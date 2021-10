Die Situation in Europa droht sich auf die gesamte Welt auszuweiten. Landwirte und Privathaushalte zahlen dabei pro Kilowattstunde deutlich mehr als die Industrie.

Preise pro Kilowattstunde in Deutschland

Industrie: 15,34 Cent

Privarhaushalte u. Landwirte: 31.89 Cent

Bericht aus Spanien:

„Exorbitante Strompreise“ würgen spanische Wirtschaft ab (Telepolis)

https://heise.de/tp/features/Exorbitante-Strompreise-wuergen-spanische-Wirtschaft-ab-6215084.html

