehen.

Wenn Chinas regionale Ambitionen verwirklicht werden, wird diese Opposition zusammen mit der westlichen Verurteilung irrelevant, da die überwiegende Mehrheit der Menschen in der Region mit eigenen Augen den greifbaren Nutzen sehen wird, den diese Projekte ihnen in ihrem täglichen Leben bringen, und die gut finanzierte Propaganda strittig macht Kampagne ist in vollem Gange und versucht, sie vom Gegenteil zu überzeugen.

Joseph Thomas ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“

