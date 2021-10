Berlin: Weiterhin kostenfreier Corona-Test für Personen mit Anspruch auf den Berlinpass

Personen mit Anspruch auf den Berlinpass

Bezieher von Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer und sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen)

Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft (Nachweis durch Berlinpass/Berlin-Ticket S)

Bezieher von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) und Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft

Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Empfänger von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) sowie Haushaltsmitglieder, die bei der Berechnung des Wohngeldanspruches berücksichtigt wurden

Empfänger von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög)

Empfänger von Berufsausbildungsbeihilfe nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III)

Personen, die unter zwölf Jahre alt sind

Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können

Mütter von Babys und Stillende

Personen, die nach einem Verdachtsfall selbst in Quarantäne sind

Austauschstudenten, die sich in Deutschland aufhalten, und mit einem nicht in Deutschland zugelassenen Impfstoff geimpft wurden (gilt bis 31.12.21)

Schwangere und Minderjährige bis zum 31.12.21

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related