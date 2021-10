Mehr als 1000 Menschen sind in Russland binnen 24 Stunden an Corona gestorben – Neuer Höchststand. (TASS)

https://tass.com/society/1350377

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg in Russland in den letzten 24 Stunden um 1.002 gegenüber dem Vortag, was die Gesamtzahl der Todesfälle durch das Coronavirus im Land auf 222.315 erhöht. Das sei ein neuer Höchststand seit Beginn der Pandemie.

Insbesondere wurden im Berichtszeitraum 72 Todesfälle in Moskau verzeichnet, 67 – in St. Petersburg, 41 – in der Region Krasnodar, 38 – in der Region Swerdlowsk, 36 – in Baschkirien, 33 – in der Region Rostow, 32 – in der Region Gebiet Stawropol.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Russland ist in den letzten 24 Stunden um 33.208 gestiegen, sodass sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 7.958.384 erhöht. Damit erreicht die Zahl der täglichen Fälle im Land zum dritten Mal in Folge ein neues Allzeithoch. Der Anstieg der Neuerkrankungen betrug relativ gesehen 0,42 %.

Die Zahl der sogenannten aktiven Fälle liege in Russland derzeit bei 754.162, teilte das Krisenzentrum mit.

